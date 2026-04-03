Mircea Lucescu mengalami serangan jantung sehari setelah mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional Rumania

Staf medis di rumah sakit universitas di Bucharest merilis kabar terbaru mendesak mengenai kondisi pria berusia 80 tahun tersebut menyusul komplikasi mendadak yang dialaminya. Pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa protokol darurat segera diterapkan untuk menstabilkan kondisi mantan pelatih Inter dan Shakhtar Donetsk tersebut.

Menurut pernyataan yang diterbitkan oleh surat kabar Libertatea, perwakilan rumah sakit memberikan penjelasan mengenai kondisi klinisnya saat ini: "Pagi ini pasien mengalami serangan jantung akut. Ia dibawa ke ruang gawat darurat dan segera menerima tindakan medis dan terapeutik yang diperlukan. Kondisinya saat ini stabil dan sedang dipantau dengan cermat oleh para spesialis."







