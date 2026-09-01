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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Minggir, Kylian Mbappe! Lamine Yamal pecahkan rekor yang telah lama bertahan saat wonderkid Barcelona itu menorehkan sejarah gol di Eropa

L. Yamal
Barcelona
K. Mbappe
Rayo Vallecano
Barcelona vs Rayo Vallecano
LaLiga
Real Madrid
Manchester City
Premier League
E. Haaland
L. Messi

Lamine Yamal sekali lagi menorehkan sejarah setelah mencapai tonggak gol sensasional dalam kemenangan telak Barcelona atas Rayo Vallecano. Sensasi berusia 19 tahun itu membuktikan mengapa ia dianggap sebagai pewaris takhta Lionel Messi di Spotify Camp Nou dengan melampaui pencapaian pada awal karier sejumlah ikon terbesar sepakbola, termasuk Kylian Mbappe dan Erling Haaland.

  • Wonderkid Barcelona mencetak standar baru di Eropa

    Kebangkitan Yamal terus membuat dunia sepakbola terpukau saat winger Spanyol itu mencapai setengah abad gol dengan cara yang memecahkan rekor. Dalam kemenangan dominan 5-2 atas Rayo Vallecano, superstar remaja tersebut mencetak dua gol untuk membawa total gol resminya bagi Barcelona menjadi 51. Dengan demikian, ia resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah lima liga top Eropa yang mencapai angka 50 gol.

    Mencapai tonggak ini pada usia baru 19 tahun 49 hari, Yamal telah menunjukkan tingkat produktivitas yang hanya sedikit orang perkirakan datang sedini ini dalam kariernya. Klub Catalan itu mengonfirmasi rekor tersebut tak lama setelah peluit akhir, dengan mencatat bahwa lulusan akademi andalan mereka kini menjadi pemain termuda dalam sejarah panjang Barcelona yang mencapai pencapaian seperti itu. Penampilannya melawan Rayo menjadi gambaran kecil dari bakatnya, diawali dengan tembakan ke sudut atas pada menit ke-21 sebelum ia menutup laga dengan gol di akhir pertandingan.



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    Melampaui Mbappe dan Haaland

    Yang membuat pencapaian Yamal benar-benar mencengangkan adalah kualitas para pemain yang berhasil ia lampaui. Dengan mencapai 50 gol pada usia 19 tahun 49 hari, ia dengan nyaman memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang bintang Real Madrid Kylian Mbappe. Pemain Prancis itu, yang secara luas dianggap sebagai tolok ukur ketajaman mencetak gol di usia muda selama waktunya di Monaco dan PSG, baru mencapai gol ke-50 saat berusia 19 tahun 241 hari.

    Selain itu, mesin gol Manchester City, Haaland, juga kini berada di belakang rekor baru milik pemain Spanyol tersebut. Penyerang tim nasional Norwegia itu, yang dikenal karena efisiensinya yang klinis, mencapai tonggak 50 gol saat berusia 20 tahun 196 hari. Dengan melampaui angka-angka itu, Yamal telah mengukuhkan statusnya sebagai penyerang muda paling berbahaya di planet ini, membuktikan bahwa dampaknya di level tertinggi sepak bola Eropa bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan periode dominasi yang berkelanjutan.


  • Melampaui warisan Messi

    Di koridor Barcelona, perbandingan dengan Lionel Messi tak terelakkan, tetapi Yamal secara luar biasa mampu tetap melampaui laju awal sang pemain Argentina. Pemilik nomor 10 legendaris itu, yang memenangkan delapan penghargaan Ballon d'Or, baru mencapai angka 50 gol untuk Blaugrana saat berusia 21 tahun. Yamal juga telah melampaui legenda klub lainnya seperti Josep Escola, yang mencapai tonggak itu pada usia 20 tahun.

    Pasalnya, hanya beberapa jam setelah Messi mengumumkan pensiun dari tim nasional, Yamal tampak memberikan tribut indah di lapangan kepada pendahulunya. Remaja itu meniru aksi sang pemain Argentina untuk gol pembukanya, bergerak memotong ke dalam ke kaki kirinya sebelum melepaskan tembakan spektakuler ke sudut atas gawang.


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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sebuah lintasan tanpa batas

    Sejak menjalani debut profesionalnya pada April 2023 pada usia 15 tahun, karier Yamal terus menanjak dengan cara yang menentang logika konvensional. Ia sudah merasakan sukses di level internasional, mengangkat trofi Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa bersama Spanyol serta dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga musim ini. Dwigolnya melawan Rayo Vallecano hanyalah bab terbaru dalam kisah yang tampaknya ditakdirkan untuk kebesaran.

    Saat Barcelona melanjutkan upaya mereka untuk kembali ke puncak sepakbola Eropa, keberadaan pemecah rekor seperti Yamal di garis terdepan memberi optimisme besar bagi para pendukung setia Blaugrana. Kini setelah batas 50 gol berhasil ditembus, fokus beralih ke berapa banyak lagi rekor yang bisa dipecahkan remaja ini. Jika ia terus melaju dengan laju seperti sekarang, ia bukan hanya akan bersaing dengan bayang-bayang masa lalu Barcelona, tetapi juga menetapkan standar yang mungkin tak akan pernah bisa disamai pemain muda lain di era modern.