"Mobil ini benar-benar payah!" Drama seputar Max Verstappen di Formula 1 - Lewis Hamilton mengalami kenyataan pahit di ruang tamunya sendiri

Duel antara yang berpengalaman melawan yang muda serta Ferrari melawan Mercedes mendominasi seluruh akhir pekan. Kualifikasi Sprint dimenangkan oleh juara veteran Hamilton, sementara pada balapan Sprint dan kualifikasi balapan utama, remaja Antonelli berhasil finis di posisi terdepan. Secara mengejutkan, Leclerc pun menemukan ritmenya dan memulai balapan dari posisi kedua.

Di luar lintasan pun suasana semakin memanas. Para kepala tim, Fred Vasseur (Ferrari) dan Toto Wolff (Mercedes), terlibat perselisihan terkait perlombaan pengembangan mobil dan batas biaya. Kekhawatiran Wolff tersebut dianggap Vasseur sebagai tuduhan kecurangan. "Fred memang cepat sekali marah, tapi begitulah adanya, saya sudah mengenalnya selama 25 tahun," kata Wolff kepada Sky mengenai sahabat lamanya itu: "Kami adalah pesaing di atas segalanya dan terkadang kita melewati masa-masa yang lebih mudah maupun yang lebih sulit."

Saat lampu start padam, pembalap pole position Antonelli mengalami start yang buruk. Kedua pembalap Ferrari menyalipnya, Leclerc mengambil alih posisi terdepan, sementara Hamilton berada di belakangnya. Namun, start pembalap Inggris itu tidak sempurna. Karena ia masih sedikit meluncur ke depan di kotak start, ia dikenai hukuman lima detik. Bahkan sebelum Hamilton sempat menjalani hukuman tersebut di pit, Antonelli dengan sabar mendekatinya — dan menyalipnya pada lap kesebelas.

Meskipun ia membantahnya, Hamilton dipanggil ke pit: “Tidak, tidak. Ban saya masih bagus,” katanya melalui radio. Setelah menjalani hukuman waktu, ia kembali ke lintasan di belakang Verstappen dan Russell, namun tujuannya sudah jelas. “Kita berjuang untuk posisi ketiga,” kata insinyurnya.

Verstappen masih berada di posisi itu. Namun, pertama-tama Hamilton harus menyalip Russell. Setelah dua manuver yang gagal, ban kempes yang perlahan-lahan terjadi pada mobil pembalap Mercedes itu membantunya. Russell harus kembali ke pit, dan harapan untuk meraih podium pertama di Silverstone tampaknya sirna.

Baru 15 lap menjelang akhir balapan, Antonelli masuk ke pit, dengan selisih tujuh detik di belakang Leclerc. Tak lama kemudian, mobilnya mengalami masalah—lalu fase akhir yang dramatis pun dimulai.