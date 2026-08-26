Dalam sebuah konferensi pers yang membawa lebih dari satu pesan menjelang laga melawan Athletic Bilbao, pada pekan kedua Liga, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis, pelatih kepala Hansi Flick mendapati dirinya berhadapan dengan sejumlah persoalan yang melampaui batas laga mendatang, antara nama-nama yang semakin dekat untuk tampil, dan nama-nama lain yang dipaksa absen akibat cedera, di tengah pertanyaan-pertanyaan yang terus mengalir mengenai bentuk permainan Barcelona saat ini dan apa yang dibutuhkannya pada fase mendatang.
Pelatih asal Jerman itu berbicara dengan jelas mengenai pilihan-pilihannya, sekaligus membela kekuatan skuad yang dimilikinya saat ini serta pekerjaan yang dilakukan manajemen klub, di saat bursa transfer semakin mendekati jam-jam terakhirnya, sementara spekulasi kian meningkat seputar transfer pemain asal Argentina, Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid.