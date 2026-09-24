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Mimpi buruk cedera untuk Kai Havertz dan Brian Brobbey saat bentrok di Liga Negara antara Jerman dan Belanda

K. Havertz
B. Brobbey
Germany
Netherlands vs Germany
Netherlands
UEFA Nations League A

Laga berat UEFA Nations League antara Belanda dan Jerman hari ini berubah menjadi mimpi buruk cedera. Bintang-bintang Premier League, Kai Havertz dan Brian Brobbey, sama-sama mengalami masalah otot serius pada babak pertama, sementara Jamal Musiala cedera saat pemanasan. Meski diwarnai situasi kacau dan kontroversi jelang pertandingan, Jerman unggul 1-0 saat memasuki jeda.

  • Laga debut Klopp dan Xavi dibayangi cedera

    Laga Grup 2 Liga A UEFA Nations League sangat dinantikan, menandai pertandingan pertama Jurgen Klopp sebagai pelatih Jerman dan debut Xavi Hernandez sebagai manajer Belanda.

    Namun, duel taktik yang sangat dinanti itu langsung terganggu oleh pukulan kebugaran. Menurut Sky Sport Germany, Jamal Musiala merasakan masalah pada paha saat pemanasan, yang memicu perubahan di menit akhir ketika Nadiem Amiri masuk menggantikan. Situasi memburuk ketika penyerang Arsenal Kai Havertz, yang telah mencetak dua gol dalam lima penampilan di Premier League musim ini, mengalami masalah otot. Laporan itu merinci: "Ini SUDAH BERAKHIR untuk Kai Havertz! Dia sedang dibalut perban dan dia KELUAR!" Ia digantikan oleh Younes Ebnoutalib, yang menjalani debut seniornya.


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  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Brobbey menambah daftar pemain yang jadi korban di babak pertama

    Belanda juga mengalami kemunduran telak hari ini ketika striker Sunderland Brian Brobbey terjatuh sambil memegangi hamstring-nya. Sunderland sangat bergantung pada penyerang itu, yang telah mencetak tiga gol bagi mereka di Premier League, tetapi malamnya berakhir lebih cepat. Pemandangan Brobbey yang membutuhkan penanganan medis segera akan menjadi kekhawatiran besar bagi Xavi dan staf teknis Belanda, menambah paruh pertama yang ternyata berlangsung sangat berat.

  • Nmecha mencetak gol di tengah kemarahan Belanda

    Di tengah kekacauan saat Brobbey membutuhkan perawatan di lapangan, Jerman memilih untuk tetap melanjutkan permainan dan langsung memanfaatkannya untuk membuka skor pada menit ke-32. Joshua Kimmich melepaskan umpan diagonal ke sisi kanan, yang memungkinkan Treu mengirim umpan silang datar ke dalam area penalti. Karim Adeyemi gagal memaksimalkan peluang awal di tiang dekat, tetapi Lukas Nmecha datang dengan timing yang tepat untuk mencetak gol pembuka, memastikan Jerman unggul 1-0 hingga turun minum. Keputusan kontroversial untuk terus bermain membuat Virgil van Dijk sangat geram, memicu keributan kecil antarpemain sebelum pertandingan dimulai lagi.

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  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    Apa berikutnya untuk para bintang yang cedera?

    Staf medis Arsenal dan Sunderland akan dengan cemas menantikan asesmen kebugaran akhir Havertz dan Brobbey dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Klopp dan Xavi harus mengatur ulang skuad mereka yang terkuras untuk mempertahankan rencana taktis mereka di babak kedua. Belanda akan mati-matian memburu gol penyeimbang untuk menghindari kekalahan pembuka yang mengecewakan bagi manajer baru mereka hari ini.

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