Minnesota merilis kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan James Rodriguez setelah mantan bintang Real Madrid itu dirawat di rumah sakit akibat dehidrasi parah

Keadaan darurat medis ini bermula setelah pertandingan persahabatan Kolombia melawan Prancis pada 29 Maret. Setelah merasa tidak enak badan pasca-pertandingan, Rodriguez dirawat di rumah sakit pada 31 Maret untuk menjalani terapi cairan infus guna mengatasi dehidrasi parah. Meskipun ia telah dipulangkan setelah tiga hari, spekulasi mengenai kondisinya mulai beredar.

"James telah melapor ke fasilitas latihan klub hari ini, Senin, 6 April, dan mengikuti sesi pemulihan aktivitas yang diawasi," kata Minnesota dalam siaran pers resmi. "Kembalinya dia ke latihan tim penuh akan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh departemen medis klub dan sepenuhnya dipandu oleh perkembangan klinisnya.

"Minnesota United FC sangat memperhatikan kesehatan dan privasi para pemainnya. Klub dan para profesional medis kami dapat dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti klinis atau laboratorium mengenai rhabdomyolysis."