Mohamed Salah akan bergabung dengan Lionel Messi di MLS?! Inter Miami 'bersedia' mengajukan tawaran transfer untuk ikon Liverpool yang akan hengkang
Salah telah menggemparkan dunia sepak bola dengan mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Menurut laporan The Independent, Inter Miami bersedia mengajukan tawaran untuk memboyong Salah ke seberang Samudra Atlantik, siap bersaing dengan tawaran menggiurkan dari Liga Pro Arab Saudi.
Namun, kepindahan ini tidak akan berjalan tanpa kendala. Miami saat ini tidak memiliki slot Pemain Khusus (DP) yang tersedia, yang diperlukan untuk merekrut pemain sekelas Salah di luar batas gaji liga. Untuk mewujudkan kepindahan impian ini, klub yang berbasis di Florida tersebut harus melakukan perombakan skuad yang signifikan pada musim panas ini guna mengakomodasi kedatangannya.
Perpisahan yang mengharukan di Anfield
Salah mengunggah sebuah video yang sangat mengharukan di berbagai platform media sosial untuk mengumumkan kepergiannya yang akan segera terjadi, menandai berakhirnya masa bakti sembilan tahun yang gemilang di mana pemain asal Mesir itu membantu Liverpool meraih setiap trofi besar yang ada.
Di ruang ganti Liverpool, reaksi yang muncul adalah rasa hormat yang mendalam kepada seorang pemain yang telah mendefinisikan sebuah era. Bek kiri Andy Robertson, yang tiba di Anfield pada bursa transfer yang sama dengan Salah, termasuk di antara yang pertama memberikan penghormatan. "Mohamed, terima kasih. 9 tahun terbaik dalam hidup kami dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Melihatmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu yang terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool merupakan suatu kebahagiaan untuk disaksikan dan menjadi bagian darinya," tulis pemain asal Skotlandia itu.
Serangan Liga Pro Saudi terhadap jajaran petinggi Liverpool
Goncangan di Liverpool bisa meluas jauh melampaui lapangan, sebagaimana dilaporkan The Independent bahwa Liga Profesional Saudi mengincar jajaran petinggi bidang olahraga klub tersebut. Kepala bidang sepak bola Michael Edwards dan direktur olahraga Richard Hughes sama-sama muncul sebagai target utama liga Timur Tengah tersebut pada musim panas ini. Pimpinan liga tersebut memandang Edwards sebagai kandidat ideal untuk peran pengawasan tingkat tinggi, sementara Hughes telah diidentifikasi untuk menduduki posisi kunci di Al-Hilal.
Edwards baru saja kembali ke Fenway Sports Group untuk memimpin model multi-klub. Dengan rencana tersebut saat ini ditunda setelah target-target Eropa seperti Bordeaux dan Getafe dianggap terlalu mahal, pejabat Saudi siap bergerak jika perubahan strategi tersebut membuatnya mencari tantangan baru.
Perhatian kini beralih ke gelar juara piala
Dengan Arsenal yang saat ini memimpin klasemen Liga Premier dan Liverpool tertinggal 21 poin di posisi kelima, harapan The Reds untuk mempertahankan gelar juara sudah pupus. Akibatnya, tur perpisahan Salah kini sepenuhnya berfokus pada kompetisi sistem gugur. Perjalanan musim ini kini bergantung pada dua laga perempat final yang krusial: laga FA Cup melawan Manchester City dan pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Menampilkan performa terbaik dalam laga-laga besar ini memberikan kesempatan sempurna bagi pemain asal Mesir tersebut untuk mengakhiri era Anfield-nya dengan trofi tambahan.