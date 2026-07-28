AFP
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'Mimpi jadi kenyataan' - Zinedine Zidane AKHIRNYA ditunjuk sebagai pelatih baru Prancis saat ikon Real Madrid itu menggantikan Didier Deschamps dengan kontrak empat tahun
Era baru dimulai
Zidane akhirnya resmi dikonfirmasi sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Legenda Real Madrid itu mengambil alih posisi dari Deschamps, menandatangani kontrak berdurasi empat tahun untuk memimpin Prancis memasuki era baru yang sangat dinantikan. Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF) Philippe Diallo secara resmi memperkenalkan pemenang Piala Dunia 1998 itu dalam sebuah konferensi pers besar di markas organisasi tersebut di Paris.
- AFP
Mewujudkan mimpi seumur hidup sebagai manajer
Menangani tim nasional Prancis sudah lama dipandang sebagai tujuan utama bagi Zidane. Setelah menjalani periode yang sangat sukses di level klub, gelandang legendaris itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memimpin negaranya.
"Saya sudah sering mengatakannya: tidak ada yang lebih besar daripada Tim Nasional Prancis. Karena itu, menjadi pelatih tim nasional Prancis ini adalah kebahagiaan dan, tentu saja, sumber kebanggaan yang besar," kata Zidane di situs resmi FFF.
"Itu juga sebuah tanggung jawab. Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Philippe Diallo, Komite Eksekutif, dan Federasi Sepak Bola Prancis atas kepercayaan mereka, serta menyampaikan penghargaan atas empat belas tahun pengabdian Didier dan stafnya. Hari ini saya juga secara khusus memikirkan semua pelatih saya. Tak perlu dikatakan lagi, saya memiliki ambisi besar untuk Tim Nasional Prancis."
Berbicara dalam konferensi pers, dia mengatakan: "Ada tim yang hebat di sini, dan saya senang bisa melanjutkan kesinambungan ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya bisa memberi tahu Anda bahwa saya menerima tawaran untuk melatih klub, tetapi saya menolak semuanya demi tim nasional Prancis. Itu adalah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah masa saya di Real Madrid. Saya mengenal tim nasional Prancis sejak saya masih anak-anak, dan saya melewati setiap tahap hingga mencapai tim senior. Hari ini, menjadi pelatihnya merupakan puncak tertinggi. Saya akan memberikan segalanya untuk menjaga Prancis tetap di puncak."
Membawa warisan legendaris
Penunjukan Zidane mempertemukan salah satu pemain terhebat dalam sejarah Prancis dengan skuad yang sangat bertalenta. Presiden FFF Diallo menyoroti kecocokan sempurna ini, dengan menyebut pelatih baru itu sebagai salah satu pelatih paling dihormati dan paling sukses di generasinya.
"Penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih Tim Nasional Prancis merupakan sumber kebanggaan yang luar biasa bagi Federasi Sepak Bola Prancis," akunya. "Ini menandai pertemuan antara legenda dalam sejarah Prancis, yang telah menjadi salah satu pelatih paling bergelimang trofi dan paling dihormati di generasinya, dan sebuah tim dengan potensi langka, yang digerakkan oleh ambisi tertinggi."
- Getty Images
Langsung tancap gas
Zidane akan resmi memulai peran barunya pada 1 Agustus dan diperkirakan menuntaskan susunan staf kepelatihannya pada awal September. Ia tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi sebelum laga kompetitif pertamanya tiba. Kampanye debutnya akan berlangsung di UEFA Nations League 2026-27, yang dimulai pada September. Setelah itu, fokusnya segera beralih untuk mengamankan tiket lolos ke Euro 2028. Pada akhirnya, mandat utama Zidane adalah menyiapkan skuad bertabur bintangnya untuk Piala Dunia 2030.
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