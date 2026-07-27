Goal.com
LiveTiket
MLS All-Star RondoGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

MLS All-Star Game 2026: Rondo: Apakah pertandingan ini masih penting? Apakah Liga MX masih menjadi lawan yang tepat, dan siapa pemain yang paling tidak pantas tidak dipanggil dalam pertandingan ini?

FEATURES
Analysis
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies
Major League Soccer
H. Son
T. Mueller
J. Hall

Dengan Piala Dunia yang masih terasa jejaknya, pertandingan MLS All-Star berada dalam posisi yang rentan — namun tetap memiliki daya tarik tersendiri.

Pertandingan All-Star MLS masih memiliki daya tarik tersendiri. Ini adalah salah satu tradisi yang selalu dipertahankan liga, sebuah puncak acara tahunan—dan pengingat bahwa, di atas segalanya, ini adalah liga yang sangat khas Amerika.

Namun, hampir sejak acara ini pertama kali diadakan, telah muncul perdebatan mengenai apakah acara ini benar-benar penting. Pada masa-masa awal, acara ini tentu saja masuk akal. Liga ini masih lebih kecil, kualitas secara keseluruhan lebih rendah, dan Pertandingan All-Star memberikan sesuatu yang akrab bagi para penggemar baru untuk dirayakan.

Kini, acara ini berada dalam posisi yang agak aneh. Tentu saja, banyak pemain terbaik liga akan hadir di sana. Namun, yang lain—terutama Lionel Messi—tidak akan hadir. Dengan beberapa nama besar yang tidak tersedia dan benua yang masih dalam masa pemulihan pasca-Piala Dunia, apakah acara ini masih penting? Apa arti menjadi seorang All-Star? Dan apakah sudah waktunya untuk perubahan format lagi? Para penulis GOAL mengupas semuanya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Apakah MLS ASG masih relevan, terutama di tahun penyelenggaraan Piala Dunia?

    Tom Hindle: Ya dan tidak. MLS akan selalu memiliki keunikan, daya tarik, dan caranya sendiri untuk membedakan diri dari dunia sepak bola lainnya. Pertandingan All-Star adalah salah satu contohnya. Nah, apakah skornya penting? Mungkin tidak. Apakah menjadi pemain All Star MLS sama pentingnya dengan di NBA atau MLB? Tidak juga. Namun, ini terasa seperti acara yang cukup menyenangkan, dan sesuatu yang patut dikenang. Dan sedikit pengakuan atas kualitas tidak pernah merugikan siapa pun!

    Alex Labidou: Sayangnya, tidak. Piala Dunia kali ini menarik tingkat perhatian dan keterlibatan emosional yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Amerika Utara. Seandainya turnamen itu digelar di Afrika Selatan atau Asia, MLS setidaknya bisa mempromosikan kembalinya sepak bola tingkat tinggi ke benua ini. Sebaliknya, All-Star Game terasa lebih seperti catatan kaki di musim panas ini.

    Masih ada beberapa hal positif. Charlotte, yang bukan kota tuan rumah Piala Dunia, mendapat kesempatan untuk menunjukkan kecintaannya pada olahraga ini. Dan meski tanpa Lionel Messi, Son Heung-Min dan Thomas Müller akan membawa daya tarik bintang yang sesungguhnya—yang merupakan peningkatan dari musim lalu—ke Queen City.

    Ryan Tolmich: Tahun ini? Kurang begitu, hanya karena semua orang baru saja menghabiskan seluruh musim panas menonton ratusan pertandingan tingkat elit. Sebagai perbandingan, pertandingan persahabatan yang diagung-agungkan ini memang sedikit kurang menarik, meskipun masih cukup menyenangkan untuk terus dilakukan di tahun-tahun lainnya.

    • Iklan
  • EvanderGetty

    All-Star mana yang paling kamu nantikan untuk ditonton dan mengapa?

    TH: Evander, sekarang dan selamanya. Dia sangat cocok untuk pertandingan-pertandingan seperti ini. Berikan bola kepada pemain muda asal Brasil ini, dan dia akan menciptakan keajaiban. Bintang utama FC Cincinnati ini membuat sepak bola jadi seru.

    AL: Son adalah jawaban yang paling mudah. Dia bisa dibilang pemain All-Star terbaik yang memenuhi syarat selain Messi, dan ini akan menjadi pengalaman pertamanya di ajang tahunan musim panas MLS. Namun, pemain muda berbakat New York Red Bulls, Julian Hall, bisa saja membuat namanya semakin terkenal saat bermain bersama beberapa pemain terbaik liga.

    RT: Ayo, Zavier Gozo! Inilah saatnya bintang muda RSL ini bersinar saat dia terus menunjukkan kemampuannya. Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan mengingat akhir pekan ini sebagai momen di mana dia memperkenalkan dirinya kepada khalayak baru.

