Minat besar dari Liga Premier dan Spanyol: Apakah BVB akan kehilangan salah satu pemain andalannya musim ini?

Jika pengganti Kehl, Ole Book, melanjutkan pembicaraan tersebut, gaji tahunan Anton akan disesuaikan dengan performanya. Ia bisa menjadi yang berikutnya setelah Felix Nmecha (2030) dan Nico Schlotterbeck, yang kabarnya sudah hampir pasti akan tetap bertahan. Menurut Sky, penandatanganan kontrak Schlotterbeck akan dilakukan segera setelah jeda pertandingan internasional.

Akibatnya, Schlotterbeck akan naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Dortmund dan kabarnya akan menerima 14 juta euro per musim ke depannya. Jika Anton juga tetap bertahan, BVB untuk sementara dapat mengandalkan poros yang kokoh di lini pertahanan tengah. Posisi ketiga dalam formasi tiga bek yang disukai Kovac bisa diisi oleh talenta muda Luca Reggiani atau Ramy Bensebaini.

Sementara itu, Niklas Süle akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer, sedangkan Emre Can masih absen selama beberapa bulan karena cedera ligamen. Pemain muda Filippo Mane juga akan absen lebih lama. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa Book akan merekrut pemain tambahan untuk memperkuat lini pertahanan.