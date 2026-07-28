Menangani tim nasional Prancis sudah lama dipandang sebagai tujuan utama bagi Zidane. Setelah menjalani periode yang sangat sukses di level klub, gelandang legendaris itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memimpin negaranya.

"Saya sudah sering mengatakannya: tidak ada yang lebih besar daripada Tim Nasional Prancis. Karena itu, menjadi pelatih tim nasional Prancis ini adalah kebahagiaan dan, tentu saja, sumber kebanggaan yang besar," kata Zidane di situs resmi FFF.

"Itu juga sebuah tanggung jawab. Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Philippe Diallo, Komite Eksekutif, dan Federasi Sepak Bola Prancis atas kepercayaan mereka, serta menyampaikan penghargaan atas empat belas tahun pengabdian Didier dan stafnya. Hari ini saya juga secara khusus memikirkan semua pelatih saya. Tak perlu dikatakan lagi, saya memiliki ambisi besar untuk Tim Nasional Prancis."

Berbicara dalam konferensi pers, dia mengatakan: "Ada tim yang hebat di sini, dan saya senang bisa melanjutkan kesinambungan ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya bisa memberi tahu Anda bahwa saya menerima tawaran untuk melatih klub, tetapi saya menolak semuanya demi tim nasional Prancis. Itu adalah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah masa saya di Real Madrid. Saya mengenal tim nasional Prancis sejak saya masih anak-anak, dan saya melewati setiap tahap hingga mencapai tim senior. Hari ini, menjadi pelatihnya merupakan puncak tertinggi. Saya akan memberikan segalanya untuk menjaga Prancis tetap di puncak."