Getty
Diterjemahkan oleh
MLS didesak untuk meninggalkan strategi Lionel Messi saat legenda Argentina itu pensiun - dengan kepala New York Cosmos mengajukan permohonan pengembangan pemain muda
Nama-nama besar di MLS: Dari Beckham hingga Messi melalui Henry dan Ibrahimovic
Legenda Manchester United, David Beckham, menambah daya tarik massal ke jajaran MLS saat bergabung dengan LA Galaxy dari Real Madrid pada 2007. Ia kemudian diikuti ke Amerika Serikat oleh pemain-pemain seperti Kaka, Steven Gerrard, David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, dan Wayne Rooney.
Messi kini menjadi daya tarik terbesar, dengan pemenang Ballon d’Or delapan kali ini bergabung dengan Beckham, pemilik bersama Inter Miami, di South Florida pada musim panas 2023. Ia telah membantu meraih kemenangan bersejarah di Leagues Cup, Supporters’ Shield, dan MLS Cup - sambil menjadi pemenang Golden Boot dan MVP berturut-turut yang memecahkan rekor.
- Getty
Apa yang akan dilakukan MLS ketika ikon Argentina Messi hengkang?
The Herons telah mengikat kapten ikonik mereka dengan kontrak hingga 2028, saat itu Messi akan berusia 41 tahun dan hampir siap untuk pensiun. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul tentang apa yang akan terjadi ketika hari itu tiba.
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Rossi, yang kini menjabat sebagai wakil ketua dan kepala sepak bola di New York Cosmos, mantan bintang MLS itu - berbicara bekerja sama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: “Itulah masalahnya ketika Anda mencoba membangun tim dari atas ke bawah, kan? Anda harus bergantung pada Messi, Beckham, Ibrahimovic, atau [Cristiano] Ronaldo - jika Ronaldo memutuskan untuk datang ke sini, Anda harus bergantung padanya. Dan oleh karena itu, itu bukan cara yang tepat untuk membangun sesuatu.
“Kita akan lihat apa yang terjadi setelah Messi. Semoga hal-hal mulai bergeser dari figur Messi atau Ronaldo dan lebih fokus pada liga yang mengembangkan pemain muda, yang peduli pada struktur akademi muda. Jadi kita baru akan tahu setelah 2028, saya kira.”
Lebih banyak nama besar diperkirakan akan mengejar mimpi Amerika.
Mantan bek Chelsea dan Manchester City, Terry Phelan, yang pernah bermain di Amerika Serikat bersama Charleston Battery selama kariernya, yakin sepak bola Amerika akan terus berkembang setelah Messi pergi.
Dia baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang gelembung MLS: “Saya tidak berpikir itu akan pecah. Anda telah memiliki [Didier] Drogba di sana, Anda telah memiliki Henry, dan Beckham juga di sana. Itu tidak pernah pecah. Saya pikir MLS dalam kondisi sehat. Lihat angka-angkanya, jika Anda melihat jumlah penonton, itu sehat. Mereka akan memiliki Piala Dunia. Saya pikir itu dalam kondisi sehat.
“Selalu akan ada satu atau dua bintang. Anda mungkin mendapatkan [Robert] Lewandowski di sana, yang mendekati akhir karirnya. Masih ada pemain-pemain seperti itu di akhir karir mereka yang mungkin pindah ke sana - seperti [Luis] Suarez yang pindah ke sana di akhir karirnya. Anda selalu bisa mendapatkan pemain seperti itu yang akan menyegarkan dan membangkitkan antusiasme basis penggemar.”
- Getty/GOAL
Inter Miami akan melanjutkan kebijakan perekrutan 'Galacticos'.
Itulah kebijakanperekrutan yang akan diikuti oleh Inter Miami, dengan Herons tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin mendatangkan lebih banyak pemain bintang seperti Messi ke dalam skuad mereka. Beckham mengatakan: “Kita harus selalu melihat ke depan. Kita juga harus membahas, 'Oke, ke mana kita akan pergi selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Siapa yang akan kita datangkan?' Dan menurut saya, liga ini benar-benar membutuhkan bintang-bintang.”
Pemilik utama Jorge Mas menambahkan: “Pertemuan pertama saya dengan David, kami berbagi visi bahwa kami tidak ingin menjadi klub Major League Soccer biasa. Yang lebih penting bagi kami berdua adalah bahwa ini akan menjadi tim global.
“Kami sedang membangun Galacticos kami. Kami selalu ingin memiliki pemain yang menarik perhatian global. Saya berharap jika kami dapat memanfaatkan momentum ini, kami akan sukses dan orang-orang akan selalu melihat ini dan berkata, 'Hey, orang-orang di Inter Miami mengubah Major League Soccer menjadi salah satu liga terbaik di dunia.' Tapi untuk mencapai ini, semuanya tentang menang.”
Itulah bagian dari masalah ketika berbicara tentang tujuan Rossi - tuntutan dalam olahraga modern untuk hasil instan. Sedikit klub yang memiliki waktu untuk mengembangkan generasi bintang lokal, tetapi harapan adalah suatu hari nanti talenta domestik akan mendominasi pemain impor.
Iklan