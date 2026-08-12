Mitre
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Mitre meluncurkan bola pertandingan Ultimax Pro untuk Community Shield 2026 antara Arsenal dan Manchester City
Mitre mengungkap bola pertandingan Community Shield
Mitre telah meluncurkan bola pertandingan Ultimax Pro baru untuk Community Shield 2026. Laga pembuka tradisional itu akan mempertemukan juara Piala FA City melawan juara Premier League Arsenal. Pertandingan tersebut akan digelar pada Minggu, 16 Agustus di Principality Stadium, Cardiff. Dengan Stadion Wembley tidak tersedia, laga bergengsi itu akan dimainkan di luar Inggris untuk pertama kalinya sejak 2006.
Sebagai Mitra Bola Resmi FA, Mitre merancang bola tersebut untuk merayakan antisipasi dan kebersamaan menyambut musim baru. Desainnya menampilkan grafis gelombang suara dan warna-warna cerah yang merepresentasikan para suporter yang berkumpul bersama.
- Getty Images Sport
Gelombang suara dan kemeriahan merayakan kembalinya sepakbola
Ultimax Pro menampilkan grafis mengalir yang memancar dari setiap panel, menangkap atmosfer ketika ribuan suporter menjadi satu suara. Warna-warna yang saling bertumpuk menyatu menjadi nuansa baru, sementara detail perak premium di sepanjang chevron Delta khasnya mencerminkan trofi Community Shield itu sendiri.
Alex Roberts, Head of Brand di Mitre, mengatakan: "FA Community Shield selalu menjadi momen yang unik dalam kalender sepakbola. Ajang ini selalu menandai momen ketika sepakbola benar-benar kembali, dan kami ingin menciptakan bola pertandingan yang pantas untuk momen tersebut.
"Setiap Bola Pertandingan Resmi yang kami ciptakan harus mencerminkan kisah di balik pertandingan. Untuk Community Shield, itu berarti merayakan energi, kegembiraan, dan kebersamaan yang membuatnya menjadi momen yang begitu spesial. Dengan itu dalam pikiran, kami telah menghadirkan bola sepak elite yang mencolok, yang benar-benar layak menjadi pusat perhatian. Saya diam-diam curiga bola ini akan sangat diminati, secara pribadi, ini adalah salah satu desain favorit saya sejauh ini!"
Teknologi penerbangan canggih bertemu kenangan bersejarah
Selain estetika mencoloknya, bola ini juga dibekali teknologi performa elite dari Mitre. Alur timbul Hyperflow menawarkan stabilitas laju bola yang lebih baik dan mengurangi hambatan, sementara lapisan tengah Hyperfoam menghadirkan sentuhan yang responsif dan kontrol jarak dekat.
"Mitre sekali lagi melakukan pekerjaan fantastis dalam menciptakan bola yang menangkap pentingnya Community Shield FA. Kami menantikan untuk melihatnya menjadi pusat perhatian di Cardiff pada salah satu momen besar pertama musim sepakbola," jelas Head of Partnerships di The FA, Sarah Kendall.
Untuk menandai laga yang kembali digelar di luar perbatasan Inggris setelah 20 tahun, Mitre akan menghadiahkan bola pertandingan kepada Peter Crouch, John Arne Riise, dan Andriy Shevchenko. Ketiganya mencetak gol ketika pertandingan itu terakhir kali digelar di luar Inggris pada 2006.
- Getty Images Sport
Arsenal dan Manchester City bentrok di laga puncak Cardiff
Crystal Palace adalah pemegang trofi saat ini setelah mengalahkan Liverpool lewat adu penalti pada edisi tahun lalu. Kini, juara Premier League Arsenal dan pemenang Piala FA City akan saling berhadapan di Wales untuk membuka kampanye baru. Kedua tim akan berambisi meraih trofi domestik pertama yang diperebutkan.
Dengan bola baru Ultimax Pro siap digunakan, para penggemar dapat menantikan duel menarik di Principality Stadium pada Minggu, 16 Agustus saat sepakbola Inggris resmi kembali.
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