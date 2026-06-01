Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski, dan 20 pemain bebas transfer terbaik dan paling diminati yang akan tersedia pada bursa transfer musim panas 2026 - berdasarkan peringkat

Di era PSR dan regulasi keuangan UEFA, pasar pemain bebas mungkin belum pernah sepenting ini, karena klub-klub berusaha merekrut pemain yang berpotensi menjadi andalan tanpa harus mengeluarkan sepeser pun. Kini kita sudah memasuki bulan Juni, dan ada banyak sekali nama-nama besar yang kontraknya akan berakhir pada akhir bulan ini — yang tak diragukan lagi akan memicu perebutan untuk mendapatkan tanda tangan mereka dalam beberapa pekan mendatang.

Mulai dari para pemain yang sedang berada di puncak kariernya—baik yang kontraknya telah habis maupun yang masa baktinya bersama klub saat ini telah berakhir secara alami—hingga para pemain berpengalaman yang mencari tantangan terakhir, serta mereka yang terpaksa hengkang, terdapat banyak peluang di bursa transfer bagi mereka yang ingin melakukan langkah bisnis yang cerdas.

Para pemain dengan nama terbesar pasti sudah menerima banyak tawaran, sementara klub-klub yang berminat harus mempertimbangkan apakah beberapa nama dalam daftar ini layak untuk diambil risiko terukur melalui transfer gratis.

GOAL menghadirkan 20 pemain terbesar dan terbaik yang saat ini diprediksi akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ini...

  David Alaba Real Madrid 2026

    20David Alaba (Real Madrid)

    Salah satu pemain bertahan terbaik di generasinya saat dalam kondisi fit, cedera terus menghantui David Alaba sejak ia pindah dari Bayern Munich ke Real Madrid pada 2021, terutama cedera robeknya ligamen anterior cruciatum (ACL) pada 2023 yang membuatnya absen selama sekitar 13 bulan.

    Pemain asal Austria ini hanya menjadi pemain cadangan di bawah asuhan Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa pada musim 2025-26, dan tidak mengherankan ketika pada bulan Februari lalu dilaporkan bahwa Los Blancos tidak akan memperpanjang kontraknya yang awalnya ditandatangani dengan klub tersebut lima tahun lalu.

    Alaba tidak akan kekurangan peminat meskipun memiliki masalah kebugaran, dengan raksasa Serie A Juventus dan AC Milan sudah dikaitkan dengan pemain berusia 33 tahun tersebut.

    19Andy Robertson (Liverpool)

    Ini menandai berakhirnya sebuah era di Anfield, saat salah satu pilar pertahanan di balik kesuksesan Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp dan Arne Slot bersiap untuk hengkang setelah sembilan tahun penuh gelar di Anfield. Bek kiri Andy Robertson akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir, dengan medali juara Liga Premier dan Liga Champions menghiasi lemari trofinya.

    The Reds telah mengonfirmasi kepergian pemain asal Skotlandia itu pada bulan April lalu, tetapi tampaknya kariernya di Liga Premier belum berakhir. Hal ini karena Tottenham menjadi kandidat terkuat untuk merekrut pemain berusia 32 tahun itu dengan status bebas transfer, karena mereka ingin mendatangkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan untuk menghindari ancaman degradasi pada musim 2026-27.

    18Dani Carvajal (Real Madrid)

    Ini juga menandai berakhirnya sebuah era di Bernabeu, seiring kapten legendaris klub, Dani Carvajal, bersiap untuk hengkang pada musim panas ini, mengakhiri masa baktinya yang gemilang selama 13 tahun dalam periode keduanya bersama Real Madrid. Dilaporkan pada awal Mei bahwa klub telah memberi tahu pemain berusia 34 tahun itu bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang, dan telah dikonfirmasi bahwa ia akan menjadi pemain bebas transfer dalam beberapa minggu ke depan.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas pada tahap awal ini, tetapi bek kanan tersebut kembali mendapat pukulan telak setelah tidak masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia, yang kemungkinan besar juga akan mengakhiri karier internasionalnya. Siapa pun yang merekrut pemain veteran ini akan mendapatkan seseorang dengan pengalaman tak terbatas dan mentalitas pemenang yang tak ternilai harganya.

    17Oscar Mingueza (Celta Vigo)

    Berbeda dengan sejumlah mantan pemain Barcelona, Oscar Mingueza berhasil membangun karier yang cukup cemerlang di luar Camp Nou, dan bek kanan ini mungkin merasa sudah tidak lagi cocok dengan lingkungannya saat kontraknya bersama Celta Vigo hampir berakhir.

