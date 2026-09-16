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Mimpi buruk Eropa AC Milan! Rotasi Ruben Amorim jadi bumerang saat Benfica meraih kemenangan bersejarah
Awal mimpi buruk bagi Milan di Eropa
Milan memulai kampanye Liga Europa mereka dengan sangat buruk, kalah 2-0 di kandang dari Benfica. Pelatih kepala Amorim sudah mulai berada di bawah tekanan setelah memilih melakukan rotasi besar-besaran pada skuadnya di San Siro.
Rossoneri kembali beraksi di kompetisi Eropa setelah mencatat dua hasil imbang beruntun di Serie A melawan Juventus dan Lazio. Omari Hutchinson dan Filippo Terracciano mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini, sementara Davide Bartesaghi kembali ke lini pertahanan yang dirombak.
Namun, perubahan taktik itu pada akhirnya menjadi bumerang. Mereka kesulitan menghadapi Benfica yang tampil percaya diri dan dengan mudah memanfaatkan permainan tuan rumah yang tidak padu dan lamban.
- Getty Images Sport
Lukebakio dan Kaminski menghukum AC Milan
Tim tamu mengambil kendali sejak awal ketika Dodi Lukebakio melepaskan penyelesaian kaki kiri brilian yang melengkung ke sudut bawah gawang. Winger itu mendapat umpan dari Jakub Kaminski, yang dengan mudah membelah pertahanan Milan untuk menaklukkan Mike Maignan.
Benfica nyaris menggandakan keunggulan mereka tak lama kemudian ketika Georgiy Sudakov melepaskan tembakan keras yang menghantam pangkal tiang jauh. Meski Anatoliy Trubin melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tembakan keras Terracciano dari jarak jauh, Milan terlihat benar-benar tumpul.
Kaminski kemudian memastikan kemenangan bersejarah itu pada babak kedua. Ia melepaskan tembakan ke atap gawang dari jarak dekat setelah umpan tarik cerdik dari El Karouani, menghukum satu lagi kelengahan lini belakang tuan rumah.
Benfica akhiri kutukan Eropa yang telah berlangsung lama
Hasil ini menandai pencapaian yang benar-benar bersejarah bagi Benfica. Raksasa Portugal itu sebelumnya tak pernah mengalahkan Milan dalam enam percobaan, rangkaian buruk yang juga mencakup kekalahan menyakitkan di final Piala Eropa 1963 dan 1990.
Kemenangan mereka menjadi semakin impresif karena pemilihan tim mereka sendiri. Dengan laga domestik besar melawan FC Porto yang menanti pada hari Minggu, Benfica merotasi sembilan pemain dari susunan starter mereka, dengan memasukkan pemain seperti mantan bek Parma Alessandro Circati.
Sementara itu, statistik terbaru menjadi catatan yang sangat suram bagi Milan. Sejak April lalu, Milan telah kalah dalam empat dari enam pertandingan kandang mereka di semua kompetisi, kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing kekalahan tersebut.
- Getty Images Sport
Amorim menghadapi krisis taktik yang langsung mendesak
Amorim kini harus segera membenahi problem lini serang timnya yang begitu mencolok. Ini adalah kali kelima di bawah pelatih baru tersebut Milan benar-benar gagal menjebol gawang lawan pada babak pertama.
Anehnya, semua gol Milan musim ini kecuali satu tercipta dalam rentang lima menit yang berlangsung begitu intens antara menit ke-64 dan ke-69. Meski memasukkan Christian Pulisic, yang memaksa Trubin melakukan penyelamatan di akhir laga, tuan rumah tidak mampu mematahkan tren mencetak gol yang aneh itu.
Sorotan hanya akan semakin tajam saat Milan kembali mengalihkan fokus ke tugas domestik. Amorim harus segera menemukan formula kemenangan untuk mencegah start buruk awal musim ini berkembang menjadi krisis besar di San Siro.
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