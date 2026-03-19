Parma FC v Bologna FC - Serie AGetty Images Sport

Minotti: "Saya melindungi dua rekan setim yang menerobos gerbang dengan mobil, lalu ditabrak oleh Galeazzi di Piala Dunia"

Mantan bek Parma ini menceritakan beberapa kisah menarik sepanjang kariernya.

Lorenzo Minotti mengenang kariernya bersama Parma pada tahun 1990-an.


Mantan bek timnas Italia itu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Kemenangan terindah adalah final Piala Piala melawan Antwerp di Wembley, stadion yang paling legendaris, dan pengakuan internasional. Saya menikmati semuanya: latihan menjelang pertandingan, tur keliling kota yang selalu kami lakukan saat bertandang, tangga yang harus dilalui untuk mengambil trofi. Dan tentu saja golnya: saya selalu memperhatikan gerakan teknisnya. Dan begitu pula saat itu: saya menekuk kaki tumpuan, memiringkan tubuh, dan menendang bola secara langsung. Bola meluncur dengan lintasan yang aneh, seolah-olah dikendalikan dari jarak jauh."


"Di Italia, lawan-lawan kami sangat kuat, lebih kuat dari kami. Dan mereka terbiasa menghadapi tekanan sepanjang tahun. Pertama Milan 'The Invincibles', yang rekor tak terkalahkannya kami hentikan, lalu Juventus asuhan Lippi. Kami hampir berhasil tapi tak cukup. Namun, memenangkan Piala UEFA di final melawan Juventus pada 1995 adalah kepuasan besar."


  • REKAN-REKAN YANG TERLINDUNGI

    "Pada tahun 1994, kami mengalahkan Ajax 2-0 pada leg kedua perempat final Piala Piala, saya mencetak gol dari tendangan bebas. Scala menyarankan agar kami segera tidur karena pada hari Minggu kami akan menghadapi Juventus (yang menang 4-0 berkat hat-trick Del Piero, red). Keesokan paginya, Scala dan terapis pijat Bozzetti memberitahuku bahwa semalam dua rekan setim telah menabrak gerbang dengan mobil: kami harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Pelatih datang ke ruang ganti dan, tanpa menyebut insiden tersebut, mengumumkan bahwa mulai saat itu kami akan menginap di tempat pemusatan setelah setiap pertandingan. Saya mendukung keputusan itu, yang membuat semua yang tidak bersalah marah, untuk mencegah agar para pelaku tidak dikeluarkan dari skuad: mereka adalah dua pemain inti dan tim akan melemah tanpa kehadiran mereka."

  • DI PASAR

    "Inter ingin merekrut saya, bahkan saya sempat mengunjungi rumah Pellegrini. Tanzi menolaknya dan menawarkan kontrak enam tahun kepada saya, serta memberikan uang muka untuk membeli rumah di Parma. Beberapa waktu kemudian, saya baru tahu bahwa Juventus juga tertarik pada saya, tetapi mereka hanya berkomunikasi dengan pihak klub."

  • Piala Dunia AS 1994

    "Hanya saya dan kiper ketiga, Bucci, yang tidak turun ke lapangan; Apolloni telah mendahului saya dalam hierarki, tapi itu tetap menjadi pengalaman terindah. Sesuatu yang saya impikan sejak kecil ketika, setelah bermain sepak bola dengan teman-teman di lingkungan sekitar, saya mengangkat potongan-potongan kayu sambil berpura-pura itu adalah Piala Dunia. Setelah final, saya melewati trofi itu dan tak bisa menahan godaan untuk membelainya. Aku punya banyak kenangan. Menjelang akhir pertandingan Italia-Spanyol, aku sadar bahwa air sudah habis. Cuacanya sangat panas, perpanjangan waktu sudah dekat, aku berlari ke ruang ganti dan mengisi kantong sampah dengan botol-botol dan suplemen. Saat kembali ke lapangan, aku mendengar sorakan: aku tak berani menoleh. Di layar raksasa, saya melihat Baggio dan Signori berpelukan setelah gol 2-1 dari Robi. Saya gembira luar biasa dan tersenggol oleh Galeazzi yang sudah siap untuk wawancara. Setelah pertandingan, Luis Enrique menerobos masuk ke bus kami untuk membalas dendam pada Tassotti: keributan yang hebat, tapi tidak ada yang serius."

  • MARADONA

    "Tahun pertama di Serie A. Aku memintanya untuk memberikan kaosnya pada leg pertama, setelah kemenangan pertama kami di liga. Dia bilang akan memberikannya padaku pada leg kedua. Di San Paolo, aku mengingatkannya dan dia meyakinkanku: ‘Aku akan memberikannya padamu di ruang ganti’. Tapi lorong menuju ruang ganti itu sangat panjang, aku takut sudah melewatkan kesempatan itu. Namun, ketika saya tiba di depan ruang ganti, Diego sudah menanti saya dengan kaosnya. Hari itu Napoli menang 4-2, saya mencetak gol dari tendangan bebas dan dia mencetak dua gol dari penalti: itu adalah gol-gol terakhir yang dicetak Maradona di San Paolo dalam Serie A."