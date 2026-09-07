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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Mohamed Ihattaren dilarang berbicara kepada media oleh manajer Fortuna Sittard Danny Buijs

Eredivisie
Fortuna Sittard
M. Ihattaren
D. Buijs

Pelatih Fortuna Sittard Danny Buijs melarang gelandang Mohamed Ihattaren berbicara kepada media setelah penampilan gemilang saat menghadapi ADO Den Haag. Meski mencetak dua gol dan menyumbang satu assist, Buijs menegaskan sang playmaker harus membatasi dunianya dan fokus sepenuhnya pada sepak bola.

  • Buijs memberlakukan larangan media

    Pelatih Fortuna Sittard Danny Buijs melarang gelandang Mohamed Ihattaren menjalani wawancara setelah pertandingan untuk masa mendatang yang belum ditentukan. Keputusan itu diambil langsung setelah Ihattaren tampil sebagai penentu kemenangan saat melawan ADO Den Haag pada Minggu sore.

    Playmaker itu tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan menyumbang satu assist untuk mengamankan tiga poin vital bagi Fortuna.

    Meski ada permintaan dari penyiar besar ESPN dan NOS, Buijs turun tangan untuk menghentikan pemainnya berbicara kepada para jurnalis.

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    Manajer bertindak untuk melindungi playmaker

    Buijs menjelaskan bahwa keputusan itu bertujuan menjaga Ihattaren tetap membumi dan menjauhkannya dari gangguan eksternal yang tidak perlu. Setelah menangani gelandang itu selama 15 bulan, sang manajer meyakini batasan yang ketat diperlukan agar Ihattaren dapat memenuhi potensinya.

    Buijs menegaskan bahwa klub memprioritaskan kepentingan jangka panjang sang pemain di atas kewajiban media.

    "Dia perlu menjaga dunianya sekecil mungkin jika masih ingin meraih mimpinya," kata Buijs kepada ESPN. "Pertama, lakukan dulu hal-hal yang perlu Anda lakukan secara terstruktur, lalu hal-hal lain akan menyusul."

  • Terbuka soal perasaannya

    Menyinggung riwayat Ihattaren dengan pers, Buijs mencatat bahwa sifat jujur sang pemain sering kali membuat sorotan media bertahan lama. Sang manajer merasa komentar-komentar sebelumnya terus melekat secara tidak perlu, sehingga memengaruhi fokus pemain tersebut.

    Buijs menegaskan bahwa Ihattaren harus tetap fokus pada kerja keras di balik layar, bukan pada sorotan utama di media.

    "Dia menaruh hatinya di lengan bajunya, dan itu kadang bisa merugikannya," ujar Buijs. "Ada sesuatu pada dirinya yang membuat dia menerima banyak perhatian media. Dia perlu membiarkan kakinya yang berbicara."

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    Fokus beralih ke konsistensi

    Dengan pemblokiran media yang kini diberlakukan, Fortuna Sittard akan fokus menjaga momentum Ihattaren di lapangan tanpa gangguan.

    Buijs mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa melindungi sang gelandang tetap menjadi tanggung jawab pribadinya sebagai pelatih kepala.

    Ihattaren akan berupaya melanjutkan performa luar biasanya ketika Fortuna meneruskan kampanye mereka dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

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