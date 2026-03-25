Ameé Ruszkai

Minggu penentu bagi musim Man Utd: Tim Setan Merah asuhan Marc Skinner harus meraih hasil positif melawan Bayern Munich dan Man City agar musim yang menjanjikan ini tidak berantakan

Musim Manchester United kemungkinan besar akan ditentukan oleh apa yang terjadi dalam delapan hari ke depan. Setan Merah telah menikmati beberapa momen gemilang tahun ini, antara lain lolos ke perempat final Liga Champions Wanita pada penampilan perdana mereka di babak utama dan mencapai final Piala Liga untuk pertama kalinya. Namun, jika tim asuhan Marc Skinner tidak meraih hasil-hasil penting selama seminggu ke depan, usaha mereka mungkin tak akan membuahkan hasil yang berarti.

Setelah tersingkir dari Piala FA akibat kekalahan dari Chelsea di babak kelima bulan lalu, dan baru-baru ini kembali kalah dari lawan yang sama di final Piala Liga, harapan United kini terbagi menjadi dua. Satu di antaranya adalah perjuangan mereka di kompetisi Eropa, dengan laga perempat final dua leg melawan Bayern Munich yang akan dimulai di Old Trafford pada Rabu malam, sedangkan yang lain adalah kampanye mereka di Liga Super Wanita, yang terancam jauh dari harapan.

Meskipun ada beberapa pencapaian bersejarah, United bisa saja mengakhiri musim ini tanpa trofi dan tanpa tiket ke Liga Champions. Mengingat banyaknya hal positif yang muncul tahun ini, bagaimana bisa sampai seperti ini? Dan bisakah Skinner dan Setan Merah-nya mengembalikan segalanya ke jalur yang benar? Atau apakah sudah terlambat?

    Dalam situasi sulit

    Ini merupakan musim yang aneh bagi Man Utd. Saat musim dimulai, hanya sedikit yang memberi harapan besar pada Setan Merah, karena skuad mereka sangat tipis dan tampaknya tidak cukup bugar untuk bersaing di empat kompetisi berbeda. Ketakutan itu menjadi kenyataan saat musim dingin tiba, dengan United tidak mampu mengatasi jadwal dua pertandingan per pekan dengan cukup baik untuk mempertahankan peluang merebut gelar WSL sekaligus tetap bersaing di Liga Champions.

    Setelah memasuki bulan November dengan selisih hanya satu poin di belakang Manchester City di liga, United tertinggal tujuh poin dari rival sekota mereka yang memimpin klasemen pada pertengahan bulan, setelah mengalami kekalahan dari Aston Villa dan City dalam periode di mana mereka memainkan lima pertandingan dalam 18 hari. Selisih poin tersebut belum dapat mereka tutup sejak saat itu.

    Tetap hidup

    Namun, mengingat dampak negatif dari minimnya aktivitas transfer pada musim panas, Skinner dan para pemainnya patut mendapat pujian atas posisi yang berhasil mereka raih bersama United menjelang jeda musim dingin.

    Setan Merah masih berada dalam persaingan ketat untuk finis di tiga besar WSL, telah memastikan tempat di babak gugur Liga Champions, dan memenangkan laga perempat final Piala Liga melawan Tottenham, dengan pertandingan pertama Piala FA akan digelar pada Januari. Meskipun menghadapi hambatan besar akibat kurangnya kedalaman skuad, United tetap tampil sangat kompetitif di keempat kompetisi tersebut. Hal itu sungguh mengesankan.

    Dorongan yang Diperlukan di Bulan Januari

    Ketika klub melakukan investasi yang tepat pada bursa transfer musim dingin, sepertinya United bisa terus melaju dan semakin memperkuat posisinya. Datanglah seorang penyerang tengah kelas atas, Lea Schuller, seorang pencetak gol yang menjanjikan namun sudah teruji, Ellen Wangerheim, serta opsi bek sayap lain yang sangat dibutuhkan, Hanna Lundkvist. Meskipun pertahanan secara keseluruhan masih kurang dalam, sesuatu yang terungkap akibat cedera dalam beberapa pekan terakhir, mereka adalah pemain yang dibutuhkan Setan Merah untuk mengatasi situasi ketika jadwal dua pertandingan dalam seminggu kembali datang.

