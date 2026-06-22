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Miroslav Klose memberi selamat kepada Lionel Messi setelah sang pahlawan Argentina mencetak rekor Piala Dunia dengan mencetak dua gol ke gawang Austria
Klose memuji raja baru Piala Dunia
Legenda Jerman, Klose, langsung melontarkan pujiannya kepada Messi setelah melihat rekornya yang telah bertahan lama akhirnya terpecahkan. Klose, yang pensiun dengan catatan 16 gol di panggung terbesar dunia, sangat mengagumi bintang Inter Miami tersebut, yang mencetak dua gol untuk mengantarkan Argentina meraih kemenangan 2-0 atas Austria pada hari Senin.
"Saya selalu bilang bahwa Messi bukanlah pemain sembarangan," kata pria berusia 48 tahun itu. "Bagi saya, Leo adalah pesepakbola terbaik sepanjang masa! Selamat, sang juara!".
Mantan penyerang Bayern Munich itu telah memegang posisi teratas sejak turnamen 2014, namun ia mengakui bahwa ia senang melihat pemain sekelas Messi mengambil alih tongkat estafet tersebut.
Sebelum edisi 2026 dimulai, penyerang asal Jerman itu memprediksi bahwa rekornya akan terpecahkan. "Itu tidak masalah, rekor itu pada akhirnya akan terpecahkan juga, dan jika Messi yang melakukannya, saya menyambutnya dengan senang hati. Saya penggemar berat Messi, sejak dulu," kata Klose.
- AFP
Messi memecahkan rekor di Dallas
Messi memasuki laga melawan Austria setelah sebelumnya menyamai rekor Klose sebanyak 16 gol berkat hat-trick sensasional dalam kemenangan pembuka Argentina 3-0 atas Aljazair. Dalam pertandingan krusial di Dallas, ia berhasil unggul jauh dari para pesaingnya dengan mencetak dua gol yang membuatnya melampaui rekor Klose yang telah bertahan lama.
Momen pemecahan rekor itu terjadi pada menit ke-38, saat Messi mencetak gol ke-17nya di Piala Dunia. Malam itu berakhir dengan catatan yang lebih gemilang bagi sang kapten, karena Messi mencetak satu gol lagi yang memang pantas ia dapatkan di detik-detik terakhir, sehingga total golnya sepanjang karier di kompetisi ini menjadi 18. Hasil ini memastikan Argentina lolos ke babak gugur dengan masih menyisakan satu pertandingan.
Mengatasi insiden penalti di awal pertandingan
Malam bersejarah itu nyaris dimulai dengan catatan buruk bagi pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut. Pada menit kesembilan, Argentina mendapat hadiah penalti, namun Messi—secara tak biasa—gagal mengarahkan bola ke gawang dari titik penalti. Namun, penyerang veteran itu menolak membiarkan kegagalan tersebut memengaruhi permainannya, dan akhirnya berhasil mencetak gol pembuka di akhir babak pertama untuk menenangkan suasana.
"Sebenarnya, cara kejadiannya sungguh spektakuler," aku Messi setelah pertandingan. "Hari ini saya mendapat tendangan penalti yang bisa saja menambah skor, tetapi jika saya mencetak gol dari tendangan penalti itu, mungkin saya juga tidak akan mencetak dua gol lainnya. Kita tidak pernah tahu, tetapi saya senang dengan hasil, penampilan, dan kerja sama tim."
- AFP
Argentina mengincar gelar juara berturut-turut
Dengan enam poin dari dua pertandingan, tim asuhan Lionel Scaloni telah memastikan tempatnya di babak 32 besar. Bagi Messi, rekor tersebut hanyalah kebahagiaan sekunder dibandingkan tujuan tim untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka.
"Sebenarnya, saya sangat senang dengan kemenangan ini di atas segalanya," kata pemain berusia 38 tahun itu kepada para wartawan. "Ini adalah kemenangan yang sangat penting, sangat berat, dan diraih dengan perjuangan keras. Kemenangan ini memberi kami ketenangan pikiran menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Ini adalah Piala Dunia; semua pertandingan sangat seimbang dan sangat intens."