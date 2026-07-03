Modric: "Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan masa depanku, kalian akan segera mengetahuinya." Amorim meneleponnya

Akhir kariernya. Tentunya bersama tim nasional Kroasia; masih harus dilihat apakah hal itu juga berlaku untuk kariernya sebagai pemain di klub. Setelah kekalahan melawan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Luka Modric mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasionalnya, di mana ia telah tampil dalam 202 pertandingan dan mencetak 29 gol. Namun, di dalam stadion Toronto, ia menjawab demikian kepada mereka yang menanyakan kabar terbarunya: “Ini bukan saatnya untuk membicarakan masa depanku, kalian akan segera mengetahuinya.”