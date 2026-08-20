Cancelo juga berbicara tentang kepindahannya ke Barcelona untuk ketiga kalinya dalam karier sepak bolanya, setelah sebelumnya bermain untuk klub itu dengan status pinjaman dari Manchester City pada musim 2023-2024, dan dari Al Hilal pada paruh kedua musim lalu.
Ia menjelaskan: "Ketika saya tiba di sini, tahun pertama saya terasa manis sekaligus sedikit pahit. Ada saat-saat di mana saya tampil sangat baik, dan ada pula saat-saat di mana saya kurang menonjol. Saya tidak mampu membantu klub meraih gelar, dan saya pergi dengan perasaan seperti itu."
Ia melanjutkan: "Tetapi tahun lalu, tepatnya pada paruh kedua musim, saya berkata pada diri sendiri: saya sudah pernah memenangi Liga Primer Inggris, Liga Jerman, dan Liga Italia, tetapi di sini, hal itu berbeda."
Ia menambahkan: "Saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan alasannya, karena saya mencintai klub ini, karena saya menemukan diri saya di dalamnya, karena saya merasa nyaman di ruang ganti, dan karena saya merasa orang-orang menghargai saya dan saya pun menghargai mereka."
Ia mengakhiri: "Jadi ini adalah campuran berbagai emosi, tetapi yang bisa saya janjikan adalah saya akan memberikan segala yang saya miliki untuk klub ini, dan saya akan melakukan segala daya upaya untuk membantunya meraih gelar-gelar."