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Max VerstappenGetty Images
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"Mobil ini benar-benar payah!" Drama seputar Max Verstappen di Formula 1 - Lewis Hamilton mengalami kenyataan pahit di ruang tamunya sendiri

Persaingan terus berlanjut, perebutan gelar juara Formula 1 semakin memanas: Pembalap Ferrari Charles Leclerc merayakan kemenangan pertamanya di Formula 1 setelah hampir dua tahun. Mantan juara dunia Max Verstappen mengalami mimpi buruk menjelang akhir balapan.

Charles Leclerc berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini dalam balapan Grand Prix Inggris yang penuh insiden, dan dengan demikian menjadi pemenang keempat dalam empat balapan terakhir. Pembalap asal Monako itu berhasil mengungguli George Russell dan juara dunia terbanyak Lewis Hamilton di Silverstone. Karena pemimpin klasemen Kejuaraan Dunia Kimi Antonelli terpaksa mundur di akhir balapan akibat masalah teknis, persaingan perebutan gelar juara pun semakin memanas. Nasib Max Verstappen bahkan lebih buruk daripada Antonelli.

Pemenang empat kali gelar juara dunia itu mengalami kecelakaan sesaat sebelum balapan berakhir saat berada di posisi ketiga, sehingga memicu fase safety car yang berlangsung lama hingga akhir balapan. "Mobil ini benar-benar payah!", umpatan Verstappen melalui radio setelah ia tersingkir. 

  • "Akhirnya!", seru Leclerc melalui radio ke pit; kemenangan terakhirnya terjadi pada musim gugur 2024: "Kerja keras membuahkan hasil." Sebaliknya, Antonelli yang berada di posisi kedua, sepuluh lap menjelang akhir balapan, mengumpat melalui radio: "Ada yang rusak." Pembalap Italia yang kecepatannya kini mulai melambat itu setidaknya mencoba mengumpulkan beberapa poin lagi — namun sia-sia. Karena Verstappen keluar lintasan, Safety Car pun turun di akhir balapan.

    Ferrari, yang saat itu memimpin dengan kedua mobilnya, memutuskan untuk mengganti ban baru. Russell pun berhasil menyalip Hamilton dan naik ke posisi kedua—dan mempertahankan posisi tersebut karena balapan berakhir di belakang Safety Car. Dalam klasemen Kejuaraan Dunia, Russell kini mendekati Antonelli dengan selisih 25 poin, sementara Hamilton masih tertinggal tujuh poin dari puncak klasemen.

    Sementara itu, kutukan poin bagi Nico Hülkenberg terus berlanjut. Pada lap ke-38, pembalap asal Emmerich ini terpaksa menghentikan mobilnya, padahal ia tidak berada di posisi yang berhak meraih poin. Hülkenberg masih menunggu poin pertamanya musim ini. Pada tahun 2025, ia sempat secara sensasional finis di posisi ketiga di Silverstone dan merayakan podium pertamanya di Formula 1 setelah menunggu selama 15 tahun.

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    Formula 1: Insiden dramatis di Silverstone yang melibatkan Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli

    Duel antara yang berpengalaman melawan yang muda serta Ferrari melawan Mercedes mendominasi seluruh akhir pekan. Kualifikasi Sprint dimenangkan oleh juara veteran Hamilton, sementara pada balapan Sprint dan kualifikasi balapan utama, remaja Antonelli berhasil finis di posisi terdepan. Secara mengejutkan, Leclerc pun menemukan ritmenya dan memulai balapan dari posisi kedua.

    Di luar lintasan pun suasana semakin memanas. Para kepala tim, Fred Vasseur (Ferrari) dan Toto Wolff (Mercedes), terlibat perselisihan terkait perlombaan pengembangan mobil dan batas biaya. Kekhawatiran Wolff tersebut dianggap Vasseur sebagai tuduhan kecurangan. "Fred memang cepat sekali marah, tapi begitulah adanya, saya sudah mengenalnya selama 25 tahun," kata Wolff kepada Sky mengenai sahabat lamanya itu: "Kami adalah pesaing di atas segalanya dan terkadang kita melewati masa-masa yang lebih mudah maupun yang lebih sulit."

    Saat lampu start padam, pembalap pole position Antonelli mengalami start yang buruk. Kedua pembalap Ferrari menyalipnya, Leclerc mengambil alih posisi terdepan, sementara Hamilton berada di belakangnya. Namun, start pembalap Inggris itu tidak sempurna. Karena ia masih sedikit meluncur ke depan di kotak start, ia dikenai hukuman lima detik. Bahkan sebelum Hamilton sempat menjalani hukuman tersebut di pit, Antonelli dengan sabar mendekatinya — dan menyalipnya pada lap kesebelas.

    Meskipun ia membantahnya, Hamilton dipanggil ke pit: “Tidak, tidak. Ban saya masih bagus,” katanya melalui radio. Setelah menjalani hukuman waktu, ia kembali ke lintasan di belakang Verstappen dan Russell, namun tujuannya sudah jelas. “Kita berjuang untuk posisi ketiga,” kata insinyurnya.

    Verstappen masih berada di posisi itu. Namun, pertama-tama Hamilton harus menyalip Russell. Setelah dua manuver yang gagal, ban kempes yang perlahan-lahan terjadi pada mobil pembalap Mercedes itu membantunya. Russell harus kembali ke pit, dan harapan untuk meraih podium pertama di Silverstone tampaknya sirna.

    Baru 15 lap menjelang akhir balapan, Antonelli masuk ke pit, dengan selisih tujuh detik di belakang Leclerc. Tak lama kemudian, mobilnya mengalami masalah—lalu fase akhir yang dramatis pun dimulai.

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