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Minnesota United mengonfirmasi hengkangnya James Rodriguez, seiring berakhirnya petualangan mantan bintang Real Madrid itu di MLS setelah hanya enam bulan
Mimpi Amerika yang tak bertahan lama
Masa bakti sang bintang Kolombia di Saint Paul telah berakhir secara mendadak setelah Minnesota mengonfirmasi kepergiannya melalui media sosial. Klub tersebut mengunggah foto sang gelandang di akun X resmi mereka dengan keterangan, "Terima kasih atas segalanya, James".
Rodriguez awalnya bergabung dengan Loons pada Februari 2026, tiba dengan sambutan meriah sebagai pemain bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya sebelumnya bersama klub Meksiko, Leon. Kepindahan ini dianggap sebagai langkah besar bagi tim MLS tersebut, yang berhasil mendatangkan pemenang Liga Champions dua kali ke ruang ganti yang sedang mencari pengalaman pemain veteran kelas atas. Namun, klub kini secara resmi memutuskan untuk tidak menggunakan opsi dalam kontraknya yang seharusnya memperpanjang masa kontraknya hingga Desember.
- Getty Images Sport
Upaya untuk menjaga konsistensi di lapangan
Meskipun kedatangannya disambut dengan ekspektasi tinggi, Rodriguez kesulitan mengamankan tempat tetap di starting eleven selama masa baktinya selama enam bulan di Minnesota. Gelandang kreatif ini hanya tampil dalam delapan pertandingan untuk klub tersebut dan masuk dalam susunan pemain inti hanya tiga kali. Ia tidak mencetak gol dalam penampilannya bersama Minnesota, namun berhasil memberikan dua assist.
Keputusan untuk berpisah ini diambil di saat klub sedang mengevaluasi kembali kuota pemain khusus dan susunan skuadnya. Meskipun Rodriguez sempat menunjukkan momen-momen gemilang, kurangnya menit bermain yang konsisten serta kekhawatiran terkait daya tahan fisik tampaknya telah memengaruhi keputusan klub untuk mengambil arah yang berbeda.
Dampak di balik layar
Meskipun kontribusinya secara statistik di lapangan mungkin terbatas, mantan pemain Everton ini sangat dihormati berkat perilakunya di balik layar dan pengaruhnya di lapangan latihan. Rekan-rekan setim Rodriguez sering kali memuji profesionalismenya serta pengetahuan luas yang ia bagikan kepada para pemain muda dalam skuad.
Kepergian ini menandai babak baru dalam perjalanan kariernya yang penuh perpindahan bagi pemain yang pernah membela Porto, Monaco, dan Olympiacos. Sejak meninggalkan Real Madrid secara permanen pada 2020, Rodriguez kesulitan menemukan klub yang bisa menjadi rumah jangka panjang baginya, berpindah-pindah antara Inggris, Qatar, Yunani, Meksiko, dan kini Amerika Serikat.
- Getty Images Sport
Apa yang menanti Rodriguez ke depannya
Dengan pengumuman yang dirilis oleh Minnesota, Rodriguez kembali berstatus sebagai pemain bebas dan berhak untuk bernegosiasi dengan klub mana pun di seluruh dunia. Ia masih menjadi sosok kunci bagi tim nasional Kolombia, di mana penampilannya tetap mengesankan meskipun performa di level klubnya naik-turun. Rodriguez tampil sebagai starter dalam kelima pertandingan Kolombia di Piala Dunia 2026, meskipun ia tidak mencetak gol maupun memberikan assist. Kini, ia akan mengalihkan seluruh fokusnya ke tantangan-tantangan internasional mendatang bersama Los Cafeteros, sementara perwakilannya menangani opsi-opsi untuk langkah karier klubnya selanjutnya.
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