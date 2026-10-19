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Mimpi buruk degradasi dua kali! Man City terancam hukuman berat yang bisa membuat mereka turun ke Championship dua kali
Manchester City terancam sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya
Manchester City tengah menikmati awal sempurna di kompetisi domestik setelah baru-baru ini meraih kemenangan ketujuh secara beruntun di bawah arahan Maresca. Namun, kegemilangan di lapangan itu sepenuhnya tertutupi oleh ancaman tindakan dari departemen hukum Premier League.
Setelah penyelidikan panjang terhadap pengelolaan keuangan klub selama sepuluh tahun, dari 2009 hingga 2018, pihak liga dilaporkan siap menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat daripada denda biasa atau pengurangan poin dalam jumlah kecil. Besarnya dugaan pelanggaran itu memunculkan kemungkinan bahwa klub tersebut akan dijatuhi sanksi yang dirancang untuk menyingkirkannya sepenuhnya dari kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Liga Primer bersiap bertindak sebelum banding
Menurut Daily Mail, pihak liga ingin menetapkan dan mengumumkan sanksi tersebut sebelum proses banding resmi klub sepenuhnya selesai. Langkah itu akan mengguncang sepakbola Eropa.
Meski klub tersebut terus menyatakan tidak bersalah dan mengklaim memiliki "bukti yang tak terbantahkan" untuk membersihkan namanya, badan pengelola tampaknya siap bertindak berdasarkan temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran sistemis terhadap peraturan keuangan. Ini bukan sekadar sanksi ringan, melainkan upaya memulihkan keseimbangan persaingan di liga setelah bertahun-tahun Manchester City mendominasi.
Skenario terburuk degradasi ganda
Aspek paling mengkhawatirkan dari hukuman yang diusulkan adalah ancaman yang disebut sebagai “degradasi ganda”. Alih-alih hanya menjalani satu musim di Championship, Liga Primer Inggris dapat mengupayakan pengurangan poin yang cukup besar untuk membuat klub langsung terdegradasi, disusul hukuman kedua yang diberlakukan pada musim berikutnya.
Langkah ini akan membuat klub tertahan di kasta kedua selama sedikitnya dua tahun, terlepas dari performa mereka di lapangan selama periode tersebut. Hukuman itu dimaksudkan untuk menghapus keuntungan yang diperoleh selama periode dugaan pelanggaran, sekaligus memaksa perombakan menyeluruh dalam struktur dan keuangan di Etihad Stadium. Skenario ini tampak mustahil beberapa tahun lalu, tetapi kini menjadi kemungkinan nyata menurut Oliver Holt.
- Getty Images Sport
Kronologi kontroversi keuangan
Kasus yang menjerat Manchester City menjadi salah satu perkara paling rumit dan berlarut-larut dalam sejarah sepakbola. Kasus ini mulai bergulir serius pada 2018, ketika dokumen yang bocor ke media Jerman mengindikasikan bahwa klub tersebut telah mengakali aturan Financial Fair Play melalui kesepakatan sponsor dengan nilai yang digelembungkan. Sejak saat itu, sengketa ini berpindah dari forum UEFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, lalu akhirnya ke komisi independen Premier League.
Di setiap tahap, klub tersebut melawan dengan gigih dan kerap berhasil membatalkan larangan atau mengurangi denda. Namun, 115 tuduhan yang kini dihadapi merupakan ancaman jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tekad Premier League untuk menuntaskan perkara ini mengisyaratkan perubahan dalam penegakan aturan keuangan di level tertinggi.
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