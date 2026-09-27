AFP
Diterjemahkan oleh
Mohamed Salah dicoret dari skuad Mesir untuk laga melawan Sudan Selatan karena kekhawatiran terhadap lapangan rumput buatan
Mesir memilih berhati-hati dengan bintang Trabzonspor
Asosiasi Sepak Bola Mesir telah mengonfirmasi bahwa Salah akan absen dari skuad saat Mesir menghadapi Sudan Selatan pada Selasa ini. Keputusan itu diambil sebagai langkah pencegahan untuk memastikan kebugaran jangka panjang ikon Trabzonspor tersebut, yang tetap menjadi titik fokus ambisi tim nasional. Para pejabat menunjuk kondisi spesifik venue sebagai alasan utama di balik pencoretannya dari pertandingan mendatang.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui kanal resmi mereka, FA Mesir menjelaskan situasinya: "Staf teknis tim nasional Mesir, yang dipimpin pelatih Hossam Hassan, telah memutuskan untuk mengistirahatkan Mohamed Salah untuk pertandingan melawan Sudan Selatan. Alasannya adalah lapangan rumput sintetis tempat pertandingan ini dimainkan."
- AFP
Kesepakatan yang telah diatur sebelumnya menjamin keamanan Salah
Keputusan ini bukan reaksi dadakan, melainkan bagian dari strategi yang sudah direncanakan sebelumnya antara sang pemain dan staf pelatih. Federasi menegaskan bahwa Salah dilindungi karena potensi dampak rumput sintetis terhadap persendiannya dan kondisi fisiknya secara keseluruhan. Dipahami bahwa pengaturan ini sudah dibahas dan disepakati sebelum laga kualifikasi Piala Afrika sebelumnya melawan Angola, ketika sang penyerang memainkan peran penting.
Dalam pertemuan dengan Angola itu, yang berlangsung pada Jumat, Salah bermain selama 60 menit dalam pertandingan yang akhirnya berakhir imbang 0-0. Dengan kampanye kualifikasi yang sedang berjalan, Hassan dan stafnya meyakini bahwa pengelolaan menit bermain pemain berusia 34 tahun itu sangat penting.
Tambahan kekuatan di lini belakang juga absen
Salah bukan satu-satunya pemain absen berprofil tinggi bagi Mesir saat mereka bersiap untuk perjalanan melintasi benua. Bek Nice, Mohamed Abdelmonem, juga dicoret dari rombongan yang berangkat, dengan klub dan tim nasional memilih untuk mengambil langkah sangat hati-hati terkait pemulihannya. Bek tengah itu memiliki riwayat masalah lutut serius, dan para ahli medis telah menyarankan agar persendiannya tidak dipaksa menghadapi kerasnya lapangan rumput buatan, yang tidak memiliki peredaman kejut alami seperti lapangan rumput tradisional.
Dengan Salah dan Abdelmonem sama-sama ditinggal, Mesir harus mengandalkan kedalaman skuad mereka untuk melewati laga yang menghadirkan tantangan lingkungan yang unik. Staf teknis tetap fokus untuk lolos ke turnamen 2027 sambil menyeimbangkan kebutuhan fisik langsung para bintang mereka yang berbasis di Eropa di tengah padatnya kalender sepak bola global.
- AFP
Menatap laga-laga mendatang
Selain tantangan langsung pada kualifikasi Piala Afrika, Mesir juga menatap laga persahabatan melawan Afrika Selatan pada 4 Oktober. Afrika Selatan akan memberikan ujian berat bagi tim Afrika Utara itu, terutama setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang relatif sukses bagi negara tersebut. Meski Afrika Selatan pada akhirnya tersingkir dari turnamen global itu di babak 16 besar setelah kalah dari Kanada, mereka membuktikan bisa bersaing dengan lawan-lawan level tinggi. Pertandingan-pertandingan ini menjadi persiapan penting untuk turnamen besar yang akan datang, sekaligus memberi kesempatan kepada staf pelatih untuk bereksperimen dengan berbagai susunan taktik.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami