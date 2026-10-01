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Mimpi buruk Endrick di Real Madrid berlanjut! Bintang muda Brasil itu mempertimbangkan hengkang dengan status pinjaman pada Januari ke raksasa Serie A setelah penolakan Jose Mourinho
Endrick kesulitan mendapat menit bermain di bawah Mourinho
Musim ketiga Endrick di ibu kota Spanyol dimulai dengan frustrasi karena pemain 20 tahun itu masih kesulitan mendapatkan kesempatan di tim utama di Bernabeu. Setelah absen dalam empat laga pembuka akibat cedera pramusim, sang penyerang hampir selalu hanya duduk di bangku cadangan di bawah pelatih baru Mourinho.
Penampilan pemain Brasil itu terbatas pada satu kesempatan sebagai pemain pengganti selama empat menit melawan Elche dalam delapan pertandingan pertama Real Madrid. Persaingan ketat dari Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, dan rekrutan baru Carlos Espi membuatnya berada jauh di belakang dalam urutan penyerang.
Laporan dari AS menyebut Endrick terbuka untuk hengkang dengan status pinjaman pada Januari jika prospeknya tidak membaik. Raksasa Italia Roma dan AC Milan terus memantau situasinya, setelah keduanya sama-sama menunjukkan minat pada bursa transfer musim panas.
- NurPhoto
Jaminan pada musim panas gagal berbuah waktu bermain
Endrick sebelumnya nyaris hengkang sementara pada musim panas, dengan pemuncak klasemen Serie A, Roma, menjadi pilihan utamanya. Kesepakatan nyaris tercapai sebelum percakapan langsung dengan Mourinho mengubah rencananya.
Manajer asal Portugal itu mendesak sang penyerang untuk bertahan, sembari meyakinkannya bahwa ia masuk dalam rencananya untuk musim ini. Didorong oleh keinginan untuk sukses di Madrid, Endrick memilih bertahan dan memperjuangkan tempatnya.
Namun, dengan janji-janji itu tidak terpenuhi, sang pemain berencana menilai pilihannya jelang Januari. Kepindahan dengan status pinjaman tetap menjadi kemungkinan besar jika situasinya tidak berubah sebelum bursa dibuka.
Pelatih Brasil Ancelotti peringatkan kurangnya tindakan
Real Madrid menganggap Endrick sebagai investasi jangka panjang yang penting, setelah membayar €35 juta di muka dengan potensi tambahan €25 juta pada 2022. Dengan biaya, gaji, dan pajak yang diperhitungkan, total pengeluaran melampaui €80 juta, sehingga perkembangannya menjadi prioritas bagi para petinggi klub.
Minimnya menit bermain Endrick telah memicu kekhawatiran dari pelatih kepala Brasil dan mantan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, yang mengungkapkan frustrasinya atas kegagalan klub-klub top Eropa memberi talenta muda Amerika Selatan waktu bermain yang cukup.
"Masalah bagi anak-anak Brasil adalah mereka tidak berkembang karena tidak bermain secara reguler," jelas Ancelotti. "Itu terjadi pada Endrick, tetapi juga pada talenta seperti Estevao. Tanpa bermain, mereka tidak bisa berkembang. Kami punya talenta-talenta yang menjanjikan, dan Endrick akan menjadi penting bagi Brasil di masa depan, tetapi mereka perlu bermain."
- AFP
Jendela transfer Januari yang krusial menanti sang penyerang
Endrick tetap fokus memaksimalkan setiap peluang, menyadari betapa cepat situasi berubah dalam sepak bola. Kekhawatiran cedera yang baru-baru ini dialami Mbappe saat bertugas di level internasional menyoroti bagaimana kemunduran yang tak terduga bisa memaksa Mourinho merombak lini depannya.
Namun, pemain muda itu tahu bahwa terus-menerus berada di bangku cadangan akan menghambat perkembangannya. Setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Lyon pada awal 2026, dengan catatan delapan gol dan delapan assist dalam 21 pertandingan, kepindahan pada Januari ke Serie A bisa memberinya kesempatan bermain reguler yang sangat ia butuhkan.
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