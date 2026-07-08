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Misi balas dendam Kylian Mbappé! Lionel Messi terus menghantui pikiran bintang Prancis itu saat Les Bleus berupaya menghapus kenangan pahit tentang pemain Argentina terbaik sepanjang masa
Mbappe tampil bersama Olise, Dembele, dan Barcola
Les Bleus memasuki turnamen tersebut sebagai favorit di mata banyak orang, mengingat kelimpahan pemain serang yang mereka miliki, dan telah membuktikan ekspektasi tinggi tersebut seiring Mbappé tampil gemilang bersama Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Bradley Barcola.
Setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya, dengan rekor tersebut kini naik menjadi 63 gol, sang penyerang telah mencetak gol sebanyak tujuh kali dalam lima pertandingan. Pencapaian tersebut telah membawa ‘Galactico’ Real Madrid ini kembali bersaing dengan Messi, sang GOAT asal Argentina, dalam perebutan gelar Sepatu Emas.
Masih ada peluang besar bahwa jalan mereka akan bersilangan lagi di panggung paling megah, dengan raksasa-raksasa Eropa dan Amerika Selatan yang melaju melalui sisi undian yang berlawanan. Pertemuan lain dengan takdir di pinggiran New York mungkin masih akan terwujud.
- Getty/GOAL
Pertandingan penentuan antara Prancis dan Argentina mungkin akan digelar
Mbappé akan menyambut baik kesempatan untuk kembali berhadapan dengan mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Messi, dengan tekad yang kuat untuk menjadi juara Piala Dunia dua kali sekaligus mencegah salah satu legenda terbesar sepanjang masa meraih prestasi yang sama.
Perjalanan Prancis menuju kejayaan dunia sejauh ini relatif mulus, meskipun tendangan penalti dari Mbappe menjadi penentu dalam pertandingan babak 16 besar yang penuh emosi melawan Paraguay, sementara Argentina lolos dari ketegangan serius saat menghadapi Mesir di babak yang sama sebelum akhirnya berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan seru yang menghasilkan lima gol.
Masih ada ujian yang lebih berat yang harus dilalui oleh Les Bleus dan Albiceleste sebelum rencana reuni tersebut dapat direalisasikan, namun Mbappe dianggap sangat ingin kembali menantang gelar juara yang dipegang Messi.
Mengapa Mbappé Memikirkan Messi dan Balas Dendam di Piala Dunia 2026
Ketika ditanya apakah pemain berusia 27 tahun itu akan membalas dendam, terutama terhadap musuh lama yang menjadi sorotan utama, mantan pemain timnas Prancis Saha — yang berbicara atas izin Freebets.com, rumah bagi situs taruhan terbaik — mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Menurut saya, ada semacam solidaritas yang sudah cukup lama tidak saya lihat di tim Prancis ini.
“Saya ingat saat saya bersama tim pada 2006, bersama [Zinedine] Zidane dan [Patrick] Vieira, serta semua pemain itu, mereka berada di ujung perjalanan karier mereka. Jadi, mereka memiliki pola pikir seperti ini, ‘Oke, berikan segalanya di lapangan’. Dan para pemain ini sedang melakukannya. Usia mereka 25, 27 tahun, dan mereka memiliki semangat untuk menciptakan sejarah; mereka bermain bagus, mereka menikmati permainan.
“Ini menginspirasi dan, menurut saya, ini adalah semangat yang sama yang dimiliki PSG dalam dua tahun terakhir. Mereka sangat solid, tapi di saat yang sama, mereka menghibur. Mereka memainkan sepak bola yang cepat. Mereka memiliki kepercayaan diri di lini tengah di mana mereka mempertahankan tempo permainan. Saya sangat terkesan.
“Saya sangat terkesan dan Kylian Mbappé jelas mewakili hal itu. Jadi, balas dendam ini sarat dengan sejarah dan ada beberapa pemain yang pernah berada di sana, tampil sangat baik pada 2018, tampil sangat baik pada 2022, tetapi gagal di langkah terakhir ini. Sungguh luar biasa ketika Anda melihat lintasan dan perjalanan tim Didier Deschamps ini, sungguh luar biasa.”
- Getty/GOAL
Jadwal pertandingan perempat final: Lawan berikutnya bagi Prancis dan Argentina
Prancis akan kembali beraksi di Piala Dunia 2026 pada Kamis nanti saat menghadapi Maroko di Gillette Stadium, Boston. Mbappé akan kembali memimpin lini serang timnya di sana, dan ada spekulasi bahwa ia bisa menjadi pesaing serius untuk meraih penghargaan Ballon d’Or yang selama ini sulit diraih.
Messi — yang telah mengoleksi delapan trofi Ballon d’Or — berpotensi kembali masuk dalam perburuan tersebut jika Argentina kembali meraih kemenangan, sementara tim asuhan Lionel Scaloni bersiap menghadapi Swiss pada Sabtu dalam laga perempat final mereka.
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