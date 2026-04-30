Mohamed Salah dari Liverpool dikabarkan akan pindah secara mengejutkan ke klub raksasa Eropa untuk bermain bersama mantan bintang Man City
Fenerbahce muncul sebagai pesaing tak terduga untuk merekrut Salah
Dalam perkembangan yang tak terduga, klub raksasa Turki Fenerbahce dilaporkan telah menempatkan diri di barisan terdepan untuk merekrut Salah. Meskipun legenda Liverpool ini telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi selama beberapa musim terakhir, laporan dari Turki menunjukkan bahwa ia belum siap meninggalkan sepak bola Eropa untuk saat ini. Menurut A Spor, pejabat Fenerbahce telah mengadakan dua pertemuan dengan perwakilan Salah untuk membahas potensi kesepakatan.
Pemain berusia 33 tahun ini dipastikan akan meninggalkan Anfield musim panas ini setelah sembilan tahun karier legendarisnya. Meskipun awalnya ia memperpanjang kontraknya hingga 2027, klub telah setuju untuk mengizinkannya pindah dengan status bebas transfer sebagai bagian dari perpisahan yang saling menguntungkan. Fenerbahce dilaporkan menyadari persyaratan finansial yang diperlukan untuk mendapatkan sang pemain sayap, karena Salah dikabarkan menginginkan gaji sekitar £333.000 per minggu - angka yang akan membuatnya tetap berada di antara pemain dengan penghasilan tertinggi di dunia sepak bola.
Bertemu kembali dengan wajah-wajah yang sudah dikenal
Jika Salah benar-benar pindah ke Istanbul, ia akan menemukan ruang ganti yang dipenuhi talenta-talenta menjanjikan dan mantan rivalnya di Liga Premier. Fenerbahce tampil agresif di bursa transfer, baru-baru ini merekrut mantan kiper Manchester City, Ederson, serta gelandang peraih gelar Piala Dunia, N'Golo Kante.
Daya tarik untuk tetap berada di lingkungan kompetitif Eropa tampaknya menjadi faktor utama bagi pemain asal Mesir tersebut. Meskipun PIF Saudi dilaporkan memandang Salah sebagai rekrutan bintang utama untuk menggantikan Cristiano Ronaldo sebagai ikon liga mereka, pihak Salah tetap bungkam.
Klub-klub besar Eropa dan MLS tetap menunjukkan minat
Fenerbahce bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi ini, dengan direktur tim nasional Mesir, Ibrahim Hassan, menyatakan bahwa klub-klub raksasa seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munich juga ikut dalam perburuan. Hassan secara terbuka mendesak pemain bintangnya itu untuk menghindari kepindahan yang menjauhkannya dari level elit sepak bola. "Secara pribadi, saya lebih suka dia tetap di Eropa," kata Hassan kepada ON Sport. "Saya telah mendengar adanya tawaran dari Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan klub-klub dari Italia."
Direktur timnas Mesir itu juga memperingatkan agar tidak pindah ke Major League Soccer, di mana New York City FC telah menyatakan minat secara terbuka. "Pindah ke MLS? Dia akan terlalu jauh dari sorotan. Anda tidak akan mengingatnya lebih dari saya mengingat Lionel Messi sekarang. Saya bahkan tidak menontonnya," tambah Hassan.
Perpisahan di Anfield tetap menjadi prioritas
Sebelum transfer apa pun dapat diselesaikan, Salah berfokus untuk memberikan kontribusi terakhirnya bersama Liverpool. Cedera otot paha belakang yang dialaminya baru-baru ini saat kemenangan 3-1 atas Crystal Palace sempat memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama The Reds. Namun, sang penyerang diperkirakan akan kembali sebelum musim ini berakhir untuk memberikan perpisahan yang layak kepada para pendukung setia di Anfield.