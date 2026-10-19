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Mimpi buruk dua kali degradasi! Man City terancam hukuman berat yang bisa membuat mereka turun ke Championship dua kali
Manchester City terancam sanksi yang belum pernah dijatuhkan sebelumnya
Kubu biru Manchester tengah menikmati awal kiprah domestik yang sempurna setelah baru-baru ini meraih kemenangan ketujuh secara beruntun di bawah arahan Maresca. Namun, penampilan gemilang di lapangan itu sepenuhnya tertutupi oleh ancaman yang membayangi dari departemen hukum Premier League.
Setelah penyelidikan panjang terhadap praktik keuangan klub selama sepuluh tahun antara 2009 dan 2018, pihak liga dikabarkan siap menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat daripada denda biasa atau pengurangan poin dalam jumlah kecil. Skala dugaan pelanggaran tersebut memunculkan kemungkinan bahwa klub akan dijatuhi sanksi yang dirancang untuk memastikan mereka tersingkir sepenuhnya dari kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Liga Primer bersiap bertindak sebelum banding
Menurut Daily Mail, pihak liga ingin menetapkan dan mengumumkan sanksi tersebut sebelum proses banding resmi klub sepenuhnya rampung. Langkah itu akan mengguncang sepak bola Eropa.
Klub tersebut terus menyatakan tidak bersalah dan mengklaim memiliki “bukti yang tak terbantahkan” untuk membersihkan nama mereka. Namun, badan pengelola liga tampaknya siap bertindak berdasarkan temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran sistemis terhadap peraturan keuangan. Ini bukan sekadar sanksi ringan, melainkan upaya untuk menata ulang keseimbangan persaingan di liga setelah bertahun-tahun didominasi City.
Skenario terburuk berupa degradasi ganda
Aspek paling mengkhawatirkan dari hukuman yang diusulkan adalah ancaman yang disebut sebagai "degradasi ganda". Alih-alih hanya menjalani satu musim di Championship, Premier League bisa mendorong pengurangan poin yang cukup besar untuk membuat klub langsung terdegradasi, disusul hukuman kedua yang diterapkan pada musim berikutnya.
Hal itu secara efektif akan membuat klub tertahan di divisi kedua selama sedikitnya dua tahun, terlepas dari performanya di lapangan selama periode tersebut. Langkah seperti itu akan dirancang untuk menghapus keuntungan yang diperoleh selama periode dugaan pelanggaran, sekaligus memaksa perombakan menyeluruh pada struktur dan keuangan klub di Etihad Stadium. Skenario ini mungkin tampak mustahil beberapa tahun lalu, tetapi kini menjadi kemungkinan nyata menurut Oliver Holt.
- Getty Images Sport
Kronologi kontroversi keuangan
Kasus terhadap Manchester City menjadi salah satu persoalan paling rumit dan berlarut-larut dalam sejarah sepakbola. Kasus ini mulai bergulir secara serius pada 2018, ketika sejumlah dokumen bocor ke media Jerman dan mengindikasikan bahwa klub tersebut telah mengakali aturan Financial Fair Play melalui kesepakatan sponsor dengan nilai yang digelembungkan. Sejak itu, sengketa tersebut berpindah dari forum UEFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, lalu ke komisi independen Premier League.
Di setiap tahap, klub itu melawan dengan gigih dan kerap berhasil membatalkan sanksi larangan atau mengurangi denda. Namun, 115 dakwaan yang kini mereka hadapi merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tekad Premier League untuk menuntaskan perkara ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara aturan keuangan ditegakkan di level tertinggi.
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