Kubu biru Manchester tengah menikmati awal kiprah domestik yang sempurna setelah baru-baru ini meraih kemenangan ketujuh secara beruntun di bawah arahan Maresca. Namun, penampilan gemilang di lapangan itu sepenuhnya tertutupi oleh ancaman yang membayangi dari departemen hukum Premier League.

Setelah penyelidikan panjang terhadap praktik keuangan klub selama sepuluh tahun antara 2009 dan 2018, pihak liga dikabarkan siap menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat daripada denda biasa atau pengurangan poin dalam jumlah kecil. Skala dugaan pelanggaran tersebut memunculkan kemungkinan bahwa klub akan dijatuhi sanksi yang dirancang untuk memastikan mereka tersingkir sepenuhnya dari kasta tertinggi.



