Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Zidane kini berada di jajaran para pemain berbakat terhebat. Lebeouf, pemenang Piala Dunia 1998 lainnya, mengatakan kepada GOAL — saat berbicara dalam kerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots — ketika ditanya siapa yang menurutnya mirip dengan Cherki: “Dia sedikit mirip Zizou. Kemampuan yang dia tunjukkan terkadang mengingatkan saya pada Zinedine. Itu benar. Tapi tentu saja, kamu juga bisa memasukkan Maradona ke dalam daftar itu dan semua pemain yang tahu cara bekerja.

“Tahukah kamu? Saya sangat menyukai, dan selalu berbicara dengannya, Hatem Ben Arfa. Saat dia bermain untuk Marseille, Paris, dan Newcastle misalnya. Tapi masalah dengan pemain-pemain itu adalah apa yang saya sebut pemain jalanan, mereka lahir di jalanan, mendapatkan keterampilan di jalanan tapi tidak memiliki taktik. Mereka melupakan taktik. Hatem Ben Arfa seperti itu. Dia memberikan bola terlalu dini atau terlalu lambat.

“Tapi Rayan Cherki sepertinya memahami taktik, sepertinya memahami kapan harus mengikuti irama. Karena sepak bola itu seperti musik. Kamu tahu kapan harus melambat dan kapan harus mempercepat. Dan Rayan sepertinya memahami semangat seperti itu.

“Dan oleh karena itu, dia lebih mirip Zinedine Zidane karena Zizou tahu cara melepaskan bola atau mempertahankannya pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Johan Cruyff juga di zamanku—dia adalah bintang pertamaku.

“Tapi jika ada yang bilang Rayan Cherki bukan pemain hebat, orang itu gila. Dia adalah alasan kamu membeli tiket ke stadion. Kamu tidak pergi untuk melihat Frank Leboeuf bertahan dan merebut bola, kamu pergi untuk melihat Cherki melakukan hal-hal gila dengan bola yang hanya dia bisa lakukan. Itulah mengapa kita mencintai sepak bola, karena pemain-pemain seperti itulah yang memberi kita kebahagiaan.”