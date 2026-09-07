Mohamed Ihattaren dilarang berbicara kepada media oleh manajer Fortuna Sittard Danny Buijs

Pelatih Fortuna Sittard Danny Buijs melarang gelandang Mohamed Ihattaren menjalani wawancara setelah pertandingan untuk masa mendatang yang belum ditentukan. Keputusan itu diambil langsung setelah Ihattaren tampil sebagai penentu kemenangan saat melawan ADO Den Haag pada Minggu sore.

Playmaker itu tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan menyumbang satu assist untuk mengamankan tiga poin vital bagi Fortuna.

Meski ada permintaan dari penyiar besar ESPN dan NOS, Buijs turun tangan untuk menghentikan pemainnya berbicara kepada para jurnalis.