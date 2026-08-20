Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Mohamed Salah berikutnya? Apa yang ‘perlu diubah’ wonderkid Liverpool Rio Ngumoha dalam upayanya mengisi sepatu besar Sang Raja Mesir di Anfield
Salah mencetak 257 gol untuk Liverpool
Ngumoha, yang pindah ke Merseyside setelah menimba ilmu di sistem akademi Chelsea, menikmati musim terobosannya pada 2025-26. Ia mencetak gol-gol pertamanya, dengan buku sejarah terus ditulis ulang secara berkala, dan dianggap sebagai prospek panas.
Potensi itu juga telah diperhatikan pihak lain, dengan Bayern Munich disebut-sebut sempat mempertimbangkan pendekatan pada satu tahap ketika spekulasi transfer seputar pemain internasional Prancis Michael Olise memanas di Allianz Arena.
Namun, kepindahan ke Bundesliga belum akan terjadi untuk saat ini, dengan Liverpool siap menawarkan Ngumoha peran yang lebih menonjol dalam rencana mereka. Ia kerap dimainkan di sisi kiri musim lalu, tetapi kini ada lowongan besar di sisi kanan. Peraih tiga kali PFA Player of the Year Salah telah pergi setelah mencetak 257 gol untuk Liverpool dan memenangkan sembilan trofi.
Belum ada rekrutan mahal yang didatangkan untuk menggantikan pemenang Golden Boot berkali-kali itu, yang berarti Ngumoha bisa mendapatkan kesempatannya. Ia memang tampil mengesankan di sayap kanan saat menjalani debut seniornya untuk England dalam laga uji coba prapiala Dunia melawan Selandia Baru.
- Getty
Apakah Ngumoha pewaris mahkota Sang Raja Mesir?
Saat ditanya apakah pemain muda itu adalah pewaris takhta Salah dan bagaimana ia bisa mulai mengisi peran tersebut, mantan striker Liverpool Heskey, berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat situs taruhan Premier League BetWright, mengatakan: “Mungkin, saya ingin melihatnya. Satu-satunya hal adalah dia perlu mengubah cara berpikirnya karena pada dasarnya dia adalah pemain sayap kiri. Jadi selama dia bisa mengubah itu, dia berbahaya.
“Saya tahu bahwa ketika Anda memiliki pemain yang bisa menggiring bola seperti cara dia menggiring bola, itu pada akhirnya akan menarik pemain dari posisi lain dan celah mulai terbuka. Dan di situlah Anda bisa mulai menciptakan keunggulan jumlah pemain, dan sebagainya, di posisi yang berbeda. Jadi dia jelas salah satu pemain yang terlihat sangat, sangat menjanjikan untuk masa depan. Satu-satunya hal adalah, kita tidak bisa mengharapkan jumlah gol yang sama seperti yang Mo berikan kepada kita dari Rio. Kita tidak akan mendapatkannya.”
Seperti apa langkah berikutnya bagi Ngumoha?
Mantan idola Anfield lainnya, John Barnes, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya seperti apa “langkah berikutnya” untuk Ngumoha, dengan kemampuannya untuk mengacak-acak pertahanan lawan yang tidak diragukan lagi: “Langkah berikutnya adalah baginya untuk bermain secara reguler.
“Karena tentu saja dia tidak bermain secara reguler dan kita otomatis berasumsi bahwa tiba-tiba dia akan bermain untuk Inggris, mencetak gol, dan menjadi pemain terbaik di dunia. Sayangnya, kita terlalu sering melakukan itu kepada para pemain muda kita. Dan sekarang dia bahkan tidak ada di dalam tim.
“Jadi karena itu kita harus membiarkannya berkembang dan tumbuh secara perlahan. Dan perlahan masuk ke dalam tim serta mengamankan tempat di tim terlebih dahulu sebelum kita mulai membicarakannya sebagai pemain utama untuk Liverpool atau pemain top untuk Inggris.
“Anda ingin dia melakukan apa yang benar untuk tim. Tidak masalah mengekspresikan dirinya dan melewati lima pemain tanpa memiliki hasil akhir. Jadi itu tergantung pada apa yang Anda anggap sebagai permainannya. Karena tentu saja dia harus mencetak gol.
“Tidak masalah hanya terus melewati pemain, tetapi setelah melewati pemain, melewati pemain, melewati pemain, berapa banyak gol yang akan Anda cetak? Berapa banyak gol yang akan Anda ciptakan? Jadi dari situlah Anda akan dinilai. Bukan dari seberapa bagus penampilan Anda dan berapa banyak pemain yang bisa Anda lewati.
“Jadi ini bukan soal mengekangnya. Ini soal memberinya hasil akhir dan menjadikannya bagian berharga dari tim dari perspektif itu.”
- Getty
Ngumoha diprediksi menjadi bagian dari rencana untuk Euro 2028
Ngumoha, yang diprediksi akan menjadi bagian reguler dari rencana Thomas Tuchel menuju Euro 2028, telah membantu Liverpool menuntaskan rangkaian pramusim mereka jelang musim 2026-27.
Itu akan dimulai, ketika poin-poin berharga Premier League kembali diperebutkan, saat bertandang ke Newcastle pada hari Minggu untuk ujian sulit di St James’ Park melawan rival domestik yang skuadnya terkoyak selama bursa transfer musim panas.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami