Mohamed Salah dari Liverpool dikabarkan akan pindah secara mengejutkan ke klub raksasa Eropa untuk bermain bersama mantan bintang Man City

Dalam perkembangan yang tak terduga, klub raksasa Turki Fenerbahce dilaporkan telah menempatkan diri di barisan terdepan untuk merekrut Salah. Meskipun legenda Liverpool ini telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi selama beberapa musim terakhir, laporan dari Turki menunjukkan bahwa ia belum siap meninggalkan sepak bola Eropa untuk saat ini. Menurut A Spor, pejabat Fenerbahce telah mengadakan dua pertemuan dengan perwakilan Salah untuk membahas potensi kesepakatan.

Pemain berusia 33 tahun ini dipastikan akan meninggalkan Anfield musim panas ini setelah sembilan tahun karier legendarisnya. Meskipun awalnya ia memperpanjang kontraknya hingga 2027, klub telah setuju untuk mengizinkannya pindah dengan status bebas transfer sebagai bagian dari perpisahan yang saling menguntungkan. Fenerbahce dilaporkan menyadari persyaratan finansial yang diperlukan untuk mendapatkan sang pemain sayap, karena Salah dikabarkan menginginkan gaji sekitar £333.000 per minggu - angka yang akan membuatnya tetap berada di antara pemain dengan penghasilan tertinggi di dunia sepak bola.