    Mingueza telah menjadi pemain yang menonjol selama 18 bulan terakhir dan bisa memilih klub-klub elit Eropa pada musim panas ini. Arsenal dan Juventus dikabarkan tertarik padanya, begitu pula Aston Villa dan Newcastle - langkah yang mungkin lebih realistis dan masuk akal. Namanya patut diperhatikan saat jendela transfer dibuka.

    16Daichi Kamada (Crystal Palace)

    Daichi Kamada kemungkinan akan mengikuti jejak Oliver Glasner sekali lagi, kali ini dengan meninggalkan Crystal Palace saat kontraknya berakhir pada akhir Juni. Pemain internasional Jepang itu bergabung dengan klub tersebut pada musim panas yang sama dengan kedatangan Glasner, dan akan kembali bersatu dengan pelatih asal Austria itu pada 2024 setelah kontraknya bersama Lazio berakhir, menyusul masa-masa sukses mereka bersama di Eintracht Frankfurt.

    Namun, Glasner akan meninggalkan Selhurst Park musim panas ini setelah meraih dua trofi bersejarah di Piala FA dan Liga Konferensi selama dua musim penuh di bawah kepemimpinannya, dan Kamada mungkin juga akan hengkang, meskipun ada desas-desus bahwa kemenangan di Eropa mungkin akan mengubah keputusannya. Dengan demikian, langkah selanjutnya masih belum jelas; akan menarik untuk melihat apakah ia akan mengikuti Glasner lagi, atau menempuh jalannya sendiri. AC Milan, Aston Villa, Tottenham, dan Besiktas semuanya telah dikaitkan secara samar-samar.

    15Lorenzo Pellegrini (Roma)

    Lorenzo Pellegrini sangat mencintai Roma, namun kapten klub ini mungkin akan hengkang dengan cara yang menyedihkan dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun media Italia melaporkan bahwa ia ingin tetap bertahan di Stadio Olimpico, dan manajer Gian Piero Gasperini ingin mempertahankannya, situasi ini menjadi rumit akibat persyaratan kontrak yang ditawarkan.

    Menurut laporan terbaru, pemilik klub, Friedkin Group, ingin gelandang internasional Italia ini menerima pemotongan gaji yang signifikan agar ia dapat terus bermain di ibu kota. Masih harus dilihat apakah Pellegrini akan menyetujui tuntutan besar dari pihak manajemen ini, dengan waktu yang semakin mendekat bagi pemain berusia 29 tahun ini untuk menjadi pemain bebas transfer. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kesepakatan hampir tercapai, tetapi belum ada yang ditandatangani.

    14Andreas Christensen (Barcelona)

    Andreas Christensen pindah dari Chelsea ke Barcelona pada tahun 2022 melalui transfer gratis, yang pada saat itu tampak sebagai langkah bisnis yang sangat cerdas. Namun, cedera—termasuk robekan ligamen yang memaksanya absen sepanjang musim 2025-26—menyebabkan bek yang kini berusia 30 tahun itu tak pernah benar-benar mampu menunjukkan performa terbaiknya di Catalunya.

    Pada bulan April, dilaporkan bahwa bek tengah tersebut telah menolak perpanjangan kontrak satu tahun yang disertai pemotongan gaji, dan meskipun dikabarkan ia ingin tetap di Barca, semakin tidak jelas apakah ia memiliki masa depan di Camp Nou setelah musim panas ini.

    13Paulo Dybala (Roma)

    Sebagai pemain yang luar biasa saat sedang dalam performa terbaiknya, sungguh disayangkan bahwa karier Paulo Dybala begitu terhambat oleh masalah kebugaran. Penyerang asal Argentina ini belum mampu lepas dari masalahnya bersama Roma, dan kini dihadapkan pada kemungkinan harus menganggur pada usia 32 tahun setelah menjalani musim yang kembali diwarnai cedera. Bahkan dikabarkan ia mungkin akan meninggalkan Eropa.

    Dybala mengungkapkan pada bulan Mei bahwa ia belum dihubungi oleh Giallorossi mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak, yang mengindikasikan bahwa klub mungkin siap mengakhiri masa tinggalnya selama empat tahun di ibu kota Italia, tempat ia menjadi favorit para penggemar meskipun mengalami berbagai masalah. Namun, sejak itu dilaporkan bahwa, seperti Pellegrini, ia hampir mencapai kesepakatan untuk kontrak baru berdurasi satu tahun berbasis insentif yang mencakup pemotongan gaji yang signifikan.

