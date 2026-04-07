Minnesota merilis kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan James Rodriguez setelah mantan bintang Real Madrid itu dirawat di rumah sakit akibat dehidrasi parah
Pemain asal Kolombia kembali berlatih
The Loons telah mengonfirmasi bahwa Rodriguez telah tiba di fasilitas latihan klub pada hari Senin untuk memulai program pemulihan aktivitas yang diawasi, setelah mengalami dehidrasi parah selama jeda internasional. Kondisi kebugaran pemain berusia 34 tahun tersebut sedang dievaluasi secara cermat oleh tim medis sebelum ia dinyatakan layak untuk bertanding di MLS. Proses kembalinya ia ke tim utama akan mengikuti protokol medis yang ketat guna memastikan tidak terjadi kemunduran lebih lanjut.
Minnesota membantah rumor serius terkait kesehatan
Keadaan darurat medis ini bermula setelah pertandingan persahabatan Kolombia melawan Prancis pada 29 Maret. Setelah merasa tidak enak badan pasca-pertandingan, Rodriguez dirawat di rumah sakit pada 31 Maret untuk menjalani terapi cairan infus guna mengatasi dehidrasi parah. Meskipun ia telah dipulangkan setelah tiga hari, spekulasi mengenai kondisinya mulai beredar.
"James telah melapor ke fasilitas latihan klub hari ini, Senin, 6 April, dan mengikuti sesi pemulihan aktivitas yang diawasi," kata Minnesota dalam siaran pers resmi. "Kembalinya dia ke latihan tim penuh akan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh departemen medis klub dan sepenuhnya dipandu oleh perkembangan klinisnya.
"Minnesota United FC sangat memperhatikan kesehatan dan privasi para pemainnya. Klub dan para profesional medis kami dapat dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti klinis atau laboratorium mengenai rhabdomyolysis."
Tantangan di MLS
Pemenang Sepatu Emas Piala Dunia 2014 itu tiba di Minnesota awal tahun ini. Namun, adaptasinya terhadap kehidupan di Amerika Serikat terhambat oleh cedera dan masalah kesehatan. Ia baru bermain selama 39 menit untuk tim barunya musim ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Rodriguez kini akan melanjutkan proses pemulihannya untuk kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Ia diperkirakan sudah bisa diturunkan saat Minnesota menghadapi San Diego FC dalam laga MLS hari Minggu nanti. The Loons saat ini berada di peringkat kesembilan Wilayah Barat dengan raihan delapan poin dari enam pertandingan, tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen LAFC.