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Mimpi buruk: Chelsea dan Real Madrid memburu bintang Barcelona, akankah terwujud?

FEATURES
Analysis
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Champions League
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
LaLiga
H. Flick
L. Yamal
Raphinha
A. Gordon
Turki
Spanyol
Jerman
Brasil
Inggris

Barca memburu mimpi

Setiap kali Barcelona memiliki generasi penyerang yang mampu menakuti para raksasa Eropa, mimpi lama kembali muncul ke permukaan, dan ambisi para pendukungnya meningkat untuk merebut kembali takhta benua yang tak lagi menghiasi lemari trofi klub sejak 2015.

Namun di antara angka-angka yang menakutkan dan realitas Eropa yang keras, pertanyaan yang terus menghantui Blaugrana dari tahun ke tahun tetap sama: apakah kali ini akan berbeda, dan tim akhirnya berhasil memecahkan kutukan Liga Champions?


Pada musim 2026-2027, Barcelona memiliki modal untuk benar-benar bermimpi, setelah trio penyerangnya, Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon, menempatkan diri di puncak daftar trio paling produktif di antara liga-liga besar Eropa, mengalahkan Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich.

Namun hal baru yang memberikan harapan tambahan bagi para pendukungnya tidak hanya berkaitan dengan lini serang, melainkan dengan kemungkinan memiliki sistem yang lebih seimbang, yang menggabungkan ketajaman serangan dengan kekokohan pertahanan.

  • Trio Barcelona: angka-angka yang membuat pesaing ketakutan

    Trio penyerang utama Barcelona telah mengumpulkan 32 kontribusi gol sejak awal musim, terdiri dari 20 gol dan 12 assist, sehingga unggul jauh atas para pesaing mereka di Benua Eropa.

    Raphinha memimpin trio tersebut dari segi produktivitas gol setelah mencetak 12 gol dan menyumbang 3 assist, sementara Lamine Yamal mencatatkan 7 gol dan 5 assist, sehingga total mencapai 12 kontribusi gol.

    Adapun Gordon menambahkan satu gol dan 4 assist, melengkapi gambaran serangan yang begitu dahsyat dari tim tersebut.

    Dengan selisih yang sangat jauh, trio Chelsea, Joao Pedro, Cole Palmer, dan Rogers, menempati posisi kedua dengan 18 kontribusi, sedangkan trio Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Arda Guler, mengoleksi 16 kontribusi, berbanding 12 kontribusi milik trio penyerang Bayern Munich, Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz.

    Keunggulan serangan ini memberi Barcelona senjata penting, namun hal itu saja belum menjawab pertanyaan terpenting: apakah tim ini mampu mengubah superioritas gol mereka menjadi gelar Eropa?

  • Episode yang bisa mengubah segalanya

    Elemen yang bisa mengubah segalanya


    Sepanjang tahun-tahun terakhir, masalah Barcelona tidak selalu terletak pada kemampuan mencetak gol, melainkan pada cara menjaga keunggulan ketika persaingan semakin ketat.

    Dalam banyak kesempatan, tim ini memiliki lini serang yang menakutkan, tetapi harus membayar mahal akibat kesalahan-kesalahan defensif dan hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial.

    Di sinilah muncul pentingnya perubahan-perubahan yang bisa memberi tim dorongan baru pada musim ini, terutama kematangan Pau Cubarsi dan Eric Garcia, setelah keduanya tampil bersama timnas Spanyol dalam keberhasilan meraih Piala Dunia 2026, di samping pemanfaatan pengalaman Andreas Christensen ketika ia siap untuk tampil.

    Cubarsi merupakan unsur penting dalam pembangunan lini pertahanan, berkat kemampuannya membaca permainan dan keluar dengan bola di bawah tekanan, sementara Eric Garcia memberi pelatih Hansi Flick fleksibilitas taktis, karena ia mampu bermain sebagai bek tengah maupun di sisi lapangan, bahkan di posisi gelandang bertahan bila dibutuhkan.

    Adapun Christensen, ia tetap menjadi opsi tambahan yang memberikan pengalaman dan ketenangan bagi lini belakang, meski menjaga kebugaran fisik serta kesinambungan penampilannya menjadi dua faktor utama agar ia bisa dimanfaatkan sepanjang musim.




  • Sosok yang bisa memberi Barcelona keseimbangan yang hilang

    Pentingnya kehadiran rekrutan baru Rodri juga terlihat dari kemampuannya melindungi lini belakang dan menutup ruang bagi para pesaing, selain perannya dalam penguasaan bola dan sirkulasi permainan.

    Keberadaan gelandang dengan spesifikasi seperti ini bisa mengurangi bahaya transisi cepat dan memberikan perlindungan lebih besar bagi para bek, terutama dalam sistem Hansi Flick yang mengandalkan pressing tinggi serta meninggalkan ruang di belakang lini pertahanan.

