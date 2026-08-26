Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mimpi Flick Mendekati Kenyataan: Pedri Bersiap Tampil Perdana, Pesan Baru soal Alvarez

Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Rodri
J. Alvarez
H. Flick
Pedri
Spanyol
Argentina
Jerman

Pelatih Barcelona menentukan waktu comeback Gavi

Dalam sebuah konferensi pers yang membawa lebih dari satu pesan menjelang laga melawan Athletic Bilbao, pada pekan kedua Liga, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis, pelatih kepala Hansi Flick mendapati dirinya berhadapan dengan sejumlah persoalan yang melampaui batas laga mendatang, antara nama-nama yang semakin dekat untuk tampil, dan nama-nama lain yang dipaksa absen akibat cedera, di tengah pertanyaan-pertanyaan yang terus mengalir mengenai bentuk permainan Barcelona saat ini dan apa yang dibutuhkannya pada fase mendatang.

Pelatih asal Jerman itu berbicara dengan jelas mengenai pilihan-pilihannya, sekaligus membela kekuatan skuad yang dimilikinya saat ini serta pekerjaan yang dilakukan manajemen klub, di saat bursa transfer semakin mendekati jam-jam terakhirnya, sementara spekulasi kian meningkat seputar transfer pemain asal Argentina, Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid.

  • Mimpi Flick: Rodri dan Pedri Bersama

    Hans Flick memastikan kondisi Rodri jelang laga menghadapi Athletic Bilbao, menegaskan bahwa gelandang asal Spanyol itu sudah siap menjalani pertandingan pertamanya bersama Barcelona.

    Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Ya, dia bisa bermain, dan kami punya rencana untuk memainkannya," setelah Rodri terus mengikuti latihan bersama tim sejak Senin.

    Flick juga berbicara dengan antusias tentang kemungkinan memadukan Rodri dan Pedri di lini tengah Barcelona, sembari turut menyinggung nama Marc Bernal.

    Ia mengatakan, seperti dikutip surat kabar Mundo Deportivo: "Rodri adalah salah satu pemain terbaik, dan ia seorang pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Bersama Pedri, kami bisa mengendalikan permainan dan bola," seraya merujuk pada apa yang terjadi saat menghadapi Elche, ketika penguasaan bola dan kendali Barcelona atas pertandingan membaik setelah Pedri masuk.

    Ia menambahkan: "Saya sangat ingin melihat keduanya bermain bersama di Barcelona, dan mereka akan tampil di level puncak."

    Baca juga: Pertanyaan jebakan untuk mempermalukannya, Xavi lolos dari sergapan Belanda pertama


    • Iklan

  • Javi absen, tetapi lini pertahanan tak membuat Flick khawatir

    Flick memastikan absennya Gavi pada laga melawan Athletic Bilbao dan Rayo Vallecano, setelah cedera yang dialaminya di lutut kanan saat menghadapi Elche. Ia menjelaskan bahwa kondisi sang pemain telah membaik, dan pemeriksaan tidak menunjukkan masalah yang mengkhawatirkan, tetapi ia butuh sekitar sepekan sebelum bisa kembali.

    Di sisi lain, Flick menunjukkan kepuasannya terhadap pilihan-pilihan pertahanan yang tersedia, seraya menyoroti kemampuan Eric Garcia, Jules Kounde, dan Gerard Martin untuk bermain di lebih dari satu posisi, di samping Andreas Christensen dan Pau Cubarsi, yang ia sebut sebagai "salah satu bek terbaik".

    Ia juga menegaskan keinginannya untuk menjaga kesiapan Cubarsi dengan harapan pemain itu tampil dalam banyak pertandingan musim ini.

    Baca juga: Video: Lagu spesial? Penyanyi Turki merayakan gemilangnya Salah

  • "Saya tidak ingin membicarakan soal Alvarez"

    Pelatih Barcelona berbicara mengenai isu penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, namun ia juga tak lupa memuji kerja yang dilakukan oleh manajemen olahraga pada musim panas ini untuk memperkuat skuad tim.

    Pelatih asal Jerman itu telah menggelar pertemuan kemarin dengan Presiden klub, Joan Laporta, dan Direktur Olahraga Deco di kota olahraga, di mana isu penyerang Atletico Madrid hadir di meja pembahasan, sebelum ia hari ini melontarkan pernyataan yang singkat namun jelas.

    Flick berkata: "Presiden kemarin menyampaikan pesan yang jelas, dan Deco serta saya sepenuhnya sepakat dengannya." Dalam jawaban kedua, Flick memperluas pembicaraan mengenai situasi Julian dan kerja yang dilakukan klub untuk membentuk skuad yang kompetitif. Pelatih asal Jerman itu berkata: "Saya tidak ingin berbicara tentang Julian. Yang penting bagi saya hanyalah situasi klub. Kami telah melakukan transfer-transfer yang sangat baik di bursa transfer saat ini, dan tujuan kami jelas, tetapi klub juga harus memikirkan masa depan, bukan hanya masa kini."

    Ia menambahkan: "Sebagai pelatih, tentu saja saya akan berkata: berikan saya para pemain terbaik yang bisa saya dapatkan dan yang paling berkualitas, tetapi hal itu bisa berhasil atau bisa juga tidak. Saya memiliki keyakinan penuh terhadap kualitas yang saat ini kami miliki di dalam tim."

    Di tengah ketidakpastian ini, Julian Alvarez tidak berlatih hari ini bersama Atletico Madrid, sementara sumber-sumber klub Madrid itu menjelaskan bahwa "pemain melewati malam yang buruk" untuk menjelaskan ketidakhadirannya dari latihan.

    Baca juga: Ia tak bisa menghentikan putaran waktu: Keberanian Postecoglou menempatkan Ronaldo di hadapan pertanyaan yang tak disukai

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Membangun untuk Masa Depan: "Kita Harus Menemukan Solusi"

    Flick melanjutkan: "Tentu saja, kami harus menangani beberapa situasi, dan mungkin menemukan solusi untuk beberapa pertandingan, tetapi kualitas yang kami miliki sungguh luar biasa."

    Flick memuji pekerjaan yang dilakukan klub dan Deco, dengan mengatakan: "Klub dan Deco melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena mereka juga melihat ke masa depan, ke tiga, empat, atau lima tahun mendatang. Ini adalah hal yang baik dan membantu menstabilkan klub, yang menjadi keinginan kita semua."

    Flick menutup pernyataannya dengan menegaskan besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan selama musim panas demi meningkatkan level tim.

    Tersisa hanya 6 hari sebelum penutupan bursa transfer, sementara Barcelona akan terus mengeksplorasi peluangnya untuk merekrut Julian Alvarez, yang masih bertahan dengan keinginannya untuk mengenakan seragam tim Catalan tersebut.

    Baca juga: Transaksi Turki membuka pintu Juventus bagi Kessie

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH