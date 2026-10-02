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Misi penyelamatan Serie A! Inter, Atalanta, dan Lazio meluncurkan tawaran untuk mengakhiri mimpi buruk Federico Chiesa di Liverpool
Tiga klub Italia memburu Chiesa yang terpinggirkan
Masa bakti Chiesa yang mengecewakan di Liverpool tampaknya mulai mencapai titik puncak, dengan tiga klub Serie A kini siap menawarkan jalan keluar bagi sang winger dari perjuangannya di Premier League. Inter, Atalanta, dan Lazio semuanya dikabarkan memantau situasi pemain berusia 28 tahun itu dengan saksama, setelah awal sulit pada kampanye 2026-27 yang membuatnya menjadi figur pinggiran di bawah rezim Anfield saat ini.
Diskusi informal antara calon peminat dari Italia dan perwakilan Chiesa sudah dimulai, menurut laporan dari Calciomercato. Sang winger baru-baru ini menjalani masa yang menyedihkan di Merseyside, yang ditandai oleh fakta bahwa ia belum mencatatkan satu menit pun aksi kompetitif untuk Liverpool sejauh musim ini.
- Getty Images Sport
Kesulitan di Anfield dan dicoret dari Liga Champions
Pemain internasional Italia itu tiba di Liverpool pada Agustus 2024 dalam kesepakatan yang disebut sebagai transfer murah senilai sekitar £10 juta. Setelah menghabiskan empat tahun yang sukses di Juventus, Chiesa diharapkan memberikan kedalaman elite pada lini serang Liverpool. Namun, bintang Italia dengan 51 caps itu tidak pernah benar-benar mampu menegaskan diri di Premier League, sering kali berada di urutan bawah dalam persaingan dan kesulitan menjaga kebugaran serta performa. Minimnya dampak ini memuncak dengan dicoretnya dia dari skuad Liga Champions klub untuk musim ini, sebuah sinyal jelas bahwa dia tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang.
Absennya dia dari kompetisi Eropa hanya semakin memanaskan rumor soal kepergian yang sudah di depan mata. Meski ia mampu bertahan dari perombakan skuad pada musim panas yang secara mencolok membuat legenda klub Mohamed Salah pergi ke klub Turki, Trabzonspor, posisi Chiesa tidak membaik. Dengan bursa transfer musim dingin dijadwalkan dibuka pada Jumat, 1 Januari, peluang untuk pindah dengan status pinjaman atau transfer permanen kembali ke Italia kian besar.
Ambisi internasional dan era baru Mancini
Di luar karier klubnya, kembali ke Serie A dipandang krusial bagi prospek internasional Chiesa. Penyerang itu belum tampil dalam satu pun skuad yang dipanggil pelatih kepala baru Italia Roberto Mancini, yang sebagian besar beralih ke talenta-talenta lebih muda saat Italia berusaha membangun kembali. Italia saat ini berada dalam masa transisi setelah kekecewaan gagal lolos ke Piala Dunia ketiga secara beruntun pada musim panas, dan Mancini ingin membentuk identitas baru bagi tim nasional.
Kebutuhan untuk pindah sudah disuarakan tahun lalu oleh mantan pelatih Italia Luciano Spalletti, yang secara terbuka menyarankan sang winger untuk mencari masa depan jauh dari Anfield demi menghidupkan kembali kariernya yang mandek. Spalletti menyebut meninggalkan Premier League akan menjadi langkah terbaik bagi Chiesa untuk merebut kembali tempatnya di level tertinggi permainan.
- Getty Images Sport
Rekor dan trofi Chiesa
Sejak bergabung dengan Liverpool, Chiesa telah mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi, mencetak lima gol dan menyumbang lima assist, serta menjuarai Premier League bersama Liverpool pada musim 2024-25. Sebelum pindah ke Anfield, pemain sayap itu menikmati periode penuh trofi di Italia, dengan memenangi dua gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana bersama Juventus, serta keberhasilannya yang berkesan di Euro 2020 bersama tim nasional Italia.
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