Rabu, 22 Juli, adalah tanggal yang harus dicatat dalam kalender terkait masa depan Luka Modric. Menurut laporan Milan Vibes, setelah menikmati beberapa hari istirahat bersama keluarga dan memulihkan diri dari kelelahan serta kekecewaan akibat tersingkirnya ia dari Piala Dunia terakhir dalam kariernya oleh Portugal, pemain bintang asal Kroasiaini siap kembali terjun ke petualangannya bersama Rossoneri, yang dimulai lebih dari setahun lalu dengan keputusannya untuk pindah ke Italia dan bergabung dengan tim yang telah ia dukung sejak kecil, setelah mengakhiri masa baktinya yang panjang di Real Madrid.
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Modric akan menandatangani kontrak dengan Milan; penandatanganan dijadwalkan pada Rabu, 22 Juli. Dan keputusan mengenai masa depannya bersama timnas Kroasia pun mulai terungkap
PERJANJIAN
Menurut Milan Vibes, Luka Modric telah memutuskan untuk bermain bersama Milan selama satu musim lagi. Menjelang usia 41 tahun—yang akan dirayakannya pada 9 September mendatang—peraih Ballon d'Or 2018 ini akan menandatangani kontrak baru setelah kontraknya yang sebelumnya berakhir pada 30 Juni lalu, di mana klub Rossoneri tidak menggunakan opsi perpanjangan sepihak yang dimilikinya. Klub lebih memilih untuk menghormati jadwal dan keinginan sang bintang Kroasia tersebut, yang setelah beberapa minggu mempertimbangkannya akhirnya kembali menyetujui tawaran tersebut. Ia akan menandatangani kontrak dengan ketentuan finansial yang sama, dengan gaji bersih sebesar 3,5 juta euro ditambah bonus, namun dengan peran yang diperkirakan akan berbeda dibandingkan saat dilatih Allegri. Ia telah berbicara dengan pelatih baru Amorim, yang menyoroti pentingnya peran Vrsaljko baik dari segi teknis maupun karismatik di ruang ganti, namun juga memberi isyarat bahwa pengelolaan terkait menit bermainnya akan berbeda.
MENGAPA DIA TETAP DI MILAN
Luka Modric, yang masih kecewa karena gagal membawa Milan kembali ke Liga Champions di akhir musim yang sempat menempatkan Rossoneri di tiga besar sepanjang musim namun akhirnya terpuruk di akhir musim, memiliki keinginan untuk menutup babak terakhir dari karier gemilangnya dengan cara yang berbeda. Dan karena itu, ia memilih untuk bergabung dengan proyek teknis baru yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal yang juga ingin menghapus noda kegagalan saat menangani Manchester United.
PERPISAHAN DARI KROASIA
Selain itu, menurut Milan Vibes, Modric juga telah mengambil keputusan terkait masa depannya di tim nasional. Setelah berbicara dengan pelatih baru Slaven Bilic – yang menggantikan Dalic – kesepakatannya adalah untuk mengucapkan selamat tinggal (setelah lebih dari 200 penampilan) kepada para penggemarnya dan tim yang bersamanya mencapai final Piala Dunia 2018, dalam laga Nations League melawan Spanyol pada 6 Oktober mendatang. Kabar ini dikonfirmasi oleh beberapa media Kroasia, namun belum dapat dianggap resmi. Namun, hal ini kemungkinan besar akan membuka peluang bagi musim terakhirnya sebagai pemain – sebelum memulai karier profesional baru, mungkin sebagai pejabat di Real Madrid? – hanya dengan mengenakan seragam Milan.
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