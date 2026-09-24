AFP
Diterjemahkan oleh
Mimpi buruk cedera untuk Kai Havertz dan Brian Brobbey saat bentrok di Liga Negara antara Jerman dan Belanda
Laga debut Klopp dan Xavi dibayangi cedera
Laga Grup 2 Liga A UEFA Nations League sangat dinantikan, menandai pertandingan pertama Jurgen Klopp sebagai pelatih Jerman dan debut Xavi Hernandez sebagai manajer Belanda.
Namun, duel taktik yang sangat dinanti itu langsung terganggu oleh pukulan kebugaran. Menurut Sky Sport Germany, Jamal Musiala merasakan masalah pada paha saat pemanasan, yang memicu perubahan di menit akhir ketika Nadiem Amiri masuk menggantikan. Situasi memburuk ketika penyerang Arsenal Kai Havertz, yang telah mencetak dua gol dalam lima penampilan di Premier League musim ini, mengalami masalah otot. Laporan itu merinci: "Ini SUDAH BERAKHIR untuk Kai Havertz! Dia sedang dibalut perban dan dia KELUAR!" Ia digantikan oleh Younes Ebnoutalib, yang menjalani debut seniornya.
- Getty Images Sport
Brobbey menambah daftar pemain yang jadi korban di babak pertama
Belanda juga mengalami kemunduran telak hari ini ketika striker Sunderland Brian Brobbey terjatuh sambil memegangi hamstring-nya. Sunderland sangat bergantung pada penyerang itu, yang telah mencetak tiga gol bagi mereka di Premier League, tetapi malamnya berakhir lebih cepat. Pemandangan Brobbey yang membutuhkan penanganan medis segera akan menjadi kekhawatiran besar bagi Xavi dan staf teknis Belanda, menambah paruh pertama yang ternyata berlangsung sangat berat.
Nmecha mencetak gol di tengah kemarahan Belanda
Di tengah kekacauan saat Brobbey membutuhkan perawatan di lapangan, Jerman memilih untuk tetap melanjutkan permainan dan langsung memanfaatkannya untuk membuka skor pada menit ke-32. Joshua Kimmich melepaskan umpan diagonal ke sisi kanan, yang memungkinkan Treu mengirim umpan silang datar ke dalam area penalti. Karim Adeyemi gagal memaksimalkan peluang awal di tiang dekat, tetapi Lukas Nmecha datang dengan timing yang tepat untuk mencetak gol pembuka, memastikan Jerman unggul 1-0 hingga turun minum. Keputusan kontroversial untuk terus bermain membuat Virgil van Dijk sangat geram, memicu keributan kecil antarpemain sebelum pertandingan dimulai lagi.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk para bintang yang cedera?
Staf medis Arsenal dan Sunderland akan dengan cemas menantikan asesmen kebugaran akhir Havertz dan Brobbey dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Klopp dan Xavi harus mengatur ulang skuad mereka yang terkuras untuk mempertahankan rencana taktis mereka di babak kedua. Belanda akan mati-matian memburu gol penyeimbang untuk menghindari kekalahan pembuka yang mengecewakan bagi manajer baru mereka hari ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami