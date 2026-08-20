Dalam konferensi pers perkenalannya, Cancelo mengomentari peluang membawa klub Katalan itu meraih gelar Liga Champions yang absen dari lemari trofinya sejak terakhir kali memenangkannya pada 2015.

Bek asal Portugal itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Katalan "Mundo Deportivo": "Klub seperti Barcelona harus siap untuk memenangkan segalanya, dan sudah pasti, kami berupaya meraih gelar Liga Champions".

Ia menjelaskan: "Untuk melakukan itu, kami perlu memiliki tim yang kuat yang berlatih dengan baik setiap hari, di mana para pemain yang lebih berpengalaman membantu para pemain muda, dan para pemain muda membantu para pemain yang lebih berpengalaman".

Ia menambahkan: "Saya rasa kami berada di jalur yang benar, karena kami memiliki kualitas yang sangat besar di dalam grup ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kemenangan di Liga Champions ini menjadi mungkin".