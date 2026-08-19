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Mimpi buruk MLS! Bagaimana Orlando City dan para pemandu bakat Amerika gagal mendapatkan Yan Diomande saat sang winger menjadi bintang baru Real Madrid senilai €125 juta
Real Madrid mengamankan transfer Diomande yang memecahkan rekor
Real Madrid telah memenangi persaingan untuk merekrut Diomande, dengan menyingkirkan persaingan ketat dari Paris Saint-Germain dan Liverpool. Pemain internasional Pantai Gading berusia 19 tahun itu tiba di Santiago Bernabeu dengan nilai €125 juta, ditambah €15 juta lagi dalam bonus potensial. Ia telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2033. Ini menjadi lonjakan yang luar biasa bagi sang pemain yang, hanya dua tahun lalu, merupakan remaja anonim yang kesulitan menemukan tim yang bersedia memberinya kesempatan untuk mengembangkan potensinya yang tak diragukan lagi.
- Getty Images
Lolos dari radar di Amerika Serikat
Pada usia 15 tahun, Diomande terbang sendirian ke Florida untuk bergabung dengan DME Academy. Meski tidak bisa berbahasa Inggris, ia cepat beradaptasi dan membawa afiliasi semi-pro AS Frenzi meraih gelar UPSL 2023, meski tim MLS lokal Orlando City secara terkenal melewatkan kesempatan untuk merekrutnya.
"Saya pikir dia memang lolos dari perhatian," ungkap mantan pelatih Todd Eason kepada FourFourTwo. "Saya sudah mengatakan kepada beberapa perwakilan di Orlando City, 'Hei, saya punya seorang anak yang akan datang dan terlihat sangat spesial, dan saya ingin dia datang dan berlatih dengan tim B.' Tetapi mereka terus menunda dan menunda.
"Saya sangat kecewa Orlando City tidak mau datang 45 menit untuk menyaksikannya atau setidaknya membawanya ke kamp. Saya memang berpikir tim-tim MLS mungkin sudah sering gagal memanfaatkan sejumlah talenta domestik yang muncul, tetapi setiap tim sedikit berbeda, jadi Anda tidak benar-benar bisa berbicara soal semuanya. Orlando City adalah yang benar-benar membuat saya kecewa: Anda tidak bisa sedikit berusaha untuk melihat anak ini bermain, dan sekarang Anda kehilangan kesempatan Anda."
Kenaikan pesat di sepak bola Eropa
Setelah ditolak Orlando City, Chelsea, dan Rangers, Diomande kembali ke Abidjan setelah visa pelajarnya kedaluwarsa. Terobosan profesionalnya akhirnya datang ketika klub Spanyol Leganes merekrutnya pada akhir 2024.
Baru 10 penampilan profesional kemudian, RB Leipzig merekrutnya dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai €20 juta. Diomande langsung mengguncang Bundesliga, memenangi penghargaan Rookie of the Season dan membawa Leipzig finis di posisi ketiga.
Ia juga menerjemahkan performa klubnya ke panggung internasional, tampil gemilang untuk Pantai Gading di Piala Afrika dan membantu negaranya mencapai babak gugur Piala Dunia yang bersejarah.
- as-sportfoto
Era baru di Bernabeu
Diomande kini akan menguji dirinya di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia diproyeksikan membentuk kuartet serangan mematikan bersama Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Jr saat Real Madrid memburu kejayaan lebih lanjut di Liga Champions.
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