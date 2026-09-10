Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082732094.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Mimpi buruk Leao di Lisbon!' - Bagaimana Luis Suarez dan Sergi Altimira merusak kepulangan Rafael Leao yang penuh permusuhan ke Alvalade

Sporting CP
Champions League
L. Suarez
S. Altimira

Luis Suarez dan Sergi Altimira bereaksi dengan gembira setelah Sporting CP bangkit dari ketertinggalan awal untuk mengalahkan Galatasaray 3-1 pada laga pembuka Liga Champions mereka. Kemenangan itu disempurnakan oleh tendangan bebas sensasional Rodrigo Zalazar pada kepulangan Rafael Leao ke Alvalade yang berlangsung dalam atmosfer bermusuhan.

  • Sporting bangkit dari kejutan awal pada kembalinya Leao

    Sporting CP memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan kemenangan comeback meyakinkan 3-1 atas Galatasaray di Estadio Jose Alvalade. Sporting sempat tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Goncalo Inacio sebelum Genny Catamo, Luis Suarez, dan Rodrigo Zalazar membalikkan keadaan.

    Mantan lulusan akademi Sporting, Rafael Leao, kembali ke Lisbon dari bangku cadangan untuk Galatasaray dan mendapat sambutan tidak bersahabat dari para pendukung tuan rumah.

    Kemenangan ini memberi tim asuhan Rui Borges poin maksimal untuk memulai fase liga Eropa yang baru.

    • Iklan
  • imago-sport-1082724551.jpgZUMA Press Wire

    Suarez memuji daya juang dan keyakinan tim

    Pencetak gol Suarez terbukti berperan penting dalam mendorong kebangkitan Sporting, memenangi dan mengeksekusi penalti babak kedua setelah dijatuhkan oleh Ismail Jakobs. Penyerang Kolombia itu, yang kini telah mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun, memuji ketenangan tim setelah melewati periode pembuka yang goyah.

    Merefleksikan laga seusai pertandingan, Suarez menegaskan bahwa kemenangan kolektif mengungguli pencapaian pribadi apa pun saat Sporting menjalani jadwal yang menuntut.

    "Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan atas kemenangan ini," kata Suarez. "Kami sedikit gugup dalam 15 hingga 20 menit pertama, tetapi kemudian kami tahu bagaimana berkembang, menguasai bola, dan membalikkan keadaan."

  • Altimira menikmati debut impian di lini tengah

    Rekrutan musim panas Sergi Altimira menjadi jangkar lini tengah bersama Zalazar dan memuji reaksi taktis skuad yang mengesankan setelah jeda babak pertama. Gelandang asal Spanyol itu menyebut debutnya di Liga Champions sebagai mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan, setelah tumbuh dengan menyaksikan turnamen tersebut bersama ayahnya.

    Altimira juga menepis cedera ringan yang dialaminya di akhir laga dan menegaskan kebugarannya untuk pertandingan domestik mendatang.

    "Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan, satu lagi," ujar Altimira. "Kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi kami harus fokus pada reaksi tim dan pada babak kedua, yang sangat bagus."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1082724707.jpgZUMA Press Wire

    Keajaiban Zalazar memastikan poin saat England menatap ke depan

    Playmaker Uruguay Zalazar menghadirkan momen puncak pada malam itu pada menit ke-63, dengan melepaskan tendangan bebas langsung luar biasa yang melengkung melewati pagar hidup dan membuat para pendukung setia di Alvalade bangkit dari tempat duduk mereka. Golnya benar-benar memadamkan momentum Galatasaray ketika Leao dan juara Turki itu kian terisolasi.

    Dengan tiga poin sudah diamankan, Sporting merayakannya sejenak sebelum kembali memusatkan perhatian pada upaya mempertahankan gelar domestik mereka melawan Famalicao.

    Suarez menutup dengan nada membumi, dengan menambahkan: "Tujuan kami sangat jelas. Di kompetisi ini, kami akan menjalaninya laga demi laga."

Liga Portugal
Famalicao crest
Famalicao
FAM
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP