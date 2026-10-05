AFP
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'Mirip Javier Zanetti' - Wesley Sneijder memuji loyalitas tanpa henti Lautaro Martinez kepada Inter saat pemenang treble itu mendukung Cristian Chivu untuk meraih sukses
Sneijder angkat bicara di Trento
Sneijder menyampaikan pandangannya tentang situasi terkini di klub Italia tersebut. Berbicara di Festival dello Sport di Trento, pria Belanda itu merefleksikan dua sosok kunci di San Siro. Ia berbincang dengan publikasi Italia Gazzetta dello Sport untuk membahas dampak striker bintang Martinez. Mantan pemain internasional Belanda itu juga meluangkan waktu untuk memuji perkembangan mantan rekan setimnya, Chivu.
Sneijder pernah satu ruang ganti dengan Chivu selama periode yang sangat sukses di Inter. Kini, ia meyakini pria Rumania itu ditakdirkan memiliki masa depan cerah di kursi pelatih seiring ia melanjutkan karier kepelatihannya.
- AFP
Lautaro dibandingkan dengan legenda Inter
Sneijder memberikan pujian khusus untuk Martinez, yang terus menjadi ujung tombak Inter sebagai jimat mereka. Ia menyoroti kedekatan mendalam penyerang Argentina itu dengan klub dan membandingkan gairahnya dengan seorang legenda modern.
"Lautaro benar-benar jatuh cinta kepada Inter, sedikit seperti Zanetti," jelas Sneijder. "Ia punya tatapan penyerang yang garang, dan dengan itu ia sudah mencetak setengah gol."
Chivu terlahir untuk menjadi pelatih
Pembicaraan kemudian beralih ke Chivu, yang saat ini sedang membangun reputasinya sebagai pelatih yang dihormati. Sneijder bercanda bahwa sahabat lamanya itu tiba-tiba menjadi terlalu penting untuk membalas pesan teks darinya.
"Lelucon saja, dia tampak seperti memang terlahir untuk menjadi pelatih Inter dan saya tidak menyangka dia akan berlari 100 meter untuk ikut merayakan bersama para pemain di bawah curva," kata Sneijder. "Dia memang sudah sedikit menua, tetapi di dalam hatinya dia tetap sama.
"Setiap profesi melibatkan hal-hal yang dipelajari di lapangan, sedikit demi sedikit; misalnya, Cristian harus menilai dampak jeda selama itu terhadap para pemain. Selain itu, penting untuk tidak selalu harus melakukan comeback."
- Getty Images Sport
Menatap masa depan
Martinez kini akan berusaha melanjutkan ketajamannya yang mengesankan untuk Inter seiring berjalannya musim ini. Kepemimpinan dan mentalitas kuatnya akan tetap krusial bagi ambisi domestik dan Eropa klub yang sedang berjalan. Pemain berusia 29 tahun itu tampil impresif musim ini, dengan membukukan empat gol dan satu assist dalam lima penampilan di semua kompetisi.
Namun, sebelum membela Inter melawan Parma akhir pekan ini, Martinez tetap fokus pada tugas internasionalnya bersama Argentina. Argentina dijadwalkan menghadapi Benin dalam laga yang akan menjadi perpisahan Lionel Messi dengan tim nasional.
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