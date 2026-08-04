Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mimpi buruk pramusim bagi Alejandro Garnacho: winger baru Aston Villa dipaksa keluar lapangan dengan wajah berlumuran darah di Thailand
Awal mimpi buruk bagi Garnacho di Thailand
Menurut The Sun, Garnacho harus ditarik keluar pada babak pertama laga pramusim Aston Villa melawan BG Pathum di Thailand. Winger itu menjadi starter dalam pertandingan yang ditunda 30 menit akibat badai petir tersebut, tetapi kemudian terkena tekel penghalang yang sinis dari Ryan Edwards.
Garnacho mendapat perawatan medis di lapangan sebelum digantikan dengan mulut berdarah. Aston Villa merekrut Garnacho dengan status pinjaman selama semusim dari Chelsea pada 23 Juli, dengan total paket transfer memenuhi valuasi £43 juta. Unai Emery berharap transfer itu bisa membantu Garnacho menghidupkan kembali kariernya, tetapi kendala fisik ini untuk sementara menghentikan proses integrasinya ke dalam tim menjelang musim domestik.
- Getty Images Sport
Villa mengamankan kemenangan meski diterpa badai cedera
Meski kehilangan Garnacho pada awal pertandingan, Aston Villa berhasil mengamankan kemenangan 3-1 atas lawan mereka dari Thailand. Emi Buendia dan Victor Lindelof sama-sama mencetak gol untuk memberi Aston Villa keunggulan dua gol saat turun minum, sebelum Boubacar Kamara menambah gol ketiga pada babak kedua untuk mengubah skor menjadi 3-0.
Namun, dampak fisik dari pertandingan ini terbukti mahal bagi Aston Villa. Selain cedera pada wajah yang dialami Garnacho, John McGinn juga terjatuh setelah lututnya terkilir dengan canggung. Emery memilih untuk tidak mengambil risiko apa pun dengan McGinn dan langsung menariknya keluar dari permainan. Tim Thailand itu sempat mencetak gol hiburan di akhir laga sebelum peluit panjang berbunyi.
Mencari konsistensi saat bermain tandang dari Stamford Bridge
Garnacho sangat ingin menemukan performa yang konsisten setelah melewati periode sulit. Ia pindah dari Manchester United ke Chelsea pada musim panas lalu dengan nilai transfer £40 juta, tetapi kesulitan memberikan dampak yang bertahan lama di tengah persaingan ketat.
Garnacho memainkan 43 pertandingan di semua kompetisi untuk Chelsea, tetapi hanya mampu mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist dalam 24 penampilan di Premier League. Ia menutup musim dengan total delapan gol, dengan separuh di antaranya tercipta di Carabao Cup.
Dengan kembalinya sepak bola Liga Champions ke Aston Villa, Garnacho memiliki panggung besar untuk kembali menunjukkan bakatnya, asalkan cedera wajah yang baru-baru ini dialaminya tidak membuatnya menepi dalam waktu lama selama fase persiapan yang krusial.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Aston Villa dan Garnacho?
Aston Villa menghadapi jadwal berat di depan mata sambil menunggu penilaian tingkat keparahan cedera Garnacho dan McGinn. Klub tersebut telah menjadwalkan laga uji coba melawan Borussia Monchengladbach dan Bayern Munich. Setelah pertandingan-pertandingan itu, Aston Villa akan resmi memulai musim Premier League mereka dengan laga tandang melawan Brighton, sebelum berhadapan dengan Paris Saint-Germain di Piala Super.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami