Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
'Mimpi buruk Leao di Lisbon!' - Bagaimana Luis Suarez dan Sergi Altimira merusak kepulangan Rafael Leao yang penuh permusuhan ke Alvalade
Sporting bangkit dari kejutan awal pada kembalinya Leao
Sporting CP memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan kemenangan comeback meyakinkan 3-1 atas Galatasaray di Estadio Jose Alvalade. Sporting sempat tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Goncalo Inacio sebelum Genny Catamo, Luis Suarez, dan Rodrigo Zalazar membalikkan keadaan.
Mantan lulusan akademi Sporting, Rafael Leao, kembali ke Lisbon dari bangku cadangan untuk Galatasaray dan mendapat sambutan tidak bersahabat dari para pendukung tuan rumah.
Kemenangan ini memberi tim asuhan Rui Borges poin maksimal untuk memulai fase liga Eropa yang baru.
- ZUMA Press Wire
Suarez memuji daya juang dan keyakinan tim
Pencetak gol Suarez terbukti berperan penting dalam mendorong kebangkitan Sporting, memenangi dan mengeksekusi penalti babak kedua setelah dijatuhkan oleh Ismail Jakobs. Penyerang Kolombia itu, yang kini telah mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun, memuji ketenangan tim setelah melewati periode pembuka yang goyah.
Merefleksikan laga seusai pertandingan, Suarez menegaskan bahwa kemenangan kolektif mengungguli pencapaian pribadi apa pun saat Sporting menjalani jadwal yang menuntut.
"Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan atas kemenangan ini," kata Suarez. "Kami sedikit gugup dalam 15 hingga 20 menit pertama, tetapi kemudian kami tahu bagaimana berkembang, menguasai bola, dan membalikkan keadaan."
Altimira menikmati debut impian di lini tengah
Rekrutan musim panas Sergi Altimira menjadi jangkar lini tengah bersama Zalazar dan memuji reaksi taktis skuad yang mengesankan setelah jeda babak pertama. Gelandang asal Spanyol itu menyebut debutnya di Liga Champions sebagai mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan, setelah tumbuh dengan menyaksikan turnamen tersebut bersama ayahnya.
Altimira juga menepis cedera ringan yang dialaminya di akhir laga dan menegaskan kebugarannya untuk pertandingan domestik mendatang.
"Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan, satu lagi," ujar Altimira. "Kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi kami harus fokus pada reaksi tim dan pada babak kedua, yang sangat bagus."
- ZUMA Press Wire
Keajaiban Zalazar memastikan poin saat England menatap ke depan
Playmaker Uruguay Zalazar menghadirkan momen puncak pada malam itu pada menit ke-63, dengan melepaskan tendangan bebas langsung luar biasa yang melengkung melewati pagar hidup dan membuat para pendukung setia di Alvalade bangkit dari tempat duduk mereka. Golnya benar-benar memadamkan momentum Galatasaray ketika Leao dan juara Turki itu kian terisolasi.
Dengan tiga poin sudah diamankan, Sporting merayakannya sejenak sebelum kembali memusatkan perhatian pada upaya mempertahankan gelar domestik mereka melawan Famalicao.
Suarez menutup dengan nada membumi, dengan menambahkan: "Tujuan kami sangat jelas. Di kompetisi ini, kami akan menjalaninya laga demi laga."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami