Mina melakukannya lagi! Dia memprovokasi Durosinmi yang membalas dengan tendangan kecil dan akhirnya diusir dari lapangan: inilah semua "korban" dari bek Cagliari tersebut

Yerry Mina melakukannya lagi! Bek Cagliari yang kini juga terkenal karena gaya bermainnya di lapangan dan kebiasaannya memprovokasi penyerang lawan, kembali menjatuhkan “korban” baru. Selama pertandingan Pisa melawanCagliari, yang merupakan laga pekan ke-29, pemain asal Kolombia ini berhasil membuat penyerang Pisa, Rafiu Durosinmi, diusir darilapangan. Setelah ditarik-tarik oleh lawannya dan terjadi pertukaran kata-kata di antara keduanya, Durosinmi menendang bek tersebut. Wasit La Penna langsung bertindak tanpa ragu dan langsung mengeluarkan kartu merah.
Menit ke-37. Pisa unggul berkat gol penalti dari Moreo, namun momentum pertandingan terancam berubah akibat keputusan wasit: pengusiran penyerang asal Tuscany, Durosinmi. Kartu merah langsung untuk mantan pemain Viktoria Plzen tersebut karena melakukan pelanggaran reaktif terhadap Mina. Rekaman video menunjukkan dengan jelas. Dalam rekaman tersebut terlihat keduanya saling berpelukan jauh dari bola, saling bertukar pendapat sebelum penyerang tersebut menendang lawan di antara kedua kaki dan area sensitifnya. Setelah kembali bertugas pasca jeda akibat memimpin laga Inter-Juventus, wasit La Penna memutuskan untuk mengusir penyerang tersebut dan menghukum reaksinya.
Protes dari Pisa sia-sia, mereka mencoba mengubah keputusan wasit, namun wasit tetap teguh pada keputusannya. Sejak saat itu, Mina menjadi sasaran ejekan para pendukung di Arena Garibaldi yang mulai mencemoohnya setiap kali ia menyentuh bola. Tak ketinggalan, Pisacane pun turun tangan; pada jeda babak, ia memutuskan untuk mengganti pemainnya demi melindunginya, dengan memasukkan Zappa. Pemain asal Kolombia itu pun kembali menjadi sorotan, lagi-lagi karena perilaku yang sebelumnya telah membuatnya menuai berbagai kritik.
Mantan pemain Barcelona itu memang sudah terbiasa menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dengan memprovokasi lawan-lawannya, seperti yang dilakukannya dalam beberapa kesempatan. D'Ambrosio dan Rebic tahu betul hal ini; keduanya diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran reaktif terhadapnya pada musim lalu, masing-masing saat membela Monza dan Lecce. Atau juga Osimhen dan Zirkzee, yang sebelumnya bahkan pernah dipelintir putingnyadalam upaya terus-menerus untuk membuat mereka kesal. Tahun ini pun, pemain Kolombia itu tentu saja tidak menonjol karena sikap sportifnya. Ia memprovokasi Zhegrova dengan mendekatinya secara langsung, atau Kean yang kemudian membalasnya dengan menunjukkan otot-ototnya. Namun, kasus paling mencolok yang melibatkan dirinya tetaplah insiden dengan Morata. Dalam pertandingan antara Como dan Cagliari, sang pemain Spanyol, yang kelelahan akibat omongan kasar dan provokasi lawan yang tak henti-hentinya, meminta Fabregas untuk menggantikannya.