    Peran ini menjadi sangat menentukan saat menghadapi klub-klub besar Eropa yang pandai memanfaatkan ruang, sebab tidak cukup bagi Barcelona untuk merebut bola dengan cepat, melainkan harus juga berhasil mencegah lawan mengubah setiap serangan balik menjadi peluang berbahaya.

    Di sinilah muncul ungkapan terkenal dalam sepak bola: "Serangan memberimu kemenangan, dan pertahanan memberimu gelar".

    Meski bukan kaidah mutlak, pengalaman Barcelona di Eropa memberi ungkapan itu makna khusus. Tim ini tidak hanya perlu mencetak lebih banyak gol, tetapi juga mengurangi jumlah gol yang bersarang di gawangnya pada momen-momen yang tidak mentolerir kesalahan.

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  • Perbaikan relatif

    Perbandingan delapan pekan pertama LaLiga pada musim 2025-2026 dan 2026-2027 memberikan indikasi positif bagi Barcelona, setelah jumlah gol yang mereka kebobolan menurun dari 9 gol pada musim lalu menjadi 7 gol pada musim ini, berdasarkan catatan pertandingan. Jumlah laga yang dilalui tim tanpa kebobolan juga meningkat dari 3 menjadi 4 pertandingan.

    Angka-angka tersebut berarti penurunan gol yang diterima sekitar 22 persen, dengan perbaikan rata-rata gol yang menerpa gawang tim dari 1,125 gol per pertandingan menjadi 0,875 gol.

    Yang menarik, Barcelona kebobolan empat gol hanya dalam laga melawan Sevilla pada pekan kedelapan musim lalu, sebuah kekalahan yang mengungkap besarnya persoalan yang dialami lini belakang mereka saat itu. Sementara pada musim ini, mereka berhasil menjaga gawangnya tetap bersih menghadapi empat lawan dalam delapan pekan pertama, hal yang memperkuat optimisme bahwa keseimbangan antarlini bisa lebih baik.

    Namun angka-angka itu tidak berarti masalah telah selesai; selisihnya hanya dua gol, dan penilaian atas soliditas pertahanan membutuhkan pemantauan kualitas peluang yang diberikan tim, serta kemampuannya mengatasi tekanan dari lawan-lawan yang lebih kuat.

    Tantangan sebenarnya adalah mempertahankan level ini di Liga Champions, di mana harga sebuah kesalahan menjadi semakin mahal saat memasuki babak gugur.

  • Mimpi yang telah lama dinanti

    Sejak gelar Liga Champions terakhir pada 2015, generasi demi generasi telah berganti dan nama-nama pemain berubah, namun trofi tersebut tetap jauh dari jangkauan.

    Bahkan Lionel Messi, legenda klub, tak mampu membawa Barcelona meraih gelar Eropa baru sebelum kepergiannya, meski berulang kali mencoba dan berkeinginan kembali ke puncak.

    Kemudian datang Yamal yang memberi suporter mimpi baru, tetapi Inter menghentikan perjalanan Barcelona di semifinal edisi 2025, setelah memastikan kemenangan dengan agregat 7-6 usai perpanjangan waktu.

    Setelah itu, Atletico Madrid menyingkirkan tim tersebut dari edisi tahun lalu, sebuah pengingat baru bahwa keunggulan di lini serang saja tidak cukup untuk melewati babak-babak gugur.

    Dan sekarang, Barcelona memiliki lini serang yang mampu membuat perbedaan, opsi pertahanan yang beragam, serta lini tengah yang bisa diuntungkan oleh kehadiran Rodri.

    Namun keberhasilan akan bergantung pada sejauh mana elemen-elemen ini bisa bekerja sebagai satu kesatuan, bukan pada kegemilangan masing-masing pemain secara individu.

  • Apakah harapan itu akan terwujud?

    Musim ini bisa menjadi kesempatan baru untuk mengakhiri penantian yang dimulai sejak 2015, tetapi merebut kembali trofi si kuping besar membutuhkan lebih dari sekadar mencetak gol.

    Dibutuhkan tim yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus menjaga keunggulan, dan bagaimana bertahan di bawah tekanan.

    Angka-angka ofensif memberi Barcelona alasan untuk optimistis, dan perbandingan lini belakang menunjukkan indikator positif, tetapi ujian sesungguhnya akan datang pada malam-malam Liga Champions.

    Jadi, apakah Yamal dan rekan-rekannya mampu mengubah teror serangan itu menjadi kejayaan Eropa, dan tim ini akhirnya menemukan keseimbangan yang lama mereka rindukan? Atau mimpi itu akan kembali pupus dan harapan tertunda sekali lagi?

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