Modric menegur Kroasia: “Saya merasa malu atas kekalahan 0-7 dari Inggris, ini pertama kalinya dalam 20 tahun. Dengan begini kami menyia-nyiakan reputasi yang telah kami bangun”

Kroasia terguncang oleh kekalahan telak 0-7 di kandang yang diderita dari Inggris dalam laga terakhir jeda internasional ini yang berlaku untuk Nations League. Tim asuhan Bilic diluluhlantakkan di lapangan oleh tim Tuchel yang menimpakan kepada mereka kekalahan terburuk dalam sejarah mereka sendiri.





Sebuah pil pahit yang sulit ditelan bagi sebuah tim yang telah meraih hasil-hasil luar biasa, termasuk final Piala Dunia, dan yang kini harus mulai mempertanyakan masa depannya. Diwawancarai seusai pertandingan, Luka Modric — pemimpin Kroasia — melontarkan kata-kata keras. Berikut yang dikatakan gelandang pengatur permainan Milan itu.