  • Nicolas Fernandez New York City FCGetty Images

    Selain Messi, siapa lagi yang seharusnya masuk dalam skuad ini tapi tidak masuk?

    TH: Nicolas Fernandez dari NYCFC terasa seperti sedikit terabaikan. Dia telah menjadi pemain terbaik mereka musim ini, dan salah satu pemain penyerang terbaik di MLS, titik. Satu kata juga untuk pemain muda Red Bulls, Adri Mehmeti, yang tampil luar biasa tahun ini — meski pilihan itu mungkin terlalu “trendi”.

    AL: Cedera jelas menjadi faktor di sini, tapi bagaimana dengan Timo Werner? San Jose Earthquakes saat ini berada di peringkat ketiga bersama di Wilayah Barat, dan kadang-kadang, mantan pemain internasional Jerman itu turut berperan dalam hal itu. Dia adalah pemain yang seru untuk ditonton, dan itulah yang pada akhirnya Anda inginkan di pertandingan All-Star.

    RT: Kedengarannya konyol, tapi demi suasana, masukkan saja Griezmann dan Lewandowski ke lapangan. Kita tentu saja harus berpura-pura bahwa ini tentang prestasi, tapi tetap saja akan sangat seru jika keduanya ikut bermain dalam pertandingan ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • MLS vs Liga MX All Star Game 2024Getty

    Apakah kalian penggemar Liga MX vs. MLS?

    TH: Ya, kenapa tidak! Para pemain MLS saling berhadapan dalam berbagai bentuk setiap minggu selama hampir setahun. Tidak ada salahnya melakukan sedikit perubahan. Dan meskipun rivalitas MLS-Liga MX mungkin bukan yang paling memanas di dunia, ini tetap merupakan pertandingan yang layak yang menghadirkan persaingan baru ke dalam kancah ini.

    AL: Dari sudut pandang hiburan, pertandingan MLS melawan tetangganya di selatan mulai terasa terlalu sering. Antara Leagues Cup, CONCACAF, dan Campeones Cup, daya tariknya berkurang jika hal ini terus-menerus menjadi andalan. Hal ini bisa dimaklumi jika ada bintang yang sangat menonjol, tetapi selain Gilberto Mora, tidak ada pemain lain yang benar-benar mampu membuat perbedaan.

    RT: Ya, ini jauh lebih seru daripada format lama. Kalah telak dari tim-tim Eropa di pramusim tidak menguntungkan bagi siapa pun. Format ini setidaknya mempertaruhkan hak untuk membanggakan diri dalam pertandingan yang seimbang.

  • Pedro durante amistoso contra o Benfica, 2026Gilvan de Souza/Flamengo

    Perbaikan apa yang akan kamu lakukan pada game ini jika kamu bisa?

    TH: Oke, ayo kita main yang agak aneh. Ada dua cara di sini. Yang pertama adalah bermain dengan gaya yang benar-benar konyol, buatlah pertandingan lima lawan lima, bergiliran dalam sistem round robin, yang pertama meraih dua kemenangan, dengan waktu 10 menit per pertandingan — pada dasarnya jenis pertandingan dadakan yang biasa Anda temui di kota-kota di seluruh dunia. Anda mungkin bisa membagi setiap daftar pemain secara merata, membentuk empat tim dari masing-masing, dan biarkan semua orang bersaing. Atau, sudah waktunya menghubungi tim CONMEBOL. Mungkin para pemenang Copa Libertadores?

    AL: Sudah waktunya memperluas jangkauan dan sedikit berkreasi. Jadi, bagaimana kalau pertandingan All-Stars CONCACAF vs. CONMEBOL? Hubungan antara Liga MX dan MLS sudah sangat erat jika kita mempertimbangkan seberapa sering kedua liga ini bekerja sama; mengapa tidak memanfaatkan hal itu dan menciptakan sesuatu yang benar-benar seru? Selain itu, mengingat tingkat antusiasme dan keterlibatan penggemar yang dibawa oleh tim-tim Amerika Selatan baik di Piala Dunia Antarklub maupun Piala Dunia, MLS perlu terus mencari cara untuk memanfaatkannya. Ada banyak potensi yang belum tergarap di sana.

    RT: Dunia impian? Mungkin lawan dari tim All-Star Liga Premier atau La Liga, hanya karena hal itu akan memungkinkan pemain-pemain yang berbeda untuk bermain bersama. Bayangkan Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Julian Alvarez memimpin lini depan? Tidak menyenangkan bagi tim MLS, tapi sangat seru untuk ditonton.

Club Friendlies
MLS All-Stars crest
MLS All-Stars
MLA
Liga MX All-Stars crest
Liga MX All-Stars
LAS