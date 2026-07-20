Menurut Milan Vibes, Luka Modric telah memutuskan untuk bermain bersama Milan selama satu musim lagi. Menjelang usia 41 tahun—yang akan dirayakannya pada 9 September mendatang—peraih Ballon d'Or 2018 ini akan menandatangani kontrak baru setelah kontraknya yang sebelumnya berakhir pada 30 Juni lalu, di mana klub Rossoneri tidak menggunakan opsi perpanjangan sepihak yang dimilikinya. Klub lebih memilih untuk menghormati jadwal dan keinginan sang bintang Kroasia tersebut, yang setelah beberapa minggu mempertimbangkannya akhirnya kembali menyetujui tawaran tersebut. Ia akan menandatangani kontrak dengan ketentuan finansial yang sama, dengan gaji bersih sebesar 3,5 juta euro ditambah bonus, namun dengan peran yang diperkirakan akan berbeda dibandingkan saat dilatih Allegri. Ia telah berbicara dengan pelatih baru Amorim, yang menyoroti pentingnya peran Vrsaljko baik dari segi teknis maupun karismatik di ruang ganti, namun juga memberi isyarat bahwa pengelolaan terkait menit bermainnya akan berbeda.