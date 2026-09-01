Kebangkitan Yamal terus membuat dunia sepakbola terpukau saat winger Spanyol itu mencapai setengah abad gol dengan cara yang memecahkan rekor. Dalam kemenangan dominan 5-2 atas Rayo Vallecano, superstar remaja tersebut mencetak dua gol untuk membawa total gol resminya bagi Barcelona menjadi 51. Dengan demikian, ia resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah lima liga top Eropa yang mencapai angka 50 gol.

Mencapai tonggak ini pada usia baru 19 tahun 49 hari, Yamal telah menunjukkan tingkat produktivitas yang hanya sedikit orang perkirakan datang sedini ini dalam kariernya. Klub Catalan itu mengonfirmasi rekor tersebut tak lama setelah peluit akhir, dengan mencatat bahwa lulusan akademi andalan mereka kini menjadi pemain termuda dalam sejarah panjang Barcelona yang mencapai pencapaian seperti itu. Penampilannya melawan Rayo menjadi gambaran kecil dari bakatnya, diawali dengan tembakan ke sudut atas pada menit ke-21 sebelum ia menutup laga dengan gol di akhir pertandingan.







