Ronald Araujo memainkan peran penting saat Liverpool memulai kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid di Anfield. Liverpool sempat tertinggal lewat gol Marcos Llorente pada menit ke-17 sebelum melancarkan respons tegas di kandang sendiri.

Momentum berubah ketika Jan Oblak menggagalkan Bradley Barcola, sebelum Araujo dengan cerdik menyentil bola liar itu ke jalur Dominik Szoboszlai untuk gol penyama kedudukan dari jarak dekat.

Alexis Mac Allister kemudian mencetak gol penentu kemenangan pada babak kedua untuk memberi manajer Andoni Iraola awal yang manis di fase liga Eropa.