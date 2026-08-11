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Mohamed Salah berikutnya? Mengapa pewaris mahkota Raja Mesir itu tidak akan berada di bawah "tekanan" saat legenda Liverpool John Barnes bereaksi terhadap keputusan Trabzonspor
Salah menuju Turki setelah rumor Saudi & MLS
Meski masih memiliki sisa kontrak satu tahun bersama raksasa Premier League dari Merseyside itu, pada Maret lalu terungkap bahwa Salah akan diizinkan mencari klub baru pada musim panas ini sebagai agen bebas.
Kepindahan ke Liga Pro Saudi sudah cukup lama diwacanakan, dengan tawaran menggiurkan tersedia di sana, sementara beberapa tim dari berbagai penjuru Eropa, termasuk sejumlah klub di Serie A, disebut telah menyatakan minat kepada sosok yang memenangi sembilan trofi bersama Liverpool dan mencetak 257 gol.
Alih-alih menuju Timur Tengah, atau bergabung dengan Lionel Messi di MLS, Salah telah meneken kontrak dua tahun di Turki. Ia akan berada di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi, dengan para suporter paling fanatik bisa ditemukan di belahan dunia tersebut, dan playmaker berusia 34 tahun itu jelas belum siap sekadar menjalani semuanya begitu saja.
- Getty
Mengapa Salah layak dihormati karena menghindari 'opsi mudah'
Terkait keputusan Salah untuk mencoba peruntungan di Super Lig, legenda Liverpool Barnes, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bersama 247Bet, mengatakan: “Yah, pilihan lain apa yang dia punya? Kami tidak tahu. Mungkin opsi yang mudah, kami tidak tahu apakah tawaran dari Saudi muncul lagi. Kami tidak tahu. Itu ada tahun lalu. Apakah itu ada tahun ini?
“Mo Salah tidak akan pernah menjadi pemain yang sama musim lalu seperti dirinya pada tahun sebelumnya. Artinya, saya pikir dia mungkin bertahan setahun terlalu lama. Anda tahu, seandainya dia pergi ke Saudi, tentu dia akan, saya tidak mengatakan menyerah pada sepakbola, tetapi dia akan menghasilkan uangnya dengan bermain di depan 2.000 orang. Sedangkan sekarang dia pergi ke liga di mana dia tetap akan dinilai karena itu liga yang bagus.
“Mereka bukan salah satu tim terbaik di liga. Mereka bukan Besiktas atau Fenerbahce. Jadi tentu saja saya menghormatinya karena dia pergi ke klub seperti itu, di mana dia tetap harus tampil. Jadi ya, hanya waktu yang akan menjawab apa yang menanti Mo Salah.”
Tak seorang pun diharapkan untuk ditiru di Liverpool
Liverpool diperkirakan akan menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pengganti siap pakai bagi Salah. Namun, hal itu tidak terjadi, dengan £34,5 juta ($47 juta) diinvestasikan pada potensi pemain internasional Spanyol Victor Munoz.
Apakah nama-nama besar bisa mundur karena prospek untuk terus-menerus dibandingkan dengan sosok yang bermain sebelum mereka di sisi kanan serangan Liverpool? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Barnes, pemenang gelar Divisi Satu dua kali itu mengatakan: “Mereka tidak akan serta-merta dibandingkan dengan Mo karena mereka akan bermain dengan cara yang berbeda. Karena tentu saja manajer baru bermain dengan gaya yang berbeda.
“Manajer baru memainkan Anda di peran itu, tetapi Anda akan menciptakan peluang bagi orang lain untuk mencetak gol alih-alih mencetak gol sendiri. Anda tidak mengisi sepatu Mo. Anda bermain secara berbeda. Jadi Anda datang bukan untuk menjadi Mo Salah, Anda datang untuk menjadi diri sendiri.
“Dan jika Anda merekrut seseorang untuk bermain di peran itu, kecuali Anda akan merekrut orang yang mirip Mo Salah atau bermain seperti dia, yang saya rasa tidak akan Anda lakukan, maka Anda tidak datang ke sana untuk melakukan apa yang dilakukan Mo.
“Jadi jika Anda bisa menciptakan gol dan tidak mencetak gol, sementara tim tetap menang, itulah yang harus Anda lakukan di sana. Anda tidak berada di sana untuk menggantikan Mo.
“Seluruh tim harus bermain dengan cara yang lebih baik karena ketika Mo ada di sana musim lalu, kami tidak bermain terlalu baik atau finis di posisi mana pun. Itulah yang Anda datang untuk lakukan. Anda tidak menggantikan Mo Salah dari lima tahun lalu yang mencetak banyak gol. Jadi ya, saya rasa pemain mana pun yang datang ke Liverpool tidak akan berada di bawah tekanan untuk melakukan itu.”
- Getty/GOAL
Kaitan dengan Barcola: Akankah Liverpool merekrut penerus Salah?
Liverpool dikaitkan dengan langkah untuk merekrut winger Paris Saint-Germain Bradley Barcola, dengan pemain internasional Prancis pemenang Liga Champions itu tampaknya sedang mencari jalan keluar dari Parc des Princes. Ia juga disebut masuk dalam radar Arsenal.
Andoni Iraola punya waktu hingga 1 September untuk menambah amunisi skuadnya, setelah mewarisi kursi kepelatihan di Anfield dari Arne Slot, dengan juru taktik asal Spanyol itu menjadi pelatih pertama dalam sembilan tahun yang tidak akan bisa mengandalkan talenta magis Salah.
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