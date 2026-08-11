Mohamed Salah berikutnya? Mengapa pewaris mahkota Raja Mesir itu tidak akan berada di bawah "tekanan" saat legenda Liverpool John Barnes bereaksi terhadap keputusan Trabzonspor

Liverpool diperkirakan akan menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pengganti siap pakai bagi Salah. Namun, hal itu tidak terjadi, dengan £34,5 juta ($47 juta) diinvestasikan pada potensi pemain internasional Spanyol Victor Munoz.

Apakah nama-nama besar bisa mundur karena prospek untuk terus-menerus dibandingkan dengan sosok yang bermain sebelum mereka di sisi kanan serangan Liverpool? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Barnes, pemenang gelar Divisi Satu dua kali itu mengatakan: “Mereka tidak akan serta-merta dibandingkan dengan Mo karena mereka akan bermain dengan cara yang berbeda. Karena tentu saja manajer baru bermain dengan gaya yang berbeda.

“Manajer baru memainkan Anda di peran itu, tetapi Anda akan menciptakan peluang bagi orang lain untuk mencetak gol alih-alih mencetak gol sendiri. Anda tidak mengisi sepatu Mo. Anda bermain secara berbeda. Jadi Anda datang bukan untuk menjadi Mo Salah, Anda datang untuk menjadi diri sendiri.

“Dan jika Anda merekrut seseorang untuk bermain di peran itu, kecuali Anda akan merekrut orang yang mirip Mo Salah atau bermain seperti dia, yang saya rasa tidak akan Anda lakukan, maka Anda tidak datang ke sana untuk melakukan apa yang dilakukan Mo.

“Jadi jika Anda bisa menciptakan gol dan tidak mencetak gol, sementara tim tetap menang, itulah yang harus Anda lakukan di sana. Anda tidak berada di sana untuk menggantikan Mo.

“Seluruh tim harus bermain dengan cara yang lebih baik karena ketika Mo ada di sana musim lalu, kami tidak bermain terlalu baik atau finis di posisi mana pun. Itulah yang Anda datang untuk lakukan. Anda tidak menggantikan Mo Salah dari lima tahun lalu yang mencetak banyak gol. Jadi ya, saya rasa pemain mana pun yang datang ke Liverpool tidak akan berada di bawah tekanan untuk melakukan itu.”