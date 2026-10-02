Misi penyelamatan Serie A! Inter, Atalanta, dan Lazio meluncurkan tawaran untuk mengakhiri mimpi buruk Federico Chiesa di Liverpool

Pemain internasional Italia itu tiba di Liverpool pada Agustus 2024 dalam kesepakatan yang disebut sebagai transfer murah senilai sekitar £10 juta. Setelah menghabiskan empat tahun yang sukses di Juventus, Chiesa diharapkan memberikan kedalaman elite pada lini serang Liverpool. Namun, bintang Italia dengan 51 caps itu tidak pernah benar-benar mampu menegaskan diri di Premier League, sering kali berada di urutan bawah dalam persaingan dan kesulitan menjaga kebugaran serta performa. Minimnya dampak ini memuncak dengan dicoretnya dia dari skuad Liga Champions klub untuk musim ini, sebuah sinyal jelas bahwa dia tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang.

Absennya dia dari kompetisi Eropa hanya semakin memanaskan rumor soal kepergian yang sudah di depan mata. Meski ia mampu bertahan dari perombakan skuad pada musim panas yang secara mencolok membuat legenda klub Mohamed Salah pergi ke klub Turki, Trabzonspor, posisi Chiesa tidak membaik. Dengan bursa transfer musim dingin dijadwalkan dibuka pada Jumat, 1 Januari, peluang untuk pindah dengan status pinjaman atau transfer permanen kembali ke Italia kian besar.