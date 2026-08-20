Mantan idola Anfield lainnya, John Barnes, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya seperti apa “langkah berikutnya” untuk Ngumoha, dengan kemampuannya untuk mengacak-acak pertahanan lawan yang tidak diragukan lagi: “Langkah berikutnya adalah baginya untuk bermain secara reguler.

“Karena tentu saja dia tidak bermain secara reguler dan kita otomatis berasumsi bahwa tiba-tiba dia akan bermain untuk Inggris, mencetak gol, dan menjadi pemain terbaik di dunia. Sayangnya, kita terlalu sering melakukan itu kepada para pemain muda kita. Dan sekarang dia bahkan tidak ada di dalam tim.

“Jadi karena itu kita harus membiarkannya berkembang dan tumbuh secara perlahan. Dan perlahan masuk ke dalam tim serta mengamankan tempat di tim terlebih dahulu sebelum kita mulai membicarakannya sebagai pemain utama untuk Liverpool atau pemain top untuk Inggris.

“Anda ingin dia melakukan apa yang benar untuk tim. Tidak masalah mengekspresikan dirinya dan melewati lima pemain tanpa memiliki hasil akhir. Jadi itu tergantung pada apa yang Anda anggap sebagai permainannya. Karena tentu saja dia harus mencetak gol.

“Tidak masalah hanya terus melewati pemain, tetapi setelah melewati pemain, melewati pemain, melewati pemain, berapa banyak gol yang akan Anda cetak? Berapa banyak gol yang akan Anda ciptakan? Jadi dari situlah Anda akan dinilai. Bukan dari seberapa bagus penampilan Anda dan berapa banyak pemain yang bisa Anda lewati.

“Jadi ini bukan soal mengekangnya. Ini soal memberinya hasil akhir dan menjadikannya bagian berharga dari tim dari perspektif itu.”