Luciano Moggi, mantan direktur umum Juventus, berbicara kepada Radio Radio tentang sejumlah pemain dalam skuad Juventus saat ini: "Para penyerang? Saya tidak akan merekrut satu pun dari mereka. Woltemade? Dia terlalu tinggi, dan meski tubuhnya tinggi, sundulannya tidak bagus. Setinggi Ibrahimovic? Tidak, tidak, jangan samakan keduanya karena ada perbedaan. Yang satu adalah pemain sepak bola, sementara yang ini orang baik. Saya tidak bisa menilainya sebagai pemain yang mampu mengubah nasib sebuah tim. Misalnya, dialah yang memberikan umpan terobosan untuk gol pertama Juventus."
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Moggi: "Begini kata Gasperini kepada saya soal Koopmeiners. Kolo Muani dan Woltemade? Saya tidak akan merekrut satu pun dari keduanya"
Kemudian, tentang Koopmeiners: "Saya sering membicarakannya dengan Gasperini, dan dia menjelaskan satu hal kepada saya yang mungkin benar dan pasti benar, karena dia pernah melatihnya. Koopmeiners tidak boleh diberi peran tertentu. Dia harus dimainkan dan dibiarkan mencari posisinya sendiri. Jika Anda memberinya peran, dia akan bingung dan praktis tidak terlihat lagi. Saya kira saat ini Koopmeiners memang takut menerima bola karena takut melakukan kesalahan."
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