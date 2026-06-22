Miroslav Klose memberi selamat kepada Lionel Messi setelah sang pahlawan Argentina mencetak rekor Piala Dunia dengan mencetak dua gol ke gawang Austria

Legenda Jerman, Klose, langsung melontarkan pujiannya kepada Messi setelah melihat rekornya yang telah bertahan lama akhirnya terpecahkan. Klose, yang pensiun dengan catatan 16 gol di panggung terbesar dunia, sangat mengagumi bintang Inter Miami tersebut, yang mencetak dua gol untuk mengantarkan Argentina meraih kemenangan 2-0 atas Austria pada hari Senin.

"Saya selalu bilang bahwa Messi bukanlah pemain sembarangan," kata pria berusia 48 tahun itu. "Bagi saya, Leo adalah pesepakbola terbaik sepanjang masa! Selamat, sang juara!".

Mantan penyerang Bayern Munich itu telah memegang posisi teratas sejak turnamen 2014, namun ia mengakui bahwa ia senang melihat pemain sekelas Messi mengambil alih tongkat estafet tersebut.

Sebelum edisi 2026 dimulai, penyerang asal Jerman itu memprediksi bahwa rekornya akan terpecahkan. "Itu tidak masalah, rekor itu pada akhirnya akan terpecahkan juga, dan jika Messi yang melakukannya, saya menyambutnya dengan senang hati. Saya penggemar berat Messi, sejak dulu," kata Klose.