    12John Stones (Manchester City)

    Meskipun John Stones telah menjadi pemain setia bagi Manchester City selama satu dekade bersama klub tersebut, cedera telah lama menjadi hambatan baginya, dan masalah yang terus menerpa dirinya mungkin telah menentukan masa depannya di Etihad Stadium. Setelah sempat mempertimbangkan untuk pensiun pada musim lalu, Stones hanya tampil sesekali pada musim 2025-26 sebelum mengalami kemunduran lagi akibat masalah pada paha pada awal Desember.

    Bek tengah ini hanya tampil dua kali di liga setelah itu, dan kembali duduk di bangku cadangan setelah pulih pada Februari. Tak heran, City mengonfirmasi pada April bahwa ini akan menjadi musim terakhir Stones menjelang berakhirnya kontraknya pada akhir bulan ini.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas, mengingat sang bek pernah mempertimbangkan untuk gantung sepatu di masa lalu. Pemain berusia 31 tahun ini dikaitkan dengan kembalinya ke Everton, serta kemungkinan pindah ke Juventus, AC Milan, dan Bayern Munich.

    11Dusan Vlahovic (Juventus)

    Nasib Dusan Vlahovic di Juventus masih belum jelas, dan sangat mungkin ia akan hengkang dari klub tanpa biaya transfer pada akhir bulan ini. Meskipun Bianconeri dilaporkan telah melanjutkan pembicaraan dengan striker asal Serbia tersebut mengenai kontrak baru menyusul peningkatan performanya, fakta bahwa proses ini berlangsung begitu terlambat mengindikasikan adanya sesuatu yang terjadi di balik layar. Bahkan, pembicaraan tersebut mungkin saja kembali menemui jalan buntu.

    Dikabarkan bahwa Vlahovic tidak yakin untuk menandatangani kontrak yang melibatkan pemotongan gaji karena ia menunggu tawaran yang tampaknya tidak mungkin datang dari klub-klub seperti Bayern Munich atau Real Madrid. Ia baru saja melewati musim yang sangat terganggu oleh cedera adduktor, yang tampaknya membuat Juve khawatir mengenai kebugarannya dalam jangka panjang.

    Maka, perpisahan mungkin bisa disepakati bersama. Atletico Madrid dan Newcastle disebut-sebut sebagai tujuan yang lebih realistis.

    10Julian Brandt (Borussia Dortmund)

    Meskipun bakatnya tak perlu diragukan lagi, Julian Brandt belum pernah benar-benar menemukan performa terbaiknya selama tujuh musim bersama Borussia Dortmund. Gelandang serang ini terus-menerus dihantui oleh performa yang tidak konsisten dan cedera-cedera ringan, dan berakhirnya kontraknya di Signal Iduna Park terasa seperti titik yang tepat bagi pemain dan klub untuk berpisah, dengan kepindahannya yang sudah dikonfirmasi sejak bulan Maret lalu.

    Terlepas dari performanya yang naik turun, musim terakhirnya yang menghasilkan 15 kontribusi gol niscaya akan membuat Brandt tetap menjadi sorotan saat klub-klub besar mengamati pasar pemain bebas. Atletico Madrid dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan pihak pemain internasional Jerman tersebut, sementara Arsenal dilaporkan akan mengajukan tawaran mereka sendiri untuk pemain berusia 30 tahun itu, yang akan menambah kedalaman skuad dan membawa pengalaman.

    9Luka Modric (AC Milan)

    Serie A memang selalu, selalu, sangat cocok bagi Luka Modric yang kini berusia 40 tahun, dan hal itu terbukti saat pemain Kroasia yang tak lekang oleh waktu ini menjalani musim yang gemilang sebagai gelandang bertahan AC Milan pasca kepergiannya dari Real Madrid. Dengan kelas dan kecerdasannya di lini tengah, ia memainkan peran kunci dalam rentetan hasil tak terkalahkan yang luar biasa di liga, yang berlangsung dari Agustus hingga Februari.

    Namun, kontrak satu tahunnya sudah memasuki minggu-minggu terakhir dan dilaporkan bahwa masa depannya bisa bergantung pada kepergian manajer Massimiliano Allegri, yang dipecat setelah mengalami kemerosotan di akhir musim yang mengubur peluang Rossoneri merebut gelar dan membuat mereka finis di luar zona Liga Champions di liga utama Italia.

    8Casemiro (Manchester United)

    Sebagai pemain yang jelas-jelas tak akan masuk dalam daftar agen bebas 'terbaik' pada pertengahan musim lalu, kebangkitan Casemiro di Manchester United sungguh luar biasa, karena ia membuktikan kepada Jamie Carragher bahwa kemampuannya bermain sepak bola jelas belum 'hilang' darinya. Tak hanya itu, pemain asal Brasil ini kembali menemukan energi dan agresivitasnya di lini tengah, sekaligus menyumbang banyak gol penting saat Setan Merah memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions.

