Ultimax Pro menampilkan grafis mengalir yang memancar dari setiap panel, menangkap atmosfer ketika ribuan suporter menjadi satu suara. Warna-warna yang saling bertumpuk menyatu menjadi nuansa baru, sementara detail perak premium di sepanjang chevron Delta khasnya mencerminkan trofi Community Shield itu sendiri.

Alex Roberts, Head of Brand di Mitre, mengatakan: "FA Community Shield selalu menjadi momen yang unik dalam kalender sepakbola. Ajang ini selalu menandai momen ketika sepakbola benar-benar kembali, dan kami ingin menciptakan bola pertandingan yang pantas untuk momen tersebut.

"Setiap Bola Pertandingan Resmi yang kami ciptakan harus mencerminkan kisah di balik pertandingan. Untuk Community Shield, itu berarti merayakan energi, kegembiraan, dan kebersamaan yang membuatnya menjadi momen yang begitu spesial. Dengan itu dalam pikiran, kami telah menghadirkan bola sepak elite yang mencolok, yang benar-benar layak menjadi pusat perhatian. Saya diam-diam curiga bola ini akan sangat diminati, secara pribadi, ini adalah salah satu desain favorit saya sejauh ini!"