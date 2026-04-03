Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mircea Lucescu mengalami serangan jantung sehari setelah mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional Rumania
Krisis kesehatan menimpa ikon dunia kepelatihan
Kondisi kesehatan manajer veteran tersebut memburuk dengan cepat setelah ia pingsan pada Minggu lalu saat sedang mempersiapkan pertandingan persahabatan melawan Slovakia. Setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Bukares, para spesialis mendiagnosisnya menderita aritmia jantung parah, yang mengharuskannya menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung pada hari Selasa. Meskipun Lucescu secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Kamis, ia mengalami serangan jantung yang serius pada hari Jumat Agung saat sedang bersiap untuk pulang dari rumah sakit.
- AFP
Rumah Sakit mengonfirmasi kejadian mendadak
Staf medis di rumah sakit universitas di Bucharest merilis kabar terbaru mendesak mengenai kondisi pria berusia 80 tahun tersebut menyusul komplikasi mendadak yang dialaminya. Pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa protokol darurat segera diterapkan untuk menstabilkan kondisi mantan pelatih Inter dan Shakhtar Donetsk tersebut.
Menurut pernyataan yang diterbitkan oleh surat kabar Libertatea, perwakilan rumah sakit memberikan penjelasan mengenai kondisi klinisnya saat ini: "Pagi ini pasien mengalami serangan jantung akut. Ia dibawa ke ruang gawat darurat dan segera menerima tindakan medis dan terapeutik yang diperlukan. Kondisinya saat ini stabil dan sedang dipantau dengan cermat oleh para spesialis."
Akhir dari sebuah era bersejarah
Masa jabatan kedua Lucescu sebagai pelatih tim nasional secara resmi berakhir pada 31 Maret, mengakhiri masa kepelatihannya yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Tricolorii setelah kembalinya ia pada 2024. Warisannya dalam sepak bola Rumania tetap tak tertandingi, terutama karena ia berhasil membawa tim nasional tersebut ke penampilan perdananya di Kejuaraan Eropa pada 1984 selama masa kepelatihannya yang pertama selama lima tahun. Di luar tugas-tugas internasional, kariernya yang penuh prestasi di klub-klub elit Eropa telah menjadikannya sosok penting dalam sepak bola Eropa, sehingga Federasi harus menghadapi transisi yang sulit di tengah keadaan darurat kesehatan ini.
Pencarian pengganti Lucescu
Federasi Sepak Bola Rumania kini harus mempercepat proses pencarian pelatih kepala baru, sementara komunitas sepak bola menanti kabar terbaru mengenai proses pemulihan Lucescu. Mantan gelandang kelas dunia Gheorghe Hagi dan mantan pelatih kepala Edward Iordanescu muncul sebagai kandidat utama untuk memimpin tim nasional dalam siklus berikutnya.