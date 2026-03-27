Seperti dilaporkan WAZ, masa depan gelandang berbakat Kjell Wätjen di Borussia Dortmund masih belum pasti. Menurut laporan tersebut, ada kemungkinan pemain berusia 20 tahun itu tidak lagi mendapat tempat di tim Schwarzgelben mulai musim depan.
Minat dari Bundesliga: Apakah BVB akan kehilangan seorang talenta besar secara permanen pada musim panas nanti?
Saat ini, Wätjen dipinjamkan oleh BVB ke klub divisi dua Bochum. Namun, di VfL, gelandang tengah ini hanya diturunkan sebagai pemain rotasi; pelatih Uwe Rösler justru lebih mempercayai dua pemain binaan klub sendiri, Mats Pannewig dan Cajetan Lenz.
Menurut informasi dariWAZ, oleh karena itu sedang dibahas apakah pada musim panas nanti akan ada kesepakatan peminjaman lagi atau bahkan transfer permanen ke klub lain. Beberapa klub Bundesliga yang tidak disebutkan namanya dilaporkan menunjukkan minat, namun kemungkinan Wätjen tetap bermain di VfL Bochum untuk satu musim lagi juga tidak dapat dikesampingkan.
Di BVB, Wätjen tampaknya memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah. Untuk musim mendatang, sudah ada empat opsi berkualitas tinggi di posisinya, yaitu Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, dan Carney Chukwuemeka; selain itu, Dortmund sebenarnya ingin merekrut satu gelandang bertahan lagi.
Apakah BVB akan kehilangan pemain keempat setelah Süle, Brandt, dan Özcan?
Jika pemisahan ini benar-benar terjadi, Wätjen akan menjadi pemain keempat yang meninggalkan BVB pada akhir musim, setelah Niklas Süle, Julian Brandt, dan Salih Özcan. Selain itu, Dortmund telah merekrut dua pemain untuk musim mendatang, yaitu bek kiri Kaua Prates dan pemain serang Justin Lerma.
Wätjen pindah dari FSV Gevelsberg ke akademi BVB pada 2015. Pada 2024, ia dipromosikan ke skuad senior, di mana ia tampil dalam empat pertandingan Bundesliga (satu assist). Kontraknya bersama BVB masih berlaku hingga 2028.
