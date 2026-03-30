Seperti dilaporkan Sky, sejumlah klub Eropa dari Inggris dan Spanyol telah menanyakan kabar sang pemain tim nasional. Klub-klub yang disebutkan antara lain Manchester United, Aston Villa, dan Atlético Madrid.
Minat besar dari Liga Premier dan Spanyol: Apakah BVB akan kehilangan salah satu pemain andalannya musim ini?
Anton tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain kunci Borussia Dortmund musim ini. Selama Nico Schlotterbeck absen dalam waktu lama pada paruh pertama musim, ia menjadi pemimpin lini belakang andalan pelatih Nico Kovac dan tetap menjadi pilar kokoh bahkan setelah Schlotterbeck kembali. Selain itu, pemain berusia 29 tahun ini hampir tidak pernah melakukan kesalahan.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika direktur olahraga yang baru saja mengundurkan diri, Sebastian Kehl, dilaporkan telah melakukan pembicaraan awal dengan Anton mengenai perpanjangan kontrak, guna menguji minat awal terkait perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028.
BVB: Apakah Anton akan menyusul Nmecha dan Schlotterbeck?
Jika pengganti Kehl, Ole Book, melanjutkan pembicaraan tersebut, gaji tahunan Anton akan disesuaikan dengan performanya. Ia bisa menjadi yang berikutnya setelah Felix Nmecha (2030) dan Nico Schlotterbeck, yang kabarnya sudah hampir pasti akan tetap bertahan. Menurut Sky, penandatanganan kontrak Schlotterbeck akan dilakukan segera setelah jeda pertandingan internasional.
Akibatnya, Schlotterbeck akan naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Dortmund dan kabarnya akan menerima 14 juta euro per musim ke depannya. Jika Anton juga tetap bertahan, BVB untuk sementara dapat mengandalkan poros yang kokoh di lini pertahanan tengah. Posisi ketiga dalam formasi tiga bek yang disukai Kovac bisa diisi oleh talenta muda Luca Reggiani atau Ramy Bensebaini.
Sementara itu, Niklas Süle akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer, sedangkan Emre Can masih absen selama beberapa bulan karena cedera ligamen. Pemain muda Filippo Mane juga akan absen lebih lama. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa Book akan merekrut pemain tambahan untuk memperkuat lini pertahanan.
Waldemar Anton: Data performa dan statistik untuk BVB musim ini
Permainan 37 Gol 3 Assist 0 Menit bermain 3.297