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Mirip Zinedine Zidane? Mengapa Rayan Cherki Layak Dibandingkan dengan Legenda Sepak Bola Prancis Terbaik Sepanjang Masa, Menurut Juara Piala Dunia yang Menjelaskan Kesamaan Kemampuan dan Daya Tariknya
Umpan rabona & dua trofi: Musim pertama Cherki di Man City
Cherki, pemain berusia 22 tahun yang penuh teka-teki, telah menggemparkan Liga Premier setelah pindah dari Lyon ke Stadion Etihad dengan nilai transfer sebesar £34 juta ($46 juta) pada musim panas 2025. Ia bukanlah rekrutan khas Pep Guardiola, namun dengan cepat berhasil meraih kepercayaan dari pelatih asal Catalunya yang terkenal menuntut itu.
Musim debutnya di Inggris menghasilkan 10 gol dan 15 assist - termasuk satu gol dengan tendangan rabona. Kesuksesan di Carabao Cup dan FA Cup dinikmati, dengan aksi juggling bola dadakan yang disuguhkan selama pertandingan pertama di Wembley tersebut.
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Cherki menjadi andalan timnas Prancis bersama Mbappé, Dembélé, dan Olise
Nilai Cherki terus meningkat, hingga kini Prancis harus mencari peran yang tepat baginya dalam barisan penyerang yang sangat tangguh, yang juga mencakup pemain-pemain seperti Kylian Mbappé dari Real Madrid, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembélé, dan pemain sayap Bayern Munich Michael Olise.
Dengan begitu banyak kekuatan serangan yang mereka miliki, mudah bagi seorang pemain untuk tersesat di antara para bintang. Namun, Cherki secara konsisten membuktikan bahwa ia layak berada di antara para pemain terbaik di dunia ini — dan tidak akan terlihat canggung di antara mereka.
Apakah Cherki memiliki karakteristik yang mirip dengan legenda sepak bola Prancis, Zidane?
Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Zidane kini berada di jajaran para pemain berbakat terhebat. Lebeouf, pemenang Piala Dunia 1998 lainnya, mengatakan kepada GOAL — saat berbicara dalam kerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots — ketika ditanya siapa yang menurutnya mirip dengan Cherki: “Dia sedikit mirip Zizou. Kemampuan yang dia tunjukkan terkadang mengingatkan saya pada Zinedine. Itu benar. Tapi tentu saja, kamu juga bisa memasukkan Maradona ke dalam daftar itu dan semua pemain yang tahu cara bekerja.
“Tahukah kamu? Saya sangat menyukai, dan selalu berbicara dengannya, Hatem Ben Arfa. Saat dia bermain untuk Marseille, Paris, dan Newcastle misalnya. Tapi masalah dengan pemain-pemain itu adalah apa yang saya sebut pemain jalanan, mereka lahir di jalanan, mendapatkan keterampilan di jalanan tapi tidak memiliki taktik. Mereka melupakan taktik. Hatem Ben Arfa seperti itu. Dia memberikan bola terlalu dini atau terlalu lambat.
“Tapi Rayan Cherki sepertinya memahami taktik, sepertinya memahami kapan harus mengikuti irama. Karena sepak bola itu seperti musik. Kamu tahu kapan harus melambat dan kapan harus mempercepat. Dan Rayan sepertinya memahami semangat seperti itu.
“Dan oleh karena itu, dia lebih mirip Zinedine Zidane karena Zizou tahu cara melepaskan bola atau mempertahankannya pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Johan Cruyff juga di zamanku—dia adalah bintang pertamaku.
“Tapi jika ada yang bilang Rayan Cherki bukan pemain hebat, orang itu gila. Dia adalah alasan kamu membeli tiket ke stadion. Kamu tidak pergi untuk melihat Frank Leboeuf bertahan dan merebut bola, kamu pergi untuk melihat Cherki melakukan hal-hal gila dengan bola yang hanya dia bisa lakukan. Itulah mengapa kita mencintai sepak bola, karena pemain-pemain seperti itulah yang memberi kita kebahagiaan.”
- Getty/GOAL
Era Manchester City tanpa Guardiola akan dimulai setelah Piala Dunia 2026
Cherki berhasil membuat banyak orang tersenyum—baik di level klub maupun tim nasional—dan masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam permainannya. Hal ini tentu menjadi ancaman menakutkan bagi para pesaing di seluruh dunia, terutama karena ia telah sepenuhnya menerima tantangan untuk meniru jejak Zidane.
Seorang pelatih kepala baru akan ditunjuk di level klub musim depan, menyusul kepergian Guardiola dari Etihad, namun untuk saat ini Didier Deschamps ditugaskan untuk memaksimalkan potensi Cherki dalam kampanye Piala Dunia 2026 yang akan dimulai melawan Senegal pada 16 Juni.