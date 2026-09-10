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'Mirip Barca!' - Ronald Araujo bereaksi setelah assist tumit belakang yang menakjubkan memicu kebangkitan Liverpool
Backheel Araujo memicu kebangkitan Liverpool
Ronald Araujo memainkan peran penting saat Liverpool memulai kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid di Anfield. Liverpool sempat tertinggal lewat gol Marcos Llorente pada menit ke-17 sebelum melancarkan respons tegas di kandang sendiri.
Momentum berubah ketika Jan Oblak menggagalkan Bradley Barcola, sebelum Araujo dengan cerdik menyentil bola liar itu ke jalur Dominik Szoboszlai untuk gol penyama kedudukan dari jarak dekat.
Alexis Mac Allister kemudian mencetak gol penentu kemenangan pada babak kedua untuk memberi manajer Andoni Iraola awal yang manis di fase liga Eropa.
- Crystal Pix
Bek mengulas assist krusial
Berbicara kepada Movistar selepas pertandingan, Araujo menjelaskan visi naluriahnya di balik intervensi krusial tersebut. Bek itu mengakui faktor keberuntungan turut berperan saat tumit belakangnya menemukan sasaran di tengah kotak penalti yang padat.
Ia menekankan kepuasannya karena bisa berkontribusi langsung untuk hasil Eropa yang sangat penting bagi klub barunya.
"Itu tembakan yang bagus, peluang yang bagus di dalam kotak penalti," ujar Araujo. "Saya beruntung bola itu melewati di antara dua bek tengah. Saya sangat senang dan sangat puas bisa membantu tim."
Pemain Uruguay itu membandingkan Liverpool dengan standar Barcelona
Merefleksikan adaptasinya dengan sepakbola Inggris, Araujo menarik perbandingan langsung antara Liverpool dan mantan klubnya, Barcelona. Bek tengah itu mengakui tekanan tanpa henti yang datang bersama status sebagai wakil institusi elite Eropa.
Ia menegaskan kembali komitmennya untuk membangun identitasnya sendiri sambil memenuhi tuntutan yang ditetapkan Iraola dan publik Anfield.
"Ini tim besar seperti Barca," kata Araujo. "Anda harus memberikan yang terbaik dan ekspektasinya tinggi. Saya bahagia dan bekerja keras. Saya antusias memberikan segalanya dan menjadi diri saya sendiri."
- APL
Liverpool membidik momentum jelang lawatan ke Austria
Araujo memuji disiplin taktis Liverpool saat mengatasi permainan Atletico Madrid yang tangguh untuk mengamankan tiga poin penuh.
Kemenangan ini membangun momentum awal bagi pasukan Iraola saat mereka memulai perjalanan mereka di Eropa di bawah format turnamen yang baru.
Liverpool kini kembali mengalihkan fokus ke tugas domestik sebelum bertandang ke Austria untuk menghadapi LASK dalam laga Liga Champions berikutnya.
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