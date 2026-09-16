Mimpi buruk Eropa AC Milan! Rotasi Ruben Amorim jadi bumerang saat Benfica meraih kemenangan bersejarah

Milan memulai kampanye Liga Europa mereka dengan sangat buruk, kalah 2-0 di kandang dari Benfica. Pelatih kepala Amorim sudah mulai berada di bawah tekanan setelah memilih melakukan rotasi besar-besaran pada skuadnya di San Siro.

Rossoneri kembali beraksi di kompetisi Eropa setelah mencatat dua hasil imbang beruntun di Serie A melawan Juventus dan Lazio. Omari Hutchinson dan Filippo Terracciano mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini, sementara Davide Bartesaghi kembali ke lini pertahanan yang dirombak.

Namun, perubahan taktik itu pada akhirnya menjadi bumerang. Mereka kesulitan menghadapi Benfica yang tampil percaya diri dan dengan mudah memanfaatkan permainan tuan rumah yang tidak padu dan lamban.