    Hasil-hasil awal United pada 2026 juga mendukung keyakinan ini. Tim asuhan Skinner memenangkan delapan dari sembilan pertandingan pertama mereka tahun ini, dengan satu-satunya kegagalan terjadi dalam hasil imbang tanpa gol di Emirates Stadium, di mana United berjuang gigih untuk meraih satu poin setelah bermain dengan 10 orang. Momen-momen penting termasuk kemenangan atas The Gunners di semifinal Piala Liga dan kemenangan agregat 5-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions, sementara empat kemenangan beruntun di WSL menempatkan tim ini pada posisi yang sangat nyaman dalam hal kualifikasi ke kompetisi Eropa.

    Tidak mencapai target

    Namun, semua itu telah berubah dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan dari Chelsea di putaran kelima Piala FA masih bisa dimaklumi, mengingat kelas lawan dan kenyataan bahwa tak ada yang bisa dilakukan terkait hasil undian piala, tetapi kekalahan 2-0 dari lawan yang sama pada laga berikutnya United, di final Piala Liga, membuat trofi lain pun sirna. Ini adalah pertemuan ke-17 Setan Merah dengan The Blues, namun mereka baru sekali mengungguli klub asal London itu.

    Kemudian datang hasil imbang tanpa gol yang mengejutkan di West Ham pekan lalu, yang memberikan pukulan serius bagi United dalam perjuangan mereka untuk finis di tiga besar. Meskipun klasemen menunjukkan tim asuhan Skinner masih berada di posisi kedua, hal itu tidak menceritakan seluruh kisahnya. Mereka memiliki jadwal tersisa terberat di antara empat besar, dimulai dengan laga melawan pemuncak klasemen Man City pada Sabtu. Kunjungan ke markas Chelsea pada pekan terakhir juga ada dalam agenda mereka, dan kemenangan tandang pertama sepanjang sejarah melawan The Blues mungkin diperlukan untuk lolos ke kompetisi Eropa.

    Minggu yang menentukan musim

    Namun, meski persepsi terhadap musim United perlahan-lahan mulai memburuk, semua itu bisa berubah dalam sepekan ke depan. Kemenangan atas Bayern Munich, untuk mencapai semifinal Liga Champions, akan menjadi pencapaian monumental bagi tim yang tertinggal bertahun-tahun dari elit Eropa, mengingat tim wanita senior mereka baru dibentuk kembali pada 2018. Sementara itu, hasil positif melawan Man City akan sangat membantu harapan United untuk kembali ke Liga Champions musim depan.

    Keduanya tidak akan mudah dicapai. Bayern memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih 11 poin dari Wolfsburg di posisi kedua, sementara City mengungguli United dalam pertemuan mereka pada November, dengan kemenangan 3-0. Namun, keduanya tidaklah tak terkalahkan. Bayern telah mencatatkan beberapa hasil yang kurang memuaskan di Eropa musim ini, termasuk hasil imbang melawan Atletico yang telah dikalahkan United tiga kali dalam setahun terakhir, dan City juga mengalami beberapa kekalahan belakangan ini, seperti hasil imbang di Aston Villa setelah kalah dari Arsenal.

    Saatnya menunjukkan kemampuan terbaik

    United harus tampil dalam performa terbaiknya. Mereka perlu memanfaatkan kedalaman skuad di lini serang yang semakin baik berkat bursa transfer Januari, serta bermain jauh lebih tajam daripada saat melawan West Ham pekan lalu, di mana mereka sebenarnya memiliki cukup peluang untuk memenangkan pertandingan. Skinner juga harus tampil maksimal dalam hal pemilihan susunan pemain dan pergantian pemain selama pertandingan. Ada beberapa cedera yang harus dihadapi, yang membuat situasi di lini pertahanan menjadi rumit, namun beberapa pergantian pemainnya belakangan ini juga menuai pertanyaan.

    Ini adalah pekan yang krusial. Saat jeda internasional bulan depan, United bisa saja masuk ke empat besar di Eropa—sesuatu yang belum pernah mereka capai sebelumnya di kompetisi ini—dan mereka bisa kembali memegang kendali dalam perebutan tiket Liga Champions bulan depan, sekaligus merusak harapan gelar WSL rival lokal mereka. Atau, musim Setan Merah bisa berujung pada finis di tiga besar dan hanya tiga besar saja, dengan peluangnya pun mungkin tipis. Semuanya ada di tangan mereka; kini terserah mereka untuk membuktikannya.

