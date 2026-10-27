Luciano Moggi, mantan direktur umum Juventus, berbicara kepada Radio Radio tentang sejumlah pemain dalam skuad Juventus saat ini: "Para penyerang? Saya tidak akan merekrut satu pun dari mereka. Woltemade? Dia terlalu tinggi, dan meski tubuhnya tinggi, sundulannya tidak bagus. Setinggi Ibrahimovic? Tidak, tidak, jangan samakan keduanya karena ada perbedaan. Yang satu adalah pemain sepak bola, sementara yang ini orang baik. Saya tidak bisa menilainya sebagai pemain yang mampu mengubah nasib sebuah tim. Misalnya, dialah yang memberikan umpan terobosan untuk gol pertama Juventus."