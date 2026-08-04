Menurut The Sun, Garnacho harus ditarik keluar pada babak pertama laga pramusim Aston Villa melawan BG Pathum di Thailand. Winger itu menjadi starter dalam pertandingan yang ditunda 30 menit akibat badai petir tersebut, tetapi kemudian terkena tekel penghalang yang sinis dari Ryan Edwards.

Garnacho mendapat perawatan medis di lapangan sebelum digantikan dengan mulut berdarah. Aston Villa merekrut Garnacho dengan status pinjaman selama semusim dari Chelsea pada 23 Juli, dengan total paket transfer memenuhi valuasi £43 juta. Unai Emery berharap transfer itu bisa membantu Garnacho menghidupkan kembali kariernya, tetapi kendala fisik ini untuk sementara menghentikan proses integrasinya ke dalam tim menjelang musim domestik.