Pertandingan All-Star MLS masih memiliki daya tarik tersendiri. Ini adalah salah satu tradisi yang selalu dipertahankan liga, sebuah puncak acara tahunan—dan pengingat bahwa, di atas segalanya, ini adalah liga yang sangat khas Amerika.

Namun, hampir sejak acara ini pertama kali diadakan, telah muncul perdebatan mengenai apakah acara ini benar-benar penting. Pada masa-masa awal, acara ini tentu saja masuk akal. Liga ini masih lebih kecil, kualitas secara keseluruhan lebih rendah, dan Pertandingan All-Star memberikan sesuatu yang akrab bagi para penggemar baru untuk dirayakan.

Kini, acara ini berada dalam posisi yang agak aneh. Tentu saja, banyak pemain terbaik liga akan hadir di sana. Namun, yang lain—terutama Lionel Messi—tidak akan hadir. Dengan beberapa nama besar yang tidak tersedia dan benua yang masih dalam masa pemulihan pasca-Piala Dunia, apakah acara ini masih penting? Apa arti menjadi seorang All-Star? Dan apakah sudah waktunya untuk perubahan format lagi? Para penulis GOAL mengupas semuanya dalam edisi terbaru... The Rondo.