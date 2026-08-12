Getty Images Sport
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Mimpi masa kecil! Borja Iglesias mengenang kejayaan surreal Spanyol di Piala Dunia
Mimpi yang menjadi kenyataan
Borja kembali menjalani latihan pramusim bersama Celta Vigo, dan masih berusaha mencerna kemenangan spektakuler Spanyol di Piala Dunia 2026 di New York. Penyerang berusia 33 tahun itu merefleksikan pengalaman surealis saat memenangkan hadiah tertinggi dalam sepakbola, dengan menyebut keberhasilan tersebut sebagai mimpi masa kecil yang tak pernah ia berani bayangkan akan menjadi kenyataan.
"Ini luar biasa, saya masih mencerna semuanya," kata Borja kepada kanal media resmi Celta. "Ada begitu banyak emosi dan kenangan, bukan hanya tentang Piala Dunia, tetapi juga tentang pengorbanan keluarga yang dilakukan agar saya punya kesempatan menjadi pesepakbola profesional."
- Getty Images Sport
Kesadaran '2010'
Skuad Spanyol tetap fokus pada tugas mereka sepanjang turnamen, dan baru benar-benar memahami besarnya pencapaian itu setelah mereka mengalahkan Prancis di semifinal. Saat itulah para pemain melihat rekaman layar raksasa di kampung halaman mereka serta dukungan penuh semangat dari seluruh negeri.
"Itulah momen 'klik'," jelas Borja. "Itu mengingatkan kami pada kenangan 2010 yang kami rasakan di jalanan sebagai suporter. Kami menyadari sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kami alami di dalam gelembung sedang terjadi di tanah air, dan kami tahu trofi itu harus menjadi milik kami."
Terima kasih atas dukungannya
Terlepas dari menit bermainnya yang terbatas di lapangan, Iglesias sangat tersentuh oleh curahan kasih sayang yang ia terima dari para penggemar. Sang penyerang melakoni debutnya dalam kemenangan atas Portugal, tetapi ia menegaskan bahwa perasaan sukses bersama secara kolektif adalah aspek yang paling memuaskan dari waktunya bersama tim nasional.
Borja juga cepat memberikan kredit kepada rekan-rekannya di Celta atas dukungan tanpa henti mereka sepanjang kampanye. Ia membagikan pesan emosional kepada rekan-rekan setimnya di klub, dengan mengatakan: "Saya mengirim video ke grup untuk melibatkan mereka, karena saya benar-benar merasa mereka punya peran yang sangat penting. Jika bukan karena mereka, saya tidak akan mengalami situasi itu."
- Getty Images Sport
Menatap laga melawan Celta
Dengan Piala Dunia kini sudah berlalu baginya, Iglesias mengalihkan fokusnya ke musim yang "sangat spesial" bersama Celta Vigo. Striker itu sangat termotivasi oleh tantangan untuk bersaing di Eropa dan menikmati kesempatan bermain bersama legenda klub Iago Aspas dalam apa yang bisa menjadi musim terakhirnya.
"Spesial bisa menikmati Iago," tambah Borja. "Saya masih merasa bahwa kami bisa meyakinkannya untuk lanjut, tetapi tidak ada tekanan. Menikmatinya setiap hari, bukan hanya karena level olahraganya tetapi juga dampaknya secara pribadi, sungguh fantastis."
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