Minta uang pesangon yang gila-gilaan! BVB mundur dari negosiasi transfer meski ada klausul harga murah - FC Bayern tetap memburu Kennet Eichhorn

Namun, tampaknya BVB kini telah mundur dari perburuan sang bintang muda berposisi gelandang yang baru berusia 16 tahun ini, karena Eichhorn diperkirakan akan menelan biaya sekitar 20 juta euro secara keseluruhan. Para agennya pun meminta uang muka lebih dari sepuluh juta euro, karena menurut mereka Eichhorn sudah memiliki nilai pasar sebesar 20 juta euro.

Hal ini dilaporkan telah memicu sikap internal di BVB untuk tidak lagi mempertimbangkan perekrutan Eichhorn. "Pendapat di kantor manajemen sangat jelas: Jika Eichhorn ingin memprioritaskan perkembangan sepak bolanya, dia harus bergabung dengan BVB. Jika dia lebih mementingkan uang, dia berada di tempat yang salah di Borussia," demikian dilaporkan dalam artikel Bild.

Sebagai alternatif, BVB belakangan ini dikaitkan dengan perekrutan Nathan De Cat dari RSC Anderlecht. Bintang muda asal Belgia ini memiliki profil yang mirip dengan Eichhorn, hanya satu tahun lebih tua, namun telah mengumpulkan pengalaman profesional dan catatan gol yang jauh lebih banyak di Belgia (8 kontribusi gol dalam 45 pertandingan).