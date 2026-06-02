Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, nilai transfer yang ditetapkan dalam kontrak Eichhorn yang masih berlaku hingga 2029 hanya sebesar sembilan juta euro (sebelumnya angka dua belas juta euro dianggap realistis). Bagi klub-klub yang berlaga di Liga Champions, angka tersebut bahkan dikabarkan lebih rendah lagi.
Minta uang pesangon yang gila-gilaan! BVB mundur dari negosiasi transfer meski ada klausul harga murah - FC Bayern tetap memburu Kennet Eichhorn
Namun, tampaknya BVB kini telah mundur dari perburuan sang bintang muda berposisi gelandang yang baru berusia 16 tahun ini, karena Eichhorn diperkirakan akan menelan biaya sekitar 20 juta euro secara keseluruhan. Para agennya pun meminta uang muka lebih dari sepuluh juta euro, karena menurut mereka Eichhorn sudah memiliki nilai pasar sebesar 20 juta euro.
Hal ini dilaporkan telah memicu sikap internal di BVB untuk tidak lagi mempertimbangkan perekrutan Eichhorn. "Pendapat di kantor manajemen sangat jelas: Jika Eichhorn ingin memprioritaskan perkembangan sepak bolanya, dia harus bergabung dengan BVB. Jika dia lebih mementingkan uang, dia berada di tempat yang salah di Borussia," demikian dilaporkan dalam artikel Bild.
Sebagai alternatif, BVB belakangan ini dikaitkan dengan perekrutan Nathan De Cat dari RSC Anderlecht. Bintang muda asal Belgia ini memiliki profil yang mirip dengan Eichhorn, hanya satu tahun lebih tua, namun telah mengumpulkan pengalaman profesional dan catatan gol yang jauh lebih banyak di Belgia (8 kontribusi gol dalam 45 pertandingan).
FC Bayern, Bayer Leverkusen, dan FC Liverpool tampaknya masih terus memburu Eichhorn
Sementara itu, persaingan di tingkat nasional maupun internasional tampaknya tidak terhalangi oleh tuntutan uang muka yang diajukan para agen. Baik FC Bayern maupun Bayer Leverkusen dilaporkan masih terus berupaya untuk mendapatkan jasa talenta muda berbakat tersebut. FC Liverpool bahkan sudah selangkah lebih maju dalam upayanya.
The Reds, yang diperkirakan akan mendapatkan Andoni Iraola sebagai salah satu pelatih paling diminati di Eropa, kabarnya sudah mencari klub pinjaman yang cocok untuk Eichhorn, agar remaja tersebut bisa ditempatkan di sana hingga usianya 18 tahun. Eichhorn memang belum boleh pindah dan bekerja di negara non-UE.
Namun, langkah seperti itu sebelumnya dianggap tidak mungkin bagi sang pemain. Beberapa minggu lalu, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn tidak mencari langkah peralihan. Jika ia pindah pada musim panas, maka hanya ke klub yang secara rutin berlaga di Liga Champions dan langsung menawarkan prospek realistis untuk mendapatkan waktu bermain. Peminjaman kembali ke Berlin atau masa magang di klub kelas menengah tampaknya benar-benar tidak mungkin.
FC Bayern atau Bayer Leverkusen: Akankah Ibrahim Maza menjadi kartu truf dalam permainan poker Eichhorn?
Kapten tim nasional U-17 ini hanya terhambat oleh cedera ligamen sindesmosis yang parah selama hampir tiga bulan pada musim lalu, dan kemudian oleh skorsing akibat kartu merah. Di bawah asuhan pelatih Stefan Leitl, ia tetap menjadi andalan di lini tengah tim ibu kota dan menjadi secercah harapan meskipun timnya kembali gagal promosi.
Leverkusen telah lama dianggap sebagai favorit untuk merekrutnya. Salah satu faktor penentu: Ibrahim Maza. Mantan pemain Hertha Berlin ini pindah ke Bayer Leverkusen musim panas lalu, dan perkembangannya sejauh ini berjalan sesuai rencana. Eichhorn dan Maza dikabarkan menjalin komunikasi yang erat. Selain itu, gaya permainan penguasaan bola yang dominan dari Werkself sangat mengesankan bagi pemain berusia 16 tahun ini.
Di sisi lain, FC Bayern München dapat memanfaatkan statusnya sebagai raksasa Eropa. Argumen bahwa talenta-talenta di tepi Sungai Isar mengalami kesulitan telah dibantah oleh Vincent Kompany dalam dua tahun terakhir. Tingkat mobilitas di bawah asuhan pelatih asal Belgia ini begitu tinggi, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam waktu yang lama.
Selain itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Eichhorn "masih ada dalam daftar Bayern" sebagai calon pemain baru untuk musim depan. Mereka "sangat" menginginkan Eichhorn dan menganggapnya "sebagai pemain masa depan".
Kennet Eichhorn: Statistik penampilan untuk Hertha BSC
Penampilan 19 Penampilan selama lebih dari 90 menit 2 Gol 2 Assist 0 Kartu kuning 7 Kartu merah 1