Pembicaraan kemudian beralih ke Chivu, yang saat ini sedang membangun reputasinya sebagai pelatih yang dihormati. Sneijder bercanda bahwa sahabat lamanya itu tiba-tiba menjadi terlalu penting untuk membalas pesan teks darinya.

"Lelucon saja, dia tampak seperti memang terlahir untuk menjadi pelatih Inter dan saya tidak menyangka dia akan berlari 100 meter untuk ikut merayakan bersama para pemain di bawah curva," kata Sneijder. "Dia memang sudah sedikit menua, tetapi di dalam hatinya dia tetap sama.

"Setiap profesi melibatkan hal-hal yang dipelajari di lapangan, sedikit demi sedikit; misalnya, Cristian harus menilai dampak jeda selama itu terhadap para pemain. Selain itu, penting untuk tidak selalu harus melakukan comeback."