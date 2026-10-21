PSG bersiap menghadapi kabar yang sangat buruk setelah Kvaratskhelia mengalami cedera lutut serius di Liga Champions. Pemain sayap asal Georgia itu terkapar kesakitan dalam kemenangan dramatis atas Barcelona pada Selasa.

Insiden itu terjadi sesaat sebelum menit ke-60, ketika Kvaratskhelia turun membantu pertahanan untuk menghadang bek sayap Xavi Espart. Lutut kanannya tampak terkunci dalam posisi tidak wajar saat menapak di rumput dalam duel tersebut, membuatnya berguling-guling menahan sakit yang luar biasa.

Staf medis langsung bergegas masuk ke lapangan untuk menangani penyerang yang tampak sangat kesakitan itu. Karena tidak mampu menumpukan berat badan pada kaki kanannya, ia harus dipapah saat berjalan tertatih perlahan melewati lorong menuju ruang ganti.