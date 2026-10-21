AFP
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Mimpi Buruk PSG: Cedera Khvicha Kvaratskhelia Picu Kekhawatiran Robeknya ACL Seusai Laga Kontra Barcelona
Nestapa di Parc des Princes
PSG bersiap menghadapi kabar yang sangat buruk setelah Kvaratskhelia mengalami cedera lutut serius di Liga Champions. Pemain sayap asal Georgia itu terkapar kesakitan dalam kemenangan dramatis atas Barcelona pada Selasa.
Insiden itu terjadi sesaat sebelum menit ke-60, ketika Kvaratskhelia turun membantu pertahanan untuk menghadang bek sayap Xavi Espart. Lutut kanannya tampak terkunci dalam posisi tidak wajar saat menapak di rumput dalam duel tersebut, membuatnya berguling-guling menahan sakit yang luar biasa.
Staf medis langsung bergegas masuk ke lapangan untuk menangani penyerang yang tampak sangat kesakitan itu. Karena tidak mampu menumpukan berat badan pada kaki kanannya, ia harus dipapah saat berjalan tertatih perlahan melewati lorong menuju ruang ganti.
- AFP
Menunggu hasil pemeriksaan medis
Suasana di ibu kota Prancis dengan cepat berubah dari perayaan menjadi kekhawatiran mendalam setelah peluit akhir berbunyi. Departemen medis klub tidak mau terburu-buru menarik kesimpulan dan menunggu pembengkakan mereda sebelum melakukan pemindaian menyeluruh.
MadeInFootmelaporkan bahwa saat ini masih "sulit untuk membuat prognosis" mengenai tingkat keparahan cedera tersebut secara pasti. Namun, indikasi awal di balik layar sepenuhnya pesimistis.
Sementara itu, menurut L'Equipe, pemeriksaan menyeluruh telah memicu kekhawatiran nyata di kubu sang pemain bahwa penyerang tersebut mengalami robekan ligamen krusiatum anterior. Jika dugaan terburuk itu terbukti, pemain asal Georgia tersebut bisa absen hingga akhir musim.
Pukulan telak bagi Enrique
Kehilangan Kvaratskhelia akan menjadi pukulan telak bagi rencana taktik Luis Enrique. Pemain sayap yang dinamis itu berperan penting di Liga Champions musim lalu dan mengukuhkan diri sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di sepakbola Eropa.
Etos kerjanya yang tak kenal lelah dan kreativitasnya membuat ia menjadi sosok tak tergantikan di susunan pemain inti PSG. Cedera itu sendiri bahkan terjadi saat ia menunjukkan komitmen luar biasa untuk turun membantu pertahanan menghadapi lawan tangguh.
Raksasa Prancis itu memang memiliki banyak opsi berkualitas di lini serang, dengan sejumlah talenta muda siap mengambil peran lebih besar untuk mengisi kekosongan. Namun, menggantikan perpaduan unik antara kepiawaian individu dan kontribusi nyata Kvaratskhelia di level tertinggi akan menjadi tugas yang nyaris mustahil bagi staf pelatih.
- AFP
Pemindaian krusial dan langkah selanjutnya
Kvaratskhelia dijadwalkan menjalani pemeriksaan MRI penting pada Rabu untuk memastikan tingkat keparahan masalah lututnya. Hasilnya akan menentukan langkah selanjutnya dalam waktu dekat dan apakah operasi diperlukan untuk memperbaiki cedera tersebut.
PSG kini harus segera menata kembali tim menjelang serangkaian pertandingan domestik dan Eropa yang berat. Enrique terpaksa merombak lini serangnya sambil menunggu laporan medis resmi.
Jika robekan ligamen ACL terkonfirmasi, Kvaratskhelia akan segera memulai proses rehabilitasi yang berat. Suporter PSG tentu sangat berharap akan keajaiban, tetapi seluruh indikasi menunjukkan bahwa pemulihannya akan memakan waktu lama.
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