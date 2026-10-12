Setiap kali Barcelona memiliki generasi penyerang yang mampu menakuti para raksasa Eropa, mimpi lama kembali muncul ke permukaan, dan ambisi para pendukungnya meningkat untuk merebut kembali takhta benua yang tak lagi menghiasi lemari trofi klub sejak 2015.

Namun di antara angka-angka yang menakutkan dan realitas Eropa yang keras, pertanyaan yang terus menghantui Blaugrana dari tahun ke tahun tetap sama: apakah kali ini akan berbeda, dan tim akhirnya berhasil memecahkan kutukan Liga Champions?





Pada musim 2026-2027, Barcelona memiliki modal untuk benar-benar bermimpi, setelah trio penyerangnya, Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon, menempatkan diri di puncak daftar trio paling produktif di antara liga-liga besar Eropa, mengalahkan Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich.

Namun hal baru yang memberikan harapan tambahan bagi para pendukungnya tidak hanya berkaitan dengan lini serang, melainkan dengan kemungkinan memiliki sistem yang lebih seimbang, yang menggabungkan ketajaman serangan dengan kekokohan pertahanan.