Manchester City tengah menikmati awal sempurna di kompetisi domestik setelah baru-baru ini meraih kemenangan ketujuh secara beruntun di bawah arahan Maresca. Namun, kegemilangan di lapangan itu sepenuhnya tertutupi oleh ancaman tindakan dari departemen hukum Premier League.

Setelah penyelidikan panjang terhadap pengelolaan keuangan klub selama sepuluh tahun, dari 2009 hingga 2018, pihak liga dilaporkan siap menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat daripada denda biasa atau pengurangan poin dalam jumlah kecil. Besarnya dugaan pelanggaran itu memunculkan kemungkinan bahwa klub tersebut akan dijatuhi sanksi yang dirancang untuk menyingkirkannya sepenuhnya dari kasta tertinggi.



