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Mission Impossible? Mengapa sejarah Bundesliga masih di luar jangkauan Harry Kane saat striker tajam Bayern Munich itu memburu rekor gol Robert Lewandowski
Lewandowski mencetak 41 gol Bundesliga pada musim 2020-21
Striker legendaris Polandia Lewandowski, yang memenangi delapan gelar domestik dan Liga Champions selama masa berkesannya di Allianz Arena, mencatatkan torehan luar biasa, yakni 41 gol sepanjang kampanye domestik 2020-21 di Jerman.
Tidak ada yang bisa mengklaim telah menyamai catatan itu, dengan sejumlah pemain terbaik di dunia gagal melakukannya dengan selisih tipis. Kane masuk dalam kategori tersebut. Ia telah mencetak 146 gol untuk Bayern dalam 149 penampilan.
Kutukan trofinya telah berakhir di Bavaria, sembari menorehkan sejumlah catatan penting dalam buku sejarah. Pemain yang seolah tak menua itu kini berusia 33 tahun dan hanya membutuhkan dua gol lagi untuk menjadi centurion Bundesliga. Ia telah meraih tiga Sepatu Emas beruntun sejak berpisah dengan Tottenham.
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Mengapa Kane akan kesulitan memecahkan rekor Lewandowski
Kane diperkirakan akan menandatangani kontrak baru di Munich, setelah memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini, tetapi bisakah ia melampaui Lewandowski dalam urusan gol? Menanggapi pertanyaan itu, Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL soal upaya mengejar rekor: “Yah, rekor itu bertahan selama 40 tahun atau 50 tahun dan semua orang bilang itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi kemudian Lewandowski menemukan level lain dan melewati Gerd Muller dengan selisih satu.
“Kane mencetak sangat banyak gol dalam dua, tiga musim yang fantastis dan tetap masih kurang empat atau lima gol. Dan saya pernah mengatakan ini, saya rasa saat Natal delapan bulan lalu, sembilan bulan lalu, ketika orang-orang berkata, ‘oh, apakah dia bisa karena saya pikir dia mencetak 17, 18, 19 gol di paruh pertama musim’. Dan saya bilang, saya rasa semuanya bergantung pada Liga Champions karena jika mereka melaju jauh di Liga Champions, akan ada satu, dua, tiga pertandingan ketika dia tidak bermain atau mungkin masuk sebagai pemain pengganti atau bahkan sama sekali tidak bermain.
“Dan saya rasa jika Anda ingin memecahkan rekor itu, Anda mungkin harus bermain setidaknya 30, mungkin 32, mungkin semua pertandingan. Dan dengan pertandingan tambahan di Liga Champions sekarang, usianya juga bertambah satu tahun sekarang.
“Jika mereka tersingkir di fase grup, yang tidak akan terjadi, saya rasa dia mungkin punya peluang untuk melakukannya. Tetapi mereka tidak akan tersingkir karena dia mungkin akan kembali melaju jauh di Liga Champions.
“Dan saya rasa itu merugikannya ketika menyangkut rekor tersebut karena ketika Anda memainkan pertandingan liga yang mungkin saat itu liganya sudah dimenangi, di antara dua semifinal atau perempat-final Liga Champions, saya rasa kemungkinannya sangat besar dia tidak akan bermain. Mereka tidak akan mengambil risiko dengannya dan itu tidak membantunya. Jadi apakah dia mampu melakukannya? Ya, tentu saja. Saya rasa dia tidak akan melakukannya.”
Akankah Kane memenangkan Sepatu Emas Bundesliga lima musim beruntun?
Jika dia memang memperpanjang masa tinggalnya di Allianz, mungkin untuk dua tahun lagi, maka Kane bisa menyamai rekor Lewandowski dengan lima kali beruntun meraih Sepatu Emas, yang tentu akan menjadi pencapaian luar biasa.
Ketika ditanya apakah kapten Inggris itu ditakdirkan mencapai catatan tersebut jika tetap bugar, mantan gelandang Bayern Hamann menambahkan: “Tentu saja. Dan jelas dia adalah seorang duta. Dia hebat. Dia sosok yang sangat disukai. Dan tentu saja mereka semua menghargai orang-orang, bukan hanya fans Bayern Munich, tetapi mereka semua menghargai kehadiran kapten Inggris yang bermain di Bundesliga.
“Dan saya pikir dia sangat nyaman di sana. Mereka membicarakan kontrak baru. Saya pikir keluarganya dan istrinya sangat bahagia dan nyaman tinggal di Munich. Jadi itu kabar yang bagus untuk didengar.
“Jika dia tetap bugar, maka dia mungkin memulai dengan 20 atau 25 gol. Setiap gol setelah itu mungkin menjadi bonus. Tetapi saya tidak bisa melihat skenario di mana dia tidak mencetak 20, 25 gol, yang pada kebanyakan musim akan memberinya Sepatu Emas besar itu.
“Dia akan memenangkannya lagi jika tetap bugar. Dan dia hanyalah seorang penyelesai akhir yang luar biasa. Jelas, kita semua membicarakan kemampuannya mengambil penalti. Tetapi penyelesaian akhirnya dengan kedua kaki benar-benar... Saya tidak yakin pernah ada finisher dalam sejarah sepakbola yang lebih klinis ketika berbicara soal peluang di depan gawang.”
- Getty
Target Kane: Ballon d'Or & kejayaan Liga Champions bersama Bayern
Meski Kane, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Tottenham Hotspur dan Inggris, telah mampu menyaingi Lewandowski di banyak aspek, ia perlu menghabiskan beberapa tahun lagi di Munich sebelum bisa mendekati catatan total 344 gol milik pemain Polandia itu untuk Bayern.
Namun, itu bukan target yang ada dalam pikirannya, dengan fokusnya tertuju untuk meraih আরও banyak gelar besar saat ini, termasuk mahkota Liga Champions, sambil tetap menjadi kandidat terdepan untuk merasakan kejayaan Ballon d'Or pada 2026.
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