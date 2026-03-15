Mina melakukannya lagi! Dia memprovokasi Durosinmi yang membalas dengan tendangan kecil dan akhirnya diusir dari lapangan: inilah semua "korban" dari bek Cagliari tersebut

Menit ke-37. Pisa unggul berkat gol penalti dari Moreo, namun momentum pertandingan terancam berubah akibat keputusan wasit: pengusiran penyerang asal Tuscany, Durosinmi. Kartu merah langsung untuk mantan pemain Viktoria Plzen tersebut karena melakukan pelanggaran reaktif terhadap Mina. Rekaman video menunjukkan dengan jelas. Dalam rekaman tersebut terlihat keduanya saling berpelukan jauh dari bola, saling bertukar pendapat sebelum penyerang tersebut menendang lawan di antara kedua kaki dan area sensitifnya. Setelah kembali bertugas pasca jeda akibat memimpin laga Inter-Juventus, wasit La Penna memutuskan untuk mengusir penyerang tersebut dan menghukum reaksinya.

Protes dari Pisa sia-sia, mereka mencoba mengubah keputusan wasit, namun wasit tetap teguh pada keputusannya. Sejak saat itu, Mina menjadi sasaran ejekan para pendukung di Arena Garibaldi yang mulai mencemoohnya setiap kali ia menyentuh bola. Tak ketinggalan, Pisacane pun turun tangan; pada jeda babak, ia memutuskan untuk mengganti pemainnya demi melindunginya, dengan memasukkan Zappa. Pemain asal Kolombia itu pun kembali menjadi sorotan, lagi-lagi karena perilaku yang sebelumnya telah membuatnya menuai berbagai kritik.