Misi Julian Nagelsmann untuk memanfaatkan warisan Piala Dunia Jerman dan menghidupkan kembali kekuatan besar Eropa setelah dua kali berturut-turut tersingkir di babak penyisihan grup

Dulu, ketika para penggemar di luar Jerman membicarakan tim nasional, mereka sering mengutip sebuah kalimat yang sudah lama menjadi ungkapan populer: "Sepak bola adalah permainan yang sederhana: 22 orang mengejar bola selama 90 menit – dan, pada akhirnya, Jerman selalu menang." Gary Lineker mengatakannya setelah semifinal Piala Dunia 1990, di mana Inggris kalah dari Jerman melalui adu penalti. Ia mengatakannya setengah karena kekaguman, setengah karena kepasrahan.
Namun, kalimat ini lebih dari sekadar komentar jenaka. Ia merangkum citra sebuah bangsa yang selama puluhan tahun mendefinisikan sepak bola bukan sebagai "permainan terindah", melainkan sebagai keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Jerman adalah tim yang tak pernah menyerah, yang menang melalui organisasi, tekad, dan disiplin taktis, yang selalu unggul pada momen-momen krusial.
Identitas inilah warisannya. Ini adalah sepak bola yang didasarkan pada mentalitas, bukan estetika. Piala Dunia adalah ujian karakter, bukan pertunjukan kesempurnaan teknis. Nilai-nilai ini membentuk citra diri kolektif sepak bola Jerman.
Para pahlawan di Bern pada 1954, para juara di Munich pada 1974, para pejuang di Roma pada 1990 – mereka semua melambangkan sebuah tim yang menemukan keseimbangan antara tekad kolektif dan ketenangan taktis pada momen-momen krusial. Jerman adalah tim yang jarang memainkan sepak bola paling menarik, tetapi seringkali paling efektif. Itulah DNA mereka, gaya yang identik dengan sepak bola Jerman: terorganisir, gigih, dan penuh tekad.