Akhir kariernya. Tentunya bersama tim nasional Kroasia; masih harus dilihat apakah hal itu juga berlaku untuk kariernya sebagai pemain di klub. Setelah kekalahan melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Luka Modric mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasionalnya, di mana ia telah tampil dalam 202 pertandingan dan mencetak 29 gol. Namun, di dalam stadion Toronto, ia menjawab demikian kepada mereka yang menanyakan kabar terbarunya: “Ini bukan saatnya untuk membicarakan masa depanku, kalian akan segera mengetahuinya.”
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Modric: "Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan masa depanku, kalian akan segera mengetahuinya." Amorim meneleponnya
IA AKAN BERBICARA DENGAN AMORIM
Beberapa hari ke depan akan menjadi masa yang menentukan untuk mengetahui lebih lanjut. Modric akan mengambil keputusan sebelum berangkat berlibur: saat ini ada tawaran dari Real Madrid untuk kembali sebagai pejabat klub atau anggota staf, dan mungkin juga ada tawaran dari Milan. Pelatih baru Ruben Amorim akan berbicara dengannya, mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, meskipun tanpa Liga Champions yang sebenarnya ingin dimainkan oleh pemain asal Kroasia itu.
DI MILANO SEMUANYA BAIK-BAIK SAJA
Ada faktor lain yang menguntungkan Milan: seperti yang ditulis La Gazzetta dello Sport, Modric merasa sangat nyaman di Milan, bahkan lebih dari yang ia duga. Ia betah di sana, putrinya, Ema, bermain di tim junior, rekan-rekan setimnya, dan terutama para suporter sangat menyayanginya. Pihak klub, bahkan di musim penuh perubahan ini, telah memberi tahu kepadanya bahwa mereka akan dengan senang hati melihatnya kembali di koridor-koridor Milanello. Kini giliran dia yang memutuskan.
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