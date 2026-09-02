Kane diperkirakan akan menandatangani kontrak baru di Munich, setelah memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini, tetapi bisakah ia melampaui Lewandowski dalam urusan gol? Menanggapi pertanyaan itu, Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL soal upaya mengejar rekor: “Yah, rekor itu bertahan selama 40 tahun atau 50 tahun dan semua orang bilang itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi kemudian Lewandowski menemukan level lain dan melewati Gerd Muller dengan selisih satu.

“Kane mencetak sangat banyak gol dalam dua, tiga musim yang fantastis dan tetap masih kurang empat atau lima gol. Dan saya pernah mengatakan ini, saya rasa saat Natal delapan bulan lalu, sembilan bulan lalu, ketika orang-orang berkata, ‘oh, apakah dia bisa karena saya pikir dia mencetak 17, 18, 19 gol di paruh pertama musim’. Dan saya bilang, saya rasa semuanya bergantung pada Liga Champions karena jika mereka melaju jauh di Liga Champions, akan ada satu, dua, tiga pertandingan ketika dia tidak bermain atau mungkin masuk sebagai pemain pengganti atau bahkan sama sekali tidak bermain.

“Dan saya rasa jika Anda ingin memecahkan rekor itu, Anda mungkin harus bermain setidaknya 30, mungkin 32, mungkin semua pertandingan. Dan dengan pertandingan tambahan di Liga Champions sekarang, usianya juga bertambah satu tahun sekarang.

“Jika mereka tersingkir di fase grup, yang tidak akan terjadi, saya rasa dia mungkin punya peluang untuk melakukannya. Tetapi mereka tidak akan tersingkir karena dia mungkin akan kembali melaju jauh di Liga Champions.

“Dan saya rasa itu merugikannya ketika menyangkut rekor tersebut karena ketika Anda memainkan pertandingan liga yang mungkin saat itu liganya sudah dimenangi, di antara dua semifinal atau perempat-final Liga Champions, saya rasa kemungkinannya sangat besar dia tidak akan bermain. Mereka tidak akan mengambil risiko dengannya dan itu tidak membantunya. Jadi apakah dia mampu melakukannya? Ya, tentu saja. Saya rasa dia tidak akan melakukannya.”