Mohamed Salah akan bergabung dengan Lionel Messi di MLS?! Inter Miami 'bersedia' mengajukan tawaran transfer untuk ikon Liverpool yang akan hengkang

Salah mengunggah sebuah video yang sangat mengharukan di berbagai platform media sosial untuk mengumumkan kepergiannya yang akan segera terjadi, menandai berakhirnya masa bakti sembilan tahun yang gemilang di mana pemain asal Mesir itu membantu Liverpool meraih setiap trofi besar yang ada.

Di ruang ganti Liverpool, reaksi yang muncul adalah rasa hormat yang mendalam kepada seorang pemain yang telah mendefinisikan sebuah era. Bek kiri Andy Robertson, yang tiba di Anfield pada bursa transfer yang sama dengan Salah, termasuk di antara yang pertama memberikan penghormatan. "Mohamed, terima kasih. 9 tahun terbaik dalam hidup kami dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Melihatmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu yang terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool merupakan suatu kebahagiaan untuk disaksikan dan menjadi bagian darinya," tulis pemain asal Skotlandia itu.