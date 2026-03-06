MLS didesak untuk meninggalkan strategi Lionel Messi saat legenda Argentina itu pensiun - dengan kepala New York Cosmos mengajukan permohonan pengembangan pemain muda

Itulah kebijakanperekrutan yang akan diikuti oleh Inter Miami, dengan Herons tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin mendatangkan lebih banyak pemain bintang seperti Messi ke dalam skuad mereka. Beckham mengatakan: “Kita harus selalu melihat ke depan. Kita juga harus membahas, 'Oke, ke mana kita akan pergi selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Siapa yang akan kita datangkan?' Dan menurut saya, liga ini benar-benar membutuhkan bintang-bintang.”

Pemilik utama Jorge Mas menambahkan: “Pertemuan pertama saya dengan David, kami berbagi visi bahwa kami tidak ingin menjadi klub Major League Soccer biasa. Yang lebih penting bagi kami berdua adalah bahwa ini akan menjadi tim global.

“Kami sedang membangun Galacticos kami. Kami selalu ingin memiliki pemain yang menarik perhatian global. Saya berharap jika kami dapat memanfaatkan momentum ini, kami akan sukses dan orang-orang akan selalu melihat ini dan berkata, 'Hey, orang-orang di Inter Miami mengubah Major League Soccer menjadi salah satu liga terbaik di dunia.' Tapi untuk mencapai ini, semuanya tentang menang.”

Itulah bagian dari masalah ketika berbicara tentang tujuan Rossi - tuntutan dalam olahraga modern untuk hasil instan. Sedikit klub yang memiliki waktu untuk mengembangkan generasi bintang lokal, tetapi harapan adalah suatu hari nanti talenta domestik akan mendominasi pemain impor.