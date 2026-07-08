Misi balas dendam Kylian Mbappé! Lionel Messi terus menghantui pikiran bintang Prancis itu saat Les Bleus berupaya menghapus kenangan pahit tentang pemain Argentina terbaik sepanjang masa

Ketika ditanya apakah pemain berusia 27 tahun itu akan membalas dendam, terutama terhadap musuh lama yang menjadi sorotan utama, mantan pemain timnas Prancis Saha — yang berbicara atas izin Freebets.com, rumah bagi situs taruhan terbaik — mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Menurut saya, ada semacam solidaritas yang sudah cukup lama tidak saya lihat di tim Prancis ini.

“Saya ingat saat saya bersama tim pada 2006, bersama [Zinedine] Zidane dan [Patrick] Vieira, serta semua pemain itu, mereka berada di ujung perjalanan karier mereka. Jadi, mereka memiliki pola pikir seperti ini, ‘Oke, berikan segalanya di lapangan’. Dan para pemain ini sedang melakukannya. Usia mereka 25, 27 tahun, dan mereka memiliki semangat untuk menciptakan sejarah; mereka bermain bagus, mereka menikmati permainan.

“Ini menginspirasi dan, menurut saya, ini adalah semangat yang sama yang dimiliki PSG dalam dua tahun terakhir. Mereka sangat solid, tapi di saat yang sama, mereka menghibur. Mereka memainkan sepak bola yang cepat. Mereka memiliki kepercayaan diri di lini tengah di mana mereka mempertahankan tempo permainan. Saya sangat terkesan.

“Saya sangat terkesan dan Kylian Mbappé jelas mewakili hal itu. Jadi, balas dendam ini sarat dengan sejarah dan ada beberapa pemain yang pernah berada di sana, tampil sangat baik pada 2018, tampil sangat baik pada 2022, tetapi gagal di langkah terakhir ini. Sungguh luar biasa ketika Anda melihat lintasan dan perjalanan tim Didier Deschamps ini, sungguh luar biasa.”