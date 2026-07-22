Minnesota United mengonfirmasi hengkangnya James Rodriguez, seiring berakhirnya petualangan mantan bintang Real Madrid itu di MLS setelah hanya enam bulan

Masa bakti sang bintang Kolombia di Saint Paul telah berakhir secara mendadak setelah Minnesota mengonfirmasi kepergiannya melalui media sosial. Klub tersebut mengunggah foto sang gelandang di akun X resmi mereka dengan keterangan, "Terima kasih atas segalanya, James".

Rodriguez awalnya bergabung dengan Loons pada Februari 2026, tiba dengan sambutan meriah sebagai pemain bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya sebelumnya bersama klub Meksiko, Leon. Kepindahan ini dianggap sebagai langkah besar bagi tim MLS tersebut, yang berhasil mendatangkan pemenang Liga Champions dua kali ke ruang ganti yang sedang mencari pengalaman pemain veteran kelas atas. Namun, klub kini secara resmi memutuskan untuk tidak menggunakan opsi dalam kontraknya yang seharusnya memperpanjang masa kontraknya hingga Desember.







