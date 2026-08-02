Saga transfer yang mengelilingi Alvarez kini memasuki titik pasti setelah para petinggi Atletico Madrid memperjelas posisi mereka kepada pemain internasional Argentina itu. Meski sang penyerang secara terbuka lebih memilih pindah ke Spotify Camp Nou, petinggi klub tidak bersedia memperkuat rival domestik.

Klub telah menyampaikan bahwa meski mereka menghargai bakatnya, mereka tidak akan menyetujui penjualan ke Barcelona dalam keadaan apa pun, yang secara efektif mengakhiri harapannya untuk bergabung dengan revolusi Hansi Flick pada musim panas ini.

Menurut pembaruan terbaru, satu-satunya jalan Barcelona untuk merekrut "the Spider" adalah dengan mengaktifkan klausul rilisnya sebesar 500 juta euro. Mengingat keterbatasan finansial yang saat ini dirasakan klub Catalan tersebut, biaya sebesar itu sepenuhnya mustahil dipenuhi, membuat Alvarez berada dalam posisi terjepit saat ia bersiap kembali ke latihan pramusim pada 10 Agustus setelah jeda pasca-Piala Dunia.



