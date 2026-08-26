Pelatih Barcelona berbicara mengenai isu penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, namun ia juga tak lupa memuji kerja yang dilakukan oleh manajemen olahraga pada musim panas ini untuk memperkuat skuad tim.

Pelatih asal Jerman itu telah menggelar pertemuan kemarin dengan Presiden klub, Joan Laporta, dan Direktur Olahraga Deco di kota olahraga, di mana isu penyerang Atletico Madrid hadir di meja pembahasan, sebelum ia hari ini melontarkan pernyataan yang singkat namun jelas.

Flick berkata: "Presiden kemarin menyampaikan pesan yang jelas, dan Deco serta saya sepenuhnya sepakat dengannya." Dalam jawaban kedua, Flick memperluas pembicaraan mengenai situasi Julian dan kerja yang dilakukan klub untuk membentuk skuad yang kompetitif. Pelatih asal Jerman itu berkata: "Saya tidak ingin berbicara tentang Julian. Yang penting bagi saya hanyalah situasi klub. Kami telah melakukan transfer-transfer yang sangat baik di bursa transfer saat ini, dan tujuan kami jelas, tetapi klub juga harus memikirkan masa depan, bukan hanya masa kini."

Ia menambahkan: "Sebagai pelatih, tentu saja saya akan berkata: berikan saya para pemain terbaik yang bisa saya dapatkan dan yang paling berkualitas, tetapi hal itu bisa berhasil atau bisa juga tidak. Saya memiliki keyakinan penuh terhadap kualitas yang saat ini kami miliki di dalam tim."

Di tengah ketidakpastian ini, Julian Alvarez tidak berlatih hari ini bersama Atletico Madrid, sementara sumber-sumber klub Madrid itu menjelaskan bahwa "pemain melewati malam yang buruk" untuk menjelaskan ketidakhadirannya dari latihan.