    United mungkin menyesali keputusan mereka yang terburu-buru terkait masa depan Casemiro, dengan pengumuman pada Januari lalu bahwa ia akan hengkang saat kontraknya berakhir - sebelum kebangkitannya di bawah pelatih sementara Michael Carrick. Para penggemar ingin dia tetap tinggal dan teriakan "Satu tahun lagi" pun bergema dari tribun, tetapi pemain berusia 34 tahun itu mengatakan pada bulan Maret bahwa ia yakin keputusan mengenai kepergiannya telah "diputuskan dan selesai". Pindah ke Inter Miami milik Lionel Messi mungkin kini menanti.

    7Harry Wilson (Fulham)

    Musim yang luar biasa bagi Harry Wilson, yang—secara tak terduga—menemukan performa terbaik dalam kariernya di usia 29 tahun, akhirnya membuktikan potensi yang pernah ia tunjukkan di Liverpool pada awal kariernya. Pemain sayap ini tampil gemilang bersama Fulham, mencatatkan 19 kontribusi gol di semua kompetisi, dengan 16 di antaranya tercipta di Liga Premier.

    Berita buruk bagi klubnya saat ini adalah bahwa Wilson telah mencapai level baru ini tepat saat kontraknya di London barat akan segera berakhir. Namun, dari sudut pandang pemain asal Wales ini, waktunya sangat tepat, karena ia bersiap untuk kembali ke klub Liga Champions setelah terlambat mencapai puncak performanya.

    Aston Villa disebut-sebut sebagai langkah selanjutnya yang masuk akal, meskipun perpanjangan kontrak di Craven Cottage belum bisa dikesampingkan sepenuhnya karena kepergiannya belum dikonfirmasi.

    6Robert Lewandowski (Barcelona)

    Meskipun tawaran kontrak baru sudah ada di hadapannya, striker veteran Robert Lewandowski memutuskan untuk mengakhiri masa kejayaannya bersama Barcelona setelah kehilangan posisinya di starting line-up yang kini ditempati oleh Ferran Torres. Perpisahan ini mungkin masuk akal bagi kedua belah pihak karena pemain berusia 37 tahun itu sedang mencari panggung terakhirnya, meskipun 19 golnya di semua kompetisi pada musim 2025-26 menunjukkan bahwa ia masih bisa menjadi ancaman serius di level tertinggi.

    Tak terelakkan, pemain asal Polandia ini dikaitkan dengan kepindahan ke Serie A dan AC Milan, yang dikenal gemar merekrut bintang tua, sementara juara Portugal Porto juga disebut-sebut sebagai destinasi mengejutkan - klub yang secara mencolok memiliki rekan setim Lewandowski di tim nasional, Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek, dan Jakub Kiwior. Sementara itu, pindah ke MLS atau Liga Pro Saudi juga menjadi kemungkinan karena ia telah mengakui bahwa ia terbuka untuk bergabung dengan liga yang relatif lebih lemah.

    5Ibrahima Konate (Liverpool)

    Liverpool mungkin tidak terlalu khawatir akan kemungkinan kehilangan Ibrahima Konate secara gratis pada musim panas nanti dibandingkan dengan beberapa pemain bebas kontrak lainnya, mengingat nilai pasar bek tengah tersebut merosot tajam di tengah upaya pertahanan gelar yang lemah dari The Reds. Setelah menjadi pilar dalam kemenangan mereka di Liga Premier musim lalu, pemain internasional Prancis ini melakukan serangkaian kesalahan fatal musim ini, yang turut berkontribusi besar terhadap kesulitan yang dihadapi sang juara. Namun, ia telah menunjukkan kualitasnya di masa lalu dan, pada usia 26 tahun, akan menjadi rekrutan yang sangat cerdas di bursa pemain bebas.

    Penurunan performanya begitu drastis, sehingga transfer gratis ke Real Madrid yang semula tampak sudah pasti kini tampaknya batal setelah raksasa Spanyol itu dilaporkan memutuskan untuk tidak mewujudkan minat mereka yang telah lama ada terhadap sang bek. Konate mengungkapkan pada bulan April bahwa ia "hampir mencapai kesepakatan" mengenai kontrak baru di Anfield, tetapi pembicaraan terhenti dalam beberapa minggu berikutnya dan telah dikonfirmasi bahwa ia akan hengkang pada musim panas ini.

    4Marcos Senesi (Bournemouth)

    Marcos Senesi merupakan bek tengah 'lainnya' Bournemouth musim lalu, saat Dean Huijsen dan Illia Zabarnyi mulai menonjol di tim asuhan Andoni Iraola selama ia absen karena cedera, dan keduanya berhasil pindah ke klub-klub raksasa Eropa, Real Madrid dan Paris Saint-Germain, dengan nilai transfer yang fantastis. Namun, pada musim 2025-26, pemain asal Argentina ini telah lebih dari sekadar menebus waktu yang terbuang.

    Senesi diam-diam telah memantapkan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di luar 'enam besar' Liga Premier, memainkan peran besar dalam upaya tak terduga The Cherries untuk lolos ke Liga Champions dengan ketenangan dan kemampuannya dalam mengolah bola. Namun, Bournemouth telah mengonfirmasi bahwa Senesi akan meninggalkan klub pada akhir kontraknya, dan dilaporkan bahwa Tottenham telah memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya setelah berhasil menghindari degradasi pada hari terakhir musim ini.

    3Leon Goretzka (Bayern Munich)

    Sebagai bintang Bayern Munich yang telah lama membela klub, Leon Goretzka berhasil kembali menembus skuad utama di bawah asuhan Vincent Kompany di Allianz Arena, padahal musim lalu ia tampaknya akan tersingkir, dan tetap menjadi starter reguler di kompetisi domestik. Namun, klub mengonfirmasi pada Januari bahwa pemain internasional Jerman tersebut akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir musim panas ini setelah "pembicaraan yang baik dan terbuka".

    Pemain berusia 31 tahun ini dipastikan akan menerima banyak tawaran, dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa ia hampir menyetujui transfer gratis ke AC Milan. Laju permainan sepak bola Italia yang lebih lambat mungkin cocok untuknya pada tahap kariernya saat ini, tetapi Goretzka juga dikaitkan dengan klub raksasa Liga Premier, Arsenal, yang tidak diragukan lagi akan mendapat manfaat dari pengalamannya yang luas.

    Ia telah memberi isyarat bahwa ia akan berkarier di luar negeri, dengan mengatakan kepada Sky Germany pada bulan Maret: "Mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bermain di luar negeri?"

    2Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva telah dikabarkan akan hengkang dari Manchester City selama bertahun-tahun, di tengah spekulasi yang terus-menerus mengaitkannya dengan Barcelona dan klub masa kecilnya, Benfica, namun saatnya akhirnya tiba saat ia mengakhiri masa baktinya yang gemilang selama sembilan tahun di Etihad Stadium. Sebagai salah satu pemain andalan Pep Guardiola, pemain berusia 31 tahun ini berhasil mengubah dirinya menjadi gelandang box-to-box yang tak kenal lelah setelah awal musim terakhirnya yang sulit, beradaptasi dengan brilian setelah kehilangan posisinya di lini serang akibat kedatangan banyak pemain baru.

    Kebangkitan Bernardo membuat tidak jelas ke mana ia akan berlabuh, karena ia jelas masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan baru akan berusia 32 tahun musim panas ini. Kembalinya ke Benfica secara emosional masuk akal, namun dilaporkan bahwa sang pemain mendesak untuk pindah secara gratis ke Camp Nou dan konon bersedia menerima pemotongan gaji agar kesepakatan terwujud. Sementara itu, Bernardo juga dikabarkan diminati oleh Juventus, Atletico Madrid, dan PSG.

    1Mohamed Salah (Liverpool)

    Seorang pemain yang tidak diperkirakan akan masuk dalam daftar ini pada tahun 2026, Mohamed Salah telah mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool di tengah-tengah perpanjangan kontrak dua tahun yang menguntungkan yang ia tandatangani musim panas lalu, terutama akibat keretakan hubungan yang buruk dengan mantan manajer The Reds, Arne Slot, yang dipecat setelah pernyataan mengejutkan dari pemain asal Mesir itu yang mengatakan bahwa klub perlu kembali memainkan sepak bola "heavy metal" yang membuat mereka begitu tangguh di bawah Jurgen Klopp.

    Salah meninggalkan Anfield di akhir masa tinggalnya yang gemilang selama sembilan tahun, yang menghasilkan 257 gol dalam 442 penampilan dari sayap, serta dua medali juara Premier League dan satu gelar Liga Champions. Ia telah menerima tawaran bernilai besar dari Arab Saudi sebelum menandatangani kontrak baru, dan diyakini itulah destinasi paling mungkin baginya. Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan "semuanya akan menjadi jelas" setelah Piala Dunia mendatang, saat ia bersiap untuk memimpin Mesir di Amerika Utara.