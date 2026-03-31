Mohamed Salah bukanlah Cristiano Ronaldo! Liverpool tidak menemukan 'minat' terhadap bintang asal Mesir itu saat membuka peluang tawaran transfer

Dia telah menjelaskan kepada The Football Boardroom Podcast mengapa Liverpool melepas aset yang dulu dianggap sebagai yang paling berharga: “Mungkin ada banyak alasan yang bisa dijelaskan, tapi kenyataannya adalah performa Mo Salah telah menurun drastis.

“Elegan dan cerdas, dan ini mengalir dari fakta yang jelas bahwa setelah pertengkaran terkenal itu, di mana Mo pada dasarnya menyerang Arne Slot. Itu adalah pertengkaran yang sangat signifikan dan kami mengatakan pada saat itu, hal itu kemungkinan besar akan mengarah pada semacam perpisahan. Ini adalah semacam perpisahan tanpa kesalahan dalam dunia sepak bola. Hal ini cocok bagi kedua belah pihak.

“Mengenai apa yang terjadi antara insiden tersebut dan saat ini, saya rasa kita dapat menyimpulkan dengan aman bahwa Liverpool pasti telah mencari jalan keluar dari situasi yang sangat rumit dengan Mo melalui bursa transfer.

“Saya menduga mereka menemukan, mungkin dengan terkejut, bahwa tidak ada pasar untuk Mo di mana ada yang mau membeli pemain dengan sisa kontrak 18 bulan seharga jutaan poundsterling.

“Fakta yang dingin dan keras adalah: seorang pemain seusia Mo yang performanya menurun, dengan tanda tanya yang terus-menerus—dan pasti secara signifikan musim ini—atas gaji di atas £300.000 per minggu, tidak ada pasar transfer untuk Mo di mana dia akan mendapat gaji yang sama atau lebih tinggi, dan Liverpool akan dibayar jutaan pound untuk melepasnya.

“Dua kriteria utama dalam sepak bola elit adalah gaji, usia, dan profil. Hanya ada sedikit sekali pemain bintang top yang pindah dengan biaya transfer besar di usia pertengahan 30-an. Cristiano Ronaldo adalah salah satunya, dan orang-orang berharap Salah akan menjadi Ronaldo lainnya.”