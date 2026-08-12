Borja kembali menjalani latihan pramusim bersama Celta Vigo, dan masih berusaha mencerna kemenangan spektakuler Spanyol di Piala Dunia 2026 di New York. Penyerang berusia 33 tahun itu merefleksikan pengalaman surealis saat memenangkan hadiah tertinggi dalam sepakbola, dengan menyebut keberhasilan tersebut sebagai mimpi masa kecil yang tak pernah ia berani bayangkan akan menjadi kenyataan.

"Ini luar biasa, saya masih mencerna semuanya," kata Borja kepada kanal media resmi Celta. "Ada begitu banyak emosi dan kenangan, bukan hanya tentang Piala Dunia, tetapi juga tentang pengorbanan keluarga yang dilakukan agar saya punya kesempatan menjadi pesepakbola profesional."