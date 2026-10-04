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modric(C)Getty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Modric menegur Kroasia: “Saya merasa malu atas kekalahan 0-7 dari Inggris, ini pertama kalinya dalam 20 tahun. Dengan begini kami menyia-nyiakan reputasi yang telah kami bangun”

Croatia vs England
Croatia
England
UEFA Nations League A
AC Milan

Kroasia terguncang oleh kekalahan telak 0-7 di kandang yang diderita dari Inggris dalam laga terakhir jeda internasional ini yang berlaku untuk Nations League. Tim asuhan Bilic diluluhlantakkan di lapangan oleh tim Tuchel yang menimpakan kepada mereka kekalahan terburuk dalam sejarah mereka sendiri.


Sebuah pil pahit yang sulit ditelan bagi sebuah tim yang telah meraih hasil-hasil luar biasa, termasuk final Piala Dunia, dan yang kini harus mulai mempertanyakan masa depannya. Diwawancarai seusai pertandingan, Luka Modric — pemimpin Kroasia — melontarkan kata-kata keras. Berikut yang dikatakan gelandang pengatur permainan Milan itu.

  • "Sulit mencari penjelasan untuk penampilan seperti ini, tanpa duel, pelanggaran, agresivitas, kebersamaan... Saya sudah berada di sini selama 20 tahun, tetapi ini pertama kalinya saya merasa malu setelah sebuah pertandingan. Kami bisa kalah, seseorang memang lebih kuat, saat ini mereka lebih kuat, tetapi kalah dengan cara seperti ini dan menyia-nyiakan reputasi yang telah kami bangun selama bertahun-tahun ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Saya benar-benar merasa malu".

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