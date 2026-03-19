Minotti: "Saya melindungi dua rekan setim yang menerobos gerbang dengan mobil, lalu ditabrak oleh Galeazzi di Piala Dunia"

Lorenzo Minotti mengenang kariernya bersama Parma pada tahun 1990-an.





Mantan bek timnas Italia itu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Kemenangan terindah adalah final Piala Piala melawan Antwerp di Wembley, stadion yang paling legendaris, dan pengakuan internasional. Saya menikmati semuanya: latihan menjelang pertandingan, tur keliling kota yang selalu kami lakukan saat bertandang, tangga yang harus dilalui untuk mengambil trofi. Dan tentu saja golnya: saya selalu memperhatikan gerakan teknisnya. Dan begitu pula saat itu: saya menekuk kaki tumpuan, memiringkan tubuh, dan menendang bola secara langsung. Bola meluncur dengan lintasan yang aneh, seolah-olah dikendalikan dari jarak jauh."





"Di Italia, lawan-lawan kami sangat kuat, lebih kuat dari kami. Dan mereka terbiasa menghadapi tekanan sepanjang tahun. Pertama Milan 'The Invincibles', yang rekor tak terkalahkannya kami hentikan, lalu Juventus asuhan Lippi. Kami hampir berhasil tapi tak cukup. Namun, memenangkan Piala UEFA di final melawan Juventus pada 1995 adalah kepuasan besar."



