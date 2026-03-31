Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Mohamed Salah bukanlah Cristiano Ronaldo! Liverpool tidak menemukan 'minat' terhadap bintang asal Mesir itu saat membuka peluang tawaran transfer
Liverpool membebaskan Salah dari tahun terakhir kontraknya
Akibatnya, pemain yang tiga kali meraih gelar Pemain Terbaik PFA ini akan hengkang dari Anfield tanpa imbalan apa pun pada akhir musim ini. Kontraknya di Merseyside memang masih berlaku hingga musim panas 2027, namun 12 bulan terakhir dari kontrak tersebut akan dibatalkan.
Purslow meyakini bahwa The Reds sempat membuka peluang tawaran untuk winger yang telah mencetak 255 gol tersebut, setelah melihatnya melontarkan kritik tajam ke arah klub saat terpaksa duduk di bangku cadangan pada Desember 2025, namun kesulitan menarik minat dari pihak lain.
- Getty
Ronaldo masih diminati meski usianya sudah 41 tahun
Ronaldo, legenda sepak bola Portugal yang masa depannya di Liga Pro Arab Saudi tengah menjadi sorotan, dikabarkan memiliki klausul pelepasan sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta) dalam kontraknya bersama Al-Nassr. Diklaim bahwa sejumlah klub di Eropa dan MLS bersedia membayar klausul tersebut untuk mendatangkan mantan bintang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus berusia 41 tahun itu.
Sebaliknya, tidak ada yang bersedia mengeluarkan uang besar untuk Salah sekaligus menanggung gajinya yang dilaporkan sebesar £400.000 per minggu. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Purslow telah menjelaskan mengapa status bebas transfer yang akan datang masuk akal bagi semua pihak yang terlibat.
Mengapa Liverpool setuju untuk melepas Salah secara gratis
Dia telah menjelaskan kepada The Football Boardroom Podcast mengapa Liverpool melepas aset yang dulu dianggap sebagai yang paling berharga: “Mungkin ada banyak alasan yang bisa dijelaskan, tapi kenyataannya adalah performa Mo Salah telah menurun drastis.
“Elegan dan cerdas, dan ini mengalir dari fakta yang jelas bahwa setelah pertengkaran terkenal itu, di mana Mo pada dasarnya menyerang Arne Slot. Itu adalah pertengkaran yang sangat signifikan dan kami mengatakan pada saat itu, hal itu kemungkinan besar akan mengarah pada semacam perpisahan. Ini adalah semacam perpisahan tanpa kesalahan dalam dunia sepak bola. Hal ini cocok bagi kedua belah pihak.
“Mengenai apa yang terjadi antara insiden tersebut dan saat ini, saya rasa kita dapat menyimpulkan dengan aman bahwa Liverpool pasti telah mencari jalan keluar dari situasi yang sangat rumit dengan Mo melalui bursa transfer.
“Saya menduga mereka menemukan, mungkin dengan terkejut, bahwa tidak ada pasar untuk Mo di mana ada yang mau membeli pemain dengan sisa kontrak 18 bulan seharga jutaan poundsterling.
“Fakta yang dingin dan keras adalah: seorang pemain seusia Mo yang performanya menurun, dengan tanda tanya yang terus-menerus—dan pasti secara signifikan musim ini—atas gaji di atas £300.000 per minggu, tidak ada pasar transfer untuk Mo di mana dia akan mendapat gaji yang sama atau lebih tinggi, dan Liverpool akan dibayar jutaan pound untuk melepasnya.
“Dua kriteria utama dalam sepak bola elit adalah gaji, usia, dan profil. Hanya ada sedikit sekali pemain bintang top yang pindah dengan biaya transfer besar di usia pertengahan 30-an. Cristiano Ronaldo adalah salah satunya, dan orang-orang berharap Salah akan menjadi Ronaldo lainnya.”
- Getty
Ronaldo menghasilkan €100 juta saat berusia 33 tahun
Ronaldo, pemenang Ballon d’Or lima kali, bergabung dengan Juventus dari Real Madrid dengan nilai transfer €100 juta (£87 juta/$115 juta) pada tahun 2018. Saat itu, usianya 33 tahun. Salah kini telah mencapai tahap serupa dalam kariernya, dengan reputasinya di dunia sepak bola yang masih tinggi, namun ia akan meninggalkan Liverpool sebagai pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions tanpa menghasilkan dana apa pun dari kepindahannya.