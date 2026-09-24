Laga Grup 2 Liga A UEFA Nations League sangat dinantikan, menandai pertandingan pertama Jurgen Klopp sebagai pelatih Jerman dan debut Xavi Hernandez sebagai manajer Belanda.

Namun, duel taktik yang sangat dinanti itu langsung terganggu oleh pukulan kebugaran. Menurut Sky Sport Germany, Jamal Musiala merasakan masalah pada paha saat pemanasan, yang memicu perubahan di menit akhir ketika Nadiem Amiri masuk menggantikan. Situasi memburuk ketika penyerang Arsenal Kai Havertz, yang telah mencetak dua gol dalam lima penampilan di Premier League musim ini, mengalami masalah otot. Laporan itu merinci: "Ini SUDAH BERAKHIR untuk Kai Havertz! Dia sedang dibalut perban dan dia KELUAR!" Ia digantikan oleh Younes Ebnoutalib, yang menjalani debut seniornya.



