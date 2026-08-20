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imago-sport-1081370430.jpgRicardo Larreina Amador

Diterjemahkan oleh

Mimpi juara dan mengalahkan Real Madrid: Pesan-pesan emosional dari Cancelo setelah bergabung dengan Barcelona

J. Cancelo
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
LaLiga
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Portugal
Spanyol
Arab Saudi

Bek asal Portugal itu berbicara soal rampungnya kepindahannya ke klub Catalan. Apa yang dia katakan?

Bek anyar Barcelona asal Portugal, Joao Cancelo, mengirimkan sejumlah pesan penuh emosi kepada para suporter klub, setelah kepindahannya ke skuad tersebut resmi rampung.

Barcelona mengumumkan pada Kamis hari ini bahwa mereka telah merekrut Cancelo dalam transfer gratis, menyusul pemutusan kontraknya dengan Al Hilal secara damai, melalui kontrak yang berdurasi 3 tahun ke depan dan berakhir pada 2029.

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  • Impian para juara

    Dalam konferensi pers perkenalannya, Cancelo mengomentari peluang membawa klub Katalan itu meraih gelar Liga Champions yang absen dari lemari trofinya sejak terakhir kali memenangkannya pada 2015.

    Bek asal Portugal itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Katalan "Mundo Deportivo": "Klub seperti Barcelona harus siap untuk memenangkan segalanya, dan sudah pasti, kami berupaya meraih gelar Liga Champions".

    Ia menjelaskan: "Untuk melakukan itu, kami perlu memiliki tim yang kuat yang berlatih dengan baik setiap hari, di mana para pemain yang lebih berpengalaman membantu para pemain muda, dan para pemain muda membantu para pemain yang lebih berpengalaman".

    Ia menambahkan: "Saya rasa kami berada di jalur yang benar, karena kami memiliki kualitas yang sangat besar di dalam grup ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kemenangan di Liga Champions ini menjadi mungkin".

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  • Kemenangan atas Real Madrid

    Cancelo juga menolak untuk memberikan arti penting khusus terhadap kemenangan atas rival tradisional Real Madrid, di mana ia menekankan pentingnya memenangkan semua pertandingan, baik melawan klub kerajaan itu maupun tim lainnya.

    Ia menambahkan: "Yang memotivasi saya adalah kemenangan atas lawan mana pun, bukan hanya Real Madrid, kemenangan atas semua tim yang bermain melawan kami. Saya orang yang kompetitif, dan saya telah memenangkan banyak pertarungan dalam hidup saya."

    Ia melanjutkan: "Saya tidak hanya senang mengalahkan Real Madrid, tetapi saya senang menang atas tim mana pun yang kami hadapi, dan saya rasa kami memiliki tim yang hebat yang mampu bersaing dengan lawan mana pun."

  • Impian Barcelona

    Bek anyar Barcelona itu mengenang jauh ke belakang selama bertahun-tahun, untuk mengungkap mimpi lamanya bergabung dengan klub Catalan tersebut sejak ia masih kanak-kanak, sekaligus dua periode sebelumnya bersama klub itu.

    Cancelo mengatakan terkait hal ini: "Ketika saya berada di Valencia, saya sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk datang ke sini, tetapi tidak terwujud. Setelah itu, ketika saya berada di Manchester City, ada kesempatan juga, tetapi tidak juga terwujud."

    Ia melanjutkan: "Karena itu saya selalu memiliki keinginan mendalam untuk mengenal Barcelona, untuk melihat seperti apa sebenarnya klub ini, karena ini memang sudah menjadi mimpi masa kecil saya."

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  • Percobaan Ketiga

    Cancelo juga berbicara tentang kepindahannya ke Barcelona untuk ketiga kalinya dalam karier sepak bolanya, setelah sebelumnya bermain untuk klub itu dengan status pinjaman dari Manchester City pada musim 2023-2024, dan dari Al Hilal pada paruh kedua musim lalu.

    Ia menjelaskan: "Ketika saya tiba di sini, tahun pertama saya terasa manis sekaligus sedikit pahit. Ada saat-saat di mana saya tampil sangat baik, dan ada pula saat-saat di mana saya kurang menonjol. Saya tidak mampu membantu klub meraih gelar, dan saya pergi dengan perasaan seperti itu."

    Ia melanjutkan: "Tetapi tahun lalu, tepatnya pada paruh kedua musim, saya berkata pada diri sendiri: saya sudah pernah memenangi Liga Primer Inggris, Liga Jerman, dan Liga Italia, tetapi di sini, hal itu berbeda."

    Ia menambahkan: "Saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan alasannya, karena saya mencintai klub ini, karena saya menemukan diri saya di dalamnya, karena saya merasa nyaman di ruang ganti, dan karena saya merasa orang-orang menghargai saya dan saya pun menghargai mereka."

    Ia mengakhiri: "Jadi ini adalah campuran berbagai emosi, tetapi yang bisa saya janjikan adalah saya akan memberikan segala yang saya miliki untuk klub ini, dan saya akan melakukan segala daya upaya untuk membantunya meraih gelar-gelar."