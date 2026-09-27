Asosiasi Sepak Bola Mesir telah mengonfirmasi bahwa Salah akan absen dari skuad saat Mesir menghadapi Sudan Selatan pada Selasa ini. Keputusan itu diambil sebagai langkah pencegahan untuk memastikan kebugaran jangka panjang ikon Trabzonspor tersebut, yang tetap menjadi titik fokus ambisi tim nasional. Para pejabat menunjuk kondisi spesifik venue sebagai alasan utama di balik pencoretannya dari pertandingan mendatang.

Dalam pernyataan yang dirilis melalui kanal resmi mereka, FA Mesir menjelaskan situasinya: "Staf teknis tim nasional Mesir, yang dipimpin pelatih Hossam Hassan, telah memutuskan untuk mengistirahatkan Mohamed Salah untuk pertandingan melawan Sudan Selatan. Alasannya adalah lapangan rumput sintetis tempat pertandingan ini dimainkan."