Sporting CP memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan kemenangan comeback meyakinkan 3-1 atas Galatasaray di Estadio Jose Alvalade. Sporting sempat tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Goncalo Inacio sebelum Genny Catamo, Luis Suarez, dan Rodrigo Zalazar membalikkan keadaan.

Mantan lulusan akademi Sporting, Rafael Leao, kembali ke Lisbon dari bangku cadangan untuk Galatasaray dan mendapat sambutan tidak bersahabat dari para pendukung tuan rumah.

Kemenangan ini memberi tim asuhan Rui Borges poin maksimal untuk memulai fase liga Eropa yang baru.