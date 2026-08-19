Pada usia 15 tahun, Diomande terbang sendirian ke Florida untuk bergabung dengan DME Academy. Meski tidak bisa berbahasa Inggris, ia cepat beradaptasi dan membawa afiliasi semi-pro AS Frenzi meraih gelar UPSL 2023, meski tim MLS lokal Orlando City secara terkenal melewatkan kesempatan untuk merekrutnya.

"Saya pikir dia memang lolos dari perhatian," ungkap mantan pelatih Todd Eason kepada FourFourTwo. "Saya sudah mengatakan kepada beberapa perwakilan di Orlando City, 'Hei, saya punya seorang anak yang akan datang dan terlihat sangat spesial, dan saya ingin dia datang dan berlatih dengan tim B.' Tetapi mereka terus menunda dan menunda.

"Saya sangat kecewa Orlando City tidak mau datang 45 menit untuk menyaksikannya atau setidaknya membawanya ke kamp. Saya memang berpikir tim-tim MLS mungkin sudah sering gagal memanfaatkan sejumlah talenta domestik yang muncul, tetapi setiap tim sedikit berbeda, jadi Anda tidak benar-benar bisa berbicara soal semuanya. Orlando City adalah yang benar-benar membuat saya kecewa: Anda tidak bisa sedikit berusaha untuk melihat anak ini bermain, dan sekarang Anda kehilangan kesempatan Anda."