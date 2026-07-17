“Minggu depan kami akan mengambil keputusan” – Mauricio Pochettino mengatakan ia akan segera memutuskan masa depannya bersama USMNT

Pada hari Kamis di Atlanta, Batson bertemu dengan para wartawan untuk pertama kalinya sejak timnas AS tersingkir dari Piala Dunia. Dalam diskusi tersebut, ia ditanya mengenai masa depan Pochettino.

"Seperti yang sudah kami sampaikan, kami akan mengambil jeda setelah Piala Dunia untuk beristirahat dan memulihkan diri," katanya. "Saya tidak sempat banyak beristirahat atau memulihkan diri, tetapi kami sangat antusias dengan diskusi-diskusi ini. Mereka telah aktif dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh terbaru, kami sedang aktif berdiskusi dengan Steve [Cherundolo] mengenai peran di tim U-23, dan kami merupakan bagian penting dari proses tersebut. Kami merasa optimis dengan posisi kami secara keseluruhan, dan kami menantikan diskusi-diskusi tersebut."

Batson juga merefleksikan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi sepak bola Amerika setelah turnamen musim panas ini.

"Ada banyak hal yang harus terpenuhi agar kami bisa terus memenangkan Piala Dunia di level putri, dan agar kami benar-benar bisa bersaing memperebutkannya di level putra," katanya. "Fokus kami adalah menempatkan diri dalam posisi terbaik untuk bisa mencapai hal itu. Tentu saja, performa tim senior kami penting, begitu pula kondisi tim nasional junior kami, kondisi jalur pengembangan talenta kami secara lebih luas, kondisi identifikasi dan pengembangan talenta kami, serta kondisi kepelatihan kami.

"Saya rasa salah satu harapan kami adalah agar kami dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengedukasi para penggemar dan pemangku kepentingan kami mengenai semua hal yang penting. Kami ingin menjadi seperti Argentina, kami ingin menjadi seperti Spanyol, yang bersaing di final."