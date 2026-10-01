Musim ketiga Endrick di ibu kota Spanyol dimulai dengan frustrasi karena pemain 20 tahun itu masih kesulitan mendapatkan kesempatan di tim utama di Bernabeu. Setelah absen dalam empat laga pembuka akibat cedera pramusim, sang penyerang hampir selalu hanya duduk di bangku cadangan di bawah pelatih baru Mourinho.

Penampilan pemain Brasil itu terbatas pada satu kesempatan sebagai pemain pengganti selama empat menit melawan Elche dalam delapan pertandingan pertama Real Madrid. Persaingan ketat dari Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, dan rekrutan baru Carlos Espi membuatnya berada jauh di belakang dalam urutan penyerang.

Laporan dari AS menyebut Endrick terbuka untuk hengkang dengan status pinjaman pada Januari jika prospeknya tidak membaik. Raksasa Italia Roma dan AC Milan terus memantau situasinya, setelah keduanya sama-sama menunjukkan minat pada bursa transfer